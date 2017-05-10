На жалобы граждан отреагируют по индикатору риска

10 мая. FINMARKET.RU - Российские ведомства перестанут в обязательном порядке проводить внеплановыебизнеса по любому обращению граждан. Для этого правительство уже в этом году планирует внедрить риск-ориентированный подход при внеплановых проверках, сообщил "Известиям" замминистра экономического развития Савва Шипов. Контрольно-надзорные ведомства станут реагировать нанаселения, только если они будут совместимы с индикаторами риска.

Сейчас риск-ориентированный подход (подразумевает под собой анализ рисков конкретного предприятия, на основе которых оно проверяется) применяется только при плановых проверках бизнеса. С этого года он распространен на три вида контрольных мероприятий (пожарный, санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в области связи), с 2018 года его планируется внедрить еще в 33-х видах контроля.

Как отметил С.Шипов, должны быть установлены индикаторы риска, и при возникновении каких-то ситуаций именно через срабатывание этих индикаторов будет решаться вопрос о необходимости проведения внеплановых проверок, в том числе и при поступлении жалоб.

Член Экспертного совета при правительстве Александр Брагин, принимающий участие в разработке реформы контрольно-надзорной деятельности, пояснил газете, что логика распространения риск-ориентированного подхода на внеплановые проверки заключается в том, чтобы контрольным органам не приходилось реагировать на все жалобы населения подряд.

После распространения риск-ориентированного подхода на внеплановые проверки их количество может сократиться, хотя это не является главной целью, добавил он.

В пресс-службе Минэкономразвития "Известиям" сообщили, что цель внедрения риск-ориентированного подхода при внеплановых проверках - изменить приоритеты деятельности контрольно-надзорных органов с "палочной" системы поиска нарушений на минимизацию вреда жизни и здоровью граждан.