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16 февраля 2017 года 09:27

Сенаторам удлинят срок полномочий, чтобы они не лишались прибавки к пенсии

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Сергей Фадеичев/ТАСС
Сергей Фадеичев/ТАСС
16 февраля. FINMARKET.RU - Комиссия по законопроектной деятельности правительства одобрила проект председателя комитета по социальной политике Совфеда Валерия Рязанского и других сенаторов о сохранении надбавки к пенсии для членов палаты, не проработавших в ней пять лет, сообщают "Ведомости".. Согласно новому законодательству об увеличении пенсионного возраста для госслужащих сенаторы и депутаты могут получать ежемесячную доплату к пенсии только в случае, если срок их полномочий был не менее пяти лет. Но сенаторы могут наделяться полномочиями в течение месяца со дня первого заседания или после инаугурации губернатора – таким образом, срок их полномочий может быть меньше пяти лет. Поправки в закон о статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы предлагают засчитывать в срок полномочий сенатора время cо дня вступления в должность главы региона или со дня первого заседания заксобрания до дня вступления в силу решения о наделении полномочиями нового сенатора. Сенаторы считают необходимым сохранить себе на этот период условия "транспортного, медицинского, бытового"» обеспечения, право на жилое помещение.

Правительство отмечает, что ежемесячная доплата к пенсии у сенаторов будет устанавливаться в таком размере, чтобы сумма пенсии со всеми надбавками составляла при депутатском стаже от 5 до 10 лет 55%, а при стаже 10 лет и более – 75% ежемесячного денежного вознаграждения депутатов Думы и членов Совета Федерации.

В заключении на законопроект, на который сссылаются "Ведомости", правительство напоминает, что полномочия сенатора начинаются со дня вступления в силу решения органа власти региона о наделении его полномочиями.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    Россия,  сенаторы,  пенсии

 
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