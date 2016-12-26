Минфин не поддержал законопроект, расширяющий полномочия ЦБ

26 декабря. FINMARKET.RU - Банк России с большой долей вероятности не будет отвечать за экономический рост и занятость в стране, как предусматривает резонансный законопроект о расширении перечня целей регулятора. Министерство финансов подготовило отрицательный отзыв на документ, сообщили "Известиям" два федеральных чиновника в финансово-экономическом блоке правительства.

Сейчас своей деятельностью Банк России, как указывается в 86-ФЗ, должен способствовать достижению четырех целей: защите и обеспечению устойчивости рубля, развитию и укреплению банковской системы, а также обеспечению стабильности и развитию национальной платежной системы и финансового рынка.

Депутаты Орловской области в июле нынешнего года предложили расширить этот перечень и наделить ЦБ ответственностью за экономический рост и снижение безработицы.

Члены профильного комитета Госдумы по финрынку рекомендовали законопроект к рассмотрению и установили срок для представления отзывов, предложений и замечаний до 17 ноября. К тому моменту никто из заинтересованных сторон свои комментарии в комитет не направил, рассказал "Известиям" его глава Анатолий Аксаков. Из-за этого он направил в Минфин, Минэкономразвития, Счетную палату и аппарат правительства письмо с просьбой поторопиться с отзывами.

По мнению А.Аксакова, Банк России уже обладает достаточно широкими полномочиями. Ответственность за экономический рост должна лежать на плечах правительства, а ЦБ должен только создавать условия для наращивания ВВП, убежден парламентарий.

С ним соглашается и бывший зампред Центрального банка, профессор Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Константин Корищенко. Он считает, что законопроект носит весьма спорный характер.

"Нельзя одновременно отвечать и за экономический рост, и снижать инфляцию, и поддерживать занятость. Это слишком большое количество противоречивых требований. Если все их отнести к одному ЦБ, то он может вообще ничего не достичь", — пояснил экс-зампред Центробанка.

Законопроект орловских депутатов — это уже не первая в 2016 году попытка парламентариев вмешаться в деятельность ЦБ. Так, под конец года "эсеры" внесли в Госдуму поправки в закон о Центральном банке, обязывающие регулятора представлять в Национальный финансовый совет (НФС) предложения по изменению ключевой ставки, а также границ коридора других индикаторов денежного рынка.

Формально НФС — это коллегиальный орган Банка России, в него входят 12 человек. Два представителя Совета Федерации, по трое — от президента, Госдумы и правительства. В совет входит также председатель Банка России.

Однако решения по денежно-кредитной политике Центробанк принимает самостоятельно на закрытых заседаниях совета директоров.

"Сейчас отсутствуют правовые механизмы, позволяющие Национальному финансовому совету влиять на уровень процентных ставок, определяемый Центральным банком, и проводимую им политику", — указали авторы новеллы в пояснительной записке.