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25 декабря 2023 года 09:21
Небольшие долги будут списывать только со счетов
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Егор Алеев/ТАСС
25 декабря. FINMARKET.RU - Минюст подготовил законопроект о внесении изменений в ФЗ "Об исполнительном производстве", документ опубликован в конце минувшей недели и проходит стадию общественного обсуждения. Как пишет "КоммерсантЪ", поправки предполагают, что приставы будут объявлять в розыск имущество должника и налагать запреты на совершение регистрационных действий с активами, только если долг превышает 30 тыс. рублей. Меньшие суммы предлагается взыскивать только со счетов (включая цифровые рубли). По мнению юристов, при задолженности менее 30 тыс. рублей взыскание через имущество экономически нецелесообразно с точки зрения расходов и эффективности работы приставов. Однако кредиторы, в первую очередь микрофинансовые организации, опасаются злоупотреблений со стороны должников.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, приставы, полномочия
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