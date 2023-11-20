Дивдоходность акций Совкомфлота за 2023г может составить 14% - ПСБ

Дивидендная доходность акций "Совкомфлота" за текущий год может составить 14%, прогнозная стоимость бумаги на горизонте года составляет 150 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Хейфец.

"Эмитент опубликовал результаты за 3К23 и 9М23. По итогам девяти месяцев компания показала сильную динамику, при этом поквартально показатели снизились: чистая прибыль - минус 1,8% кв/кв, EBITDA - минус 9,4%, выручка в ТЧЭ - минус 8%. Ждем по итогам года сильных результатов на фоне роста ставок на танкеры Aframax ("Совкомфлот" - один из мировых лидеров по их числу), а также планов правительства РФ по расширению портовых мощностей Севморпути. Оцениванием отчетность как положительную. Итоговые дивиденды за 2023 год ждем примерно на уровне 18 рублей на акцию, дивдоходность - 14%. Наша целевая цена акции на горизонте года - 150 рублей", - указывает эксперт.

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