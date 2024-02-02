ЦБ РФ вряд ли готов к снижению ставки 16 февраля - "Цифра Брокер"

ЦБ РФ вряд ли готов к снижению ключевой ставки на заседании 16 февраля, полагают аналитики "Цифра Брокера".

"Инфляция сохраняется на повышенном уровне, хотя и демонстрирует признаки замедления. С начала января темпы роста потребительских цен (недельные данные Росстата) показывают робкие признаки замедления. Если в начале января годовая инфляция составляла 7,44%, то к концу месяца темпы роста потребительских цен в годовом выражении замедлились до 7,24%. В случае подтверждения тенденции к снижению инфляции, можно будет рассуждать о вероятности понижения ключевой ставки, хотя говорить о снижении ставки на заседании регулятора в феврале пока рано", - пишут эксперты.

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