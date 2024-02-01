Рынок акций РФ начал февраль с роста к 3230п по индексу МосБиржи во главе с Сургутнефтегазом

Москва. 1 февраля. Рынок акций РФ на первых февральских торгах умеренно подрос в ожидании старта сезона квартальных отчетов и дивидендных выплат, "бычий" настрой сдерживался неуверенностью в нефти и смешанной динамикой мировых фондовых площадок после сигнала Федрезерва США о длительном периоде неизменности высоких ставок из-за значительной инфляции. Индекс МосБиржи поднялся в район 3230 пунктов во главе с обыкновенными бумагами "Сургутнефтегаза" (+5,1%), обновившими максимум за три недели на фоне ослабления рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3229,89 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1124,67 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,9%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 90,45 рубля (+0,43 рубля).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+5,1% и +0,7% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4% и +0,4% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%).

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-1,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,6%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,8% и -2% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,4%), бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ в четверг сохранил растущую динамику, цены на нефть удержали планку $80 за баррель Brent, а рубль ожидаемо понес умеренные потери.

Внешний фон остается неустойчивым. ФРС не стала менять уровень ставок, однако риторика регулятора разочаровала рынки: ожидания первого шага в смягчении ДКП сместились с мартовского заседания на май. Предварительный ИПЦ еврозоны за январь немного превысил прогноз, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) за минувший месяц совпал с ожиданиями.

В конце недели в фокусе внимания мировых рынков может оказаться январский отчет по рынку труда США. "Московская биржа" опубликует объемы торгов за январь, ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) и "Северсталь" обнародуют квартальные финансовые результаты по МСФО. Фактор пятницы и сложный внешний фон могут сдерживать рыночную активность. Прогноз по индексу МосБиржи на 2 февраля - 3150-3250 пунктов, считает Бахтин.

По оценке ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, поддержкой для индекса МосБиржи выступает ослабление рубля.

Нефть в четверг подросла после заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ и заявлений вице-премьера РФ Александра Новака о готовности альянса принять меры по стабилизации нефтяных цен в случае необходимости.

Лидерами роста на фондовом рынке оказались только что вышедшие на Мосбиржу акции МКПАО "ЮМГ" (+8,5%), бывшего холдинга ЕМС (MOEX: GEMC), который сменил юрисдикцию на российскую. Рост акций "Сургутнефтегаза", по оценке аналитика, можно связать с заседанием мониторингового комитета ОПЕК+, поскольку до объявления финансовых результатов компании пока еще далеко, а прогнозов по дивидендам компания не раскрывает.

Тем не менее, считает Мильчакова, можно предположить, что компания получит по итогам 2023 года хорошую чистую прибыль по РСБУ, которая может составить около 2 трлн руб. Это почти в 32 раза превысит чистую прибыль компании за 2022 год, а значит, дивиденды за 2023 год значительно превысят размер дивидендов 2022 года, которые составили всего 0,8 руб. на обыкновенную и привилегированную акцию. Еще одной причиной для роста обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" может быть недооценка этих бумаг рынком по отношению к ее достаточно переоцененным привилегированным акциям, считает аналитик.

Лидерами понижения снова выступили бумаги группы Polymetal, возможно, в связи с неопределенностью относительно будущих дивидендов группы после редомициляции, полагает Мильчакова.

Как отмечает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко, индекс МосБиржи вырос четвертую торговую сессию подряд и закрепился выше 3200 пунктов, продолжая движение в рамках восходящего тренда, сформированного в конце прошлого года. Рост на российском рынке поддержали глобальный рост аппетита к риску, слабеющий рубль и локальное повышение цен на нефть.

В свою очередь, уверенный рост на данный момент по-прежнему будет сдерживаться жесткой монетарной политикой ЦБ РФ, считает эксперт.

Ближе к концу февраля - началу марта можно ожидать рекомендаций от мониторингового комитета ОПЕК+ по возможности продления добровольных ограничений на апрель. Как известно, введенные в ноябре дополнительные добровольные ограничения заявлены лишь на первый квартал текущего года. Большинство мировых энергетических агентств закладывают постепенное ослабление ограничений со II квартала. Однако продление квот и их эффективное соблюдение будут означать, что рынок останется дефицитным. Кроме того, сохранение геополитической напряженности продолжит подогревать цены. До деэскалации конфликта на Ближнем Востоке ожидается повышенная волатильность на рынке с вероятным диапазоном цены $80-90 за баррель Brent, полагает Кравченко.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Сургутнефтегаза" на этой неделе ускорили рост и пытаются восполнить потери конца прошлого года и "догнать" привилегированные бумаги, очевидно, на ожиданиях высоких дивидендов по итогам 2023 года после ослабления рубля. Глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов в конце января заявил, что добыча компании в 2024 году ожидается на уровне 2023 года. Согласно недавним результатам "Сургутнефтегаза" за 9 месяцев 2023 года по РСБУ, его выручка за отчетный период составила 1,58 трлн руб., а чистая прибыль достигла 1,44 трлн руб.

Акции Polymetal еще не оправились после новостей о планируемой продаже российского подразделения до конца марта и на фоне связанной с этим неопределенности. Инвесторы опасаются в том числе делистинга бумаг с Мосбиржи.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI стремятся вернуться к сопротивлениям $82,5 и $77,5 за баррель соответственно. Встреча ОПЕК+ в четверг ожидаемо прошла без сюрпризов: нефтедобывающие страны подтвердили готовность при необходимости принять новые меры поддержки рынка. Пока же нефтяные цены пытаются вернуться к среднесрочному росту на фоне сохранения напряженности в Красном море и относительно стабильного спроса на ресурс в США и Китае.

В пятницу финансовые результаты за 2023 год представит "Северсталь", на которую возлагают большие дивидендные надежды. Отчетность за 2023 год также опубликует застройщик "Самолет", а Мосбиржа представит объемы торгов за январь, напомнила Кожухова.

В США в среду индексы акций снизились на 0,8-2,2% во главе с Nasdaq после неизменности ставки Федрезерва США и комментариев главы регулятора Джерома Пауэлла; для индекса S&P 500 (-1,6%) падение стало рекордным с сентября прошлого года.

Инфляция в США по-прежнему высокая, и дальнейший прогресс в ее снижении не гарантирован, заявил Пауэлл по итогам завершившегося в среду заседания. По его словам, Федрезерв готов удерживать высокие ставки в течение длительного времени. Инвесторы восприняли это как сигнал того, что смягчение денежно-кредитной политики в марте маловероятно.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,8%, австралийский ASX Australia - на 1,2%, южнокорейский Kospi вырос на 1,8%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%), также нет единого вектора в Европе (индекс FTSE вырос на 0,2%, DAX и CAC 40 просели на 0,2-0,5%), но "плюсуют" США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,2-0,6% во главе с Nasdaq).

PMI в промышленном секторе Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и S&P Global, в январе неожиданно остался на декабрьской отметке в 50,8 пункта. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал снижение индикатора до 50,6 пункта. Активность в отрасли растет третий месяц подряд.

По предварительным данным министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи, ее экспорт в январе подскочил на 18% в годовом выражении, до $54,8 млрд, после подъема на пересмотренные 5% месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали роста в этом месяце на 17,8%, отмечает Trading Economics.

Импорт в январе снизился 11-й месяц подряд - на минимальные с марта 2023 года 7,8%, составив $54,39 млрд. Эксперты прогнозировали сокращение на 7,6%. Месяцем ранее показатель упал на 10,8%.

В США индекс деловой активности в производственном секторе (ISM Manufacturing) в январе подскочил до 49,1 пункта с пересмотренных 47,1 пункта месяцем ранее, говорится в отчете Института управления поставками (ISM). Ранее сообщалось, что декабрьский индикатор составлял 47,4 пункта, и опрошенные Trading Economic аналитики в среднем ожидали снижения до 47 пунктов в январе. Индекс остается ниже пограничной отметки 50 пунктов уже 15 месяцев подряд, однако январское значение стало самым высоким с октября 2022 года.

На нефтяном рынке в четверг цены скорректировались вверх после падения накануне на данных о росте запасов в США.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $81,23 за баррель (+0,8% и -2,4% накануне), мартовская цена WTI - $76,6 за баррель (+1% и -2,5% в среду).

Министры мониторингового комитета ОПЕК+, сопредседателями которого являются Россия и Саудовская Аравия, на заседании в четверг не дали альянсу рекомендаций по изменению действующей политики по добыче нефти, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией. Следующее заседание JMMC запланировано на 3 апреля 2024 года.

Вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что ситуация на нефтяном рынке сейчас стабильная, поэтому мониторинговый комитет ОПЕК+ не стал рекомендовать никаких изменений в политике по добыче, но продолжит мониторить текущие события - ситуацию в Красном море, развитие крупнейших экономик.

В январе цены на нефть выросли впервые за 4 месяца на фоне нападений хуситов на суда в Красном море и ответных мер США и их союзников. Brent подорожала за месяц на 6,1%, WTI - на 5,9%.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 1,23 млн баррелей, тогда как эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали снижение резервов на 1,1 млн баррелей. Добыча нефти в США на прошлой неделе увеличилась, превысив отметку в 13 млн баррелей в сутки.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в четверг выросли акции ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (+8,5%), ПАО "ММЦБ" (MOEX: GEMA) (+4,9%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (+3,4%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (+3,1%), бумаги Росбанка (MOEX: ROSB) (+2,8%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (+2,6%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+2,4%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+2,3% и +5% "префы").

Подешевели акции ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (-5,9%), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (-5,8%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (-5%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (-4,9%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (-4,4%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (-4,1%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 56,07 млрд рублей (из них 7,58 млрд рублей пришлось на акции "Яндекса", 3,84 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,46 млрд рублей на обыкновенные акции "Сургутнефтегаза").