"Финам" подтверждает рейтинг акций Johnson & Johnson на уровне "покупать" с целевой ценой $187,8 за штуку, что соответствует потенциалу роста 17,5% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"После рассмотрения отчетности за четвертый квартал и 2023 год мы сохраняем рейтинг "покупать" по акциям Johnson & Johnson, - пишет аналитик Зарина Саидова. - По итогам квартала выручка увеличилась на 7,3% г/г, до $21,4 млрд, и на $400 млн превысила наши ожидания, а скорректированная чистая прибыль составила $2,29 на акцию и на 1 цент превзошла прогнозы. Компания подтвердила прогнозы на 2024 год, предположив рост выручки на 5,0-6,0% и скорректированной чистой прибыли на акцию в диапазоне от $10,55-10,75. На данном этапе компания все еще недооценена с фундаментальной точки зрения - торгуется с дисконтом в размере 17,5% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам".

Johnson & Johnson - одна из самых диверсифицированных компаний сектора здравоохранения в глобальном масштабе.

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