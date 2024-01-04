.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль умеренно укрепился в четверг, частично отыграв потери предыдущего дня, благодаря улучшению внешнего фона
.
ГЛАВНОЕ
Чистый экспорт в структуре ВВП РФ в 3-м квартале снизился до 5,3% - Росстат
Росстат сохранил оценку роста экономики РФ в 3-м квартале на уровне 5,5%. Вместе с тем Росстат смягчил оценку спада ВВП РФ в 2022 году до 1,2% с 2,1%. Оценка роста экономики в 2021 году повышена до 5,9% с 5,6%
 
С Новым годом и Рождеством!
ерные наши читатели, уважаемые партнеры, талантливые коллеги, дорогие друзья! Поздравляем вас с наступающим 2024 годом и Рождеством! Пусть Новый год принесет вам и вашим родным и близким удачу в ваших новых свершениях, благополучие и гармонию...
 
Минэкономразвития оценивает рост ВВП РФ в 2023 году на уровне 3,5%
Минэкономразвития РФ на основании статистики за 11 месяцев оценивает рост ВВП РФ в 2023 году на уровне 3,5%, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, улучшение Росстатом оценок динамики ВВП РФ за 2021-2022гг свидетельствует...
 
Что изменится в жизни россиян с 1 января
Январь традиционно начнется с новогодних праздников, в этом году россияне отдыхают сразу 10 дней — с 30 декабря по 8 января. С первого дня нового года начнет действовать целый ряд изменений в законах, в том числе тех, которые напрямую влияют на...
 
04 января 2024 года 19:51

Рубль умеренно укрепился в четверг, частично отыграв потери предыдущего дня, благодаря улучшению внешнего фона

Москва. 4 января. Доллар США, евро и китайский юань умеренно снизились на Московской бирже в четверг; рубль, заметно упавший накануне, 4 января смог частично восстановить потери в основных валютных парах благодаря улучшению внешнего фона.

Курс доллара США составил 91,3325 руб./$1 в 19:00 мск, что на 66,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 99,91 руб./EUR1, подешевев на 32 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 51 копейку - до 95,19 рубля. Курс китайского юаня опустился на 7,6 копейки - до 12,676 рубля.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть торговой сессии расчетами "завтра" в период с 10:00 мск до 15:30 мск) 4 января Банк России не менял официальные курсы доллара и евро, которые с 30 декабря составляют 89,6883 руб./$1 и 99,1919 руб./EUR1 соответственно. Таким образом, доллар закрылся на Московской бирже в четверг на 1,64 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 71,81 копейки выше официального курса (такая динамика сложилась благодаря заметному росту доллара и евро, зафиксированному накануне).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продемонстрировал умеренное укрепление к основным мировым валютам по итогам торгов 4 января благодаря улучшению конъюнктуры мировых рынков капитала, а также заметному росту цен на нефть, наблюдавшемуся накануне. При этом активность торгов на внутреннем валютном рынке осталась в целом пониженной из-за официальных выходных дней в России.

Цены на нефть снижаются в четверг после публикации данных министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране. Коммерческие запасы нефти в Штатах на неделе, завершившейся 29 декабря, упали на 5,5 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Консенсус-прогноз экспертов предполагал менее существенное снижение - на 3,73 млн баррелей. Между тем, запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже нефть, выросли на 706 тыс. баррелей. Резервы бензина на прошлой неделе подскочили на 10,9 млн баррелей, дистиллятов - на 10,09 млн баррелей.

На этом фоне стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:20 мск составила $77,26 за баррель, что на 1,27% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена контрактов на нефть WTI на февраль в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже опустилась к этому времени на 1,24%, до $71,8 за баррель.

Накануне оба сорта нефти подорожали более чем на 3% после новостей о гибели более сотни человек при взрывах у могилы генерала Касема Сулеймани в Иране в четвертую годовщину его смерти. Сулеймани был командующим спецподразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции. В спецслужбах Ирана назвали взрывы целенаправленным терактом. Внимание трейдеров направлено также на ситуацию в Ливии, где из-за акций протеста остановлена добыча нефти на крупнейшем в стране месторождении Аш-Шарара. Кроме того, рынок продолжает следить за ситуацией в Красном море после атак йеменских хуситов на коммерческие суда.

Ситуация на мировых фондовых площадках в четверг улучшилась. Американские фондовые индексы Nasdaq, S&P 500 и Dow Jones Industrial Average растут в начале торгов 4 января на 0,1-0,6%. Трейдеры оценивают статданные по рынку труда, а также корпоративные новости. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 18 тыс. - до 202 тыс., сообщило в четверг министерство труда США. Отчет отраслевой организации ADP, также опубликованный в четверг, показал максимальный за 4 месяца рост числа рабочих мест в частном секторе США в декабре - на 164 тыс. Опубликованные данные подтверждают сохраняющуюся устойчивость американского рынка труда.

Сдерживающее влияния на рынок оказывает усиление напряженности на Ближнем Востоке, а также опасения трейдеров, что скачок котировок акций в конце 2023 года был чрезмерным. Кроме того, трейдеры пересматривают прогнозы в отношении темпов снижения базовой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) после публикации протокола декабрьского заседания американского ЦБ. Участники заседания отметили "явный прогресс" в плане замедления инфляции и выразили намерение начать смягчение денежно-кредитной политики, если этот прогресс продолжится, говорится в протоколе, обнародованном в среду. В то же время некоторые члены руководства ФРС по-прежнему видят риски резкого ухудшения условий в экономике вследствие ослабления рынка труда и допускают, что центробанк может быть вынужден удерживать ставки высокими дольше, чем ожидает рынок, отмечается в документе.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее снижения американским ЦБ на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 5,25-5,5% годовых в марте 2024 года оценивается трейдерами в 70% против 90% еще неделю назад, согласно CME FedWatch.

В свою очередь фондовые индексы большинства стран Западной Европы также умеренно поднимаются после падения накануне. Британский индикатор FTSE 100 в ходе торгов в четверг прибавляет 0,5%, французский CAC 40 - также 0,5%, германский DAX - 0,4%. Испанский индекс IBEX 35 растет на 1,3%, итальянский FTSE MIB - на 1%.

В четверг были обнародованы европейские индексы менеджеров по закупкам (PMI). Согласно окончательным данным, сводный PMI в еврозоне в декабре остался на ноябрьском уровне в 47,6 пункта. Предварительная оценка указывала на снижение показателя до 47 пунктов. Сводный PMI в еврозоне остается отметки в 50 пунктов уже семь месяцев подряд. Оценка декабрьского PMI в сфере услуг еврозоны также была повышена по сравнению с предварительными данными - до 48,8 пункта с 48,1 пункта. В ноябре показатель составлял 48,7 пункта.

Сводный PMI в Германии опустился в декабре до 47,4 пункта (предварительно - 46,7 пункта) с ноябрьских 47,8 пункта, во Франции - вырос до 44,8 пункта (предварительно - 43,7 пункта) с 44,6 пункта. В Италии индикатор увеличился до 48,6 с 48,1 пункта месяцем ранее, в Испании - до 50,4 с 49,8 пункта.

Торги по доллару США расчетами "сегодня" на Московской бирже в четверг не проводились в связи с официальным выходным днем в России. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск вырос на 6,07 копейки по отношению к 3 января и составил 91,4729 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся всего $150,894 млн.

Торги по евро расчетами "сегодня" на Московской бирже также не проводились 4 января. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 мск увеличился на 10,8 копейки по отношению к среде и составил 100,0045 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил всего EUR25,87 млн.

В силу того, что в России первые дни января (вплоть до 8 января включительно) официально объявлены выходными днями, процентные ставки RUONIA межбанковских кредитов в этот период не рассчитываются.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
05 января 2024 года 19:52
Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом индексов, подешевел Совкомфлот
Москва. 5 января. Рынок акций РФ провел торги в пятницу в консолидационных настроениях при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов, поддержку "быкам" в конце торгов оказала выросшая нефть (Brent поднялась к $78,7 за баррель); индекс МосБиржи закрепился выше 3135 пунктов (максимум за месяц), индекс РТС поднялся к 1090 пунктам на фоне укрепления рубля. Упали в пятницу бумаги "Совкомфлота" после отсечки на бирже дивидендов за 9 месяцев 2023 года, лидировали в росте акции "Аэрофлота" и ВТБ без новостей.    читать дальше
.
05 января 2024 года 19:43
Рубль укрепился в пятницу благодаря растущей нефти и улучшению ситуации на мировых фондовых площадках
Москва. 5 января. Доллар США, евро и китайский юань умеренно снизились на Московской бирже по итогам торгов в пятницу; рубль укрепился в основных валютных парах благодаря растущей нефти и улучшению ситуации на мировых фондовых площадках.    читать дальше
.
05 января 2024 года 18:01
Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "покупать" для акций VolitionRx
Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "покупать" для акций VolitionRx с целевой ценой $2,3 за штуку ввиду сохраняющегося коммерческого потенциала технологии Nu.Q, сообщается в комментарии директора аналитического департамента инвесткомпании Вадима Меркулова. "Спрос на своевременную...    читать дальше
.
05 января 2024 года 16:50
Freedom Finance Global рекомендует покупать акции First Solar с целью $188
Freedom Finance Global рекомендует покупать акции First Solar Inc. с целевой ценой $188 за бумагу на горизонте двух месяцев, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Позднякова. Стоп-лосс эксперт советует установить на уровне $151. Ключевые аргументы в пользу идеи: - Финансовые...    читать дальше
.
05 января 2024 года 16:05
Рубль умеренно укрепляется в пятницу днем благодаря растущей нефти, активность торгов низкая
Москва. 5 января. Доллар США, евро и китайский юань умеренно снижаются на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу; рубль укрепляется в основных валютных парах благодаря растущей нефти и на фоне пониженной активности участников рынка.    читать дальше
.
05 января 2024 года 14:54
Следующая значимая цель для S&P 500 - 4600 пунктов - "Финам"
Следующей значимой целью для индекса S&P 500 является отметка в 4600 пунктов, полагает аналитик инвесткомпании "Финам" Полина Щукина. "5 января мировые фондовые площадки демонстрируют смешанные результаты, поскольку инвесторы не находят четких мотиваторов для движения рынков - отмечает эксперт. -...    читать дальше
.
05 января 2024 года 13:58
Нефтяные котировки могут оказаться под давлением в краткосрочной перспективе - Freedom Finance Global
Нефтяные котировки могут оказаться под давлением в краткосрочной перспективе, полагает старший аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев. "Вечером 4 января Минэнерго США опубликовало нейтральную для котировок статистику по нефти и нефтепродуктам за неделю, закончившуюся 29 декабря, -...    читать дальше
.
05 января 2024 года 12:56
"БКС МИ" подтверждает целевую цену акций Мечела на уровне 630 руб
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает целевую цену акций "Мечела" на уровне 630 руб. за штуку на горизонте года, сообщается на портале БКС Экспресс. "Акции "Мечела" в 2023 году обновили многолетние максимумы, не только отыграв всю просадку 2022 года, но и поднявшись выше в отличие от многих...    читать дальше
.
05 января 2024 года 12:02
Акции металлургов могут показать опережающую рынок динамику в ближайшие дни - "Финам"
Акции металлургов могут показать опережающую рынок динамику в ближайшие дни, считает директор по стратегии инвесткомпании "Финам" Ярослав Кабаков. "Динамику в ближайшие дни может показать металлургический сектор благодаря позитивным прогнозам мировых цен на сталь в 2024 году, поддерживаемых...    читать дальше
.
05 января 2024 года 11:50
Рынок акций РФ утром консолидируется при смешанной динамике фишек, упал Совкомфлот после отсечки
Москва. 5 января. Рынок акций РФ утром в пятницу консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных внешних фактором и укрепления рубля; упали бумаги "Совкомфлота" после отсечки на бирже дивидендов за 9 месяцев 2023 года.    читать дальше
.
05 января 2024 года 11:11
Акции ЛУКОЙЛа, Whoosh и Сбербанка наиболее привлекательны для покупок в начале года - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "ЛУКОЙЛа", Whoosh и Сбербанка наиболее привлекательны для покупок в начале 2024 года, полагают эксперты "Газпромбанк Инвестиций". "ЛУКОЙЛ" в декабре выплатил промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2023 года в размере 447 рублей на акцию, - напоминают аналитики. - С учетом того, что компания...    читать дальше
.
05 января 2024 года 10:22
Дивдоходность "префов" Сургутнефтегаза за 2023г может составить 19,4% - "Мои Инвестиции"
Дивидендная доходность привилегированных акций "Сургутнефтегаза" по итогам 2023 года может составить 19,4%, считает аналитик телеграм-канала "Мои Инвестиции" Дмитрий Лукашов. "Прошедший год вышел довольно успешным для нефтяных компаний России, - пишет эксперт. - Российские компании наладили...    читать дальше
.
05 января 2024 года 09:52
Фактором поддержки рынка акций РФ выступает зимний дивидендный сезон - БКС Экспресс
Фактором поддержки рынка акций РФ выступает зимний дивидендный сезон, говорится в комментарии БКС Экспресс. "Индекс Мосбиржи завершил второй торговый день 2024 года сдержанным ростом на 0,22%. Участники торгов начали выборочно фиксировать позиции. Все сектора кроме строительного выросли второй...    читать дальше
.
05 января 2024 года 09:24
Единой динамики на рынках акций нет, Brent у $78 за баррель
Dow Jones завершил торги слабым повышением, S&P 500 и Nasdaq упали. Рынки акций АТР в основном снижаются, Япония растет на максимальном за 2 года доверии потребителей. Нефть восстанавливается после спада накануне, Brent у $78 за баррель.    читать дальше
.
05 января 2024 года 09:20
Индекс Мосбиржи, скорее всего, в пятницу будет торговаться в диапазоне 3080-3200п - "Цифра брокер"
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в пятницу в диапазоне 3080-3200 пунктов, полагают аналитики "Цифра брокера". "Российский фондовый рынок сохраняет оптимизм, несмотря на смешанные настроения на внешних торговых площадках, - отмечается в комментарии. - Индекс Мосбиржи повысился на...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.