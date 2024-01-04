Рубль умеренно укрепился в четверг, частично отыграв потери предыдущего дня, благодаря улучшению внешнего фона

Москва. 4 января. Доллар США, евро и китайский юань умеренно снизились на Московской бирже в четверг; рубль, заметно упавший накануне, 4 января смог частично восстановить потери в основных валютных парах благодаря улучшению внешнего фона.

Курс доллара США составил 91,3325 руб./$1 в 19:00 мск, что на 66,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 99,91 руб./EUR1, подешевев на 32 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 51 копейку - до 95,19 рубля. Курс китайского юаня опустился на 7,6 копейки - до 12,676 рубля.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть торговой сессии расчетами "завтра" в период с 10:00 мск до 15:30 мск) 4 января Банк России не менял официальные курсы доллара и евро, которые с 30 декабря составляют 89,6883 руб./$1 и 99,1919 руб./EUR1 соответственно. Таким образом, доллар закрылся на Московской бирже в четверг на 1,64 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 71,81 копейки выше официального курса (такая динамика сложилась благодаря заметному росту доллара и евро, зафиксированному накануне).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продемонстрировал умеренное укрепление к основным мировым валютам по итогам торгов 4 января благодаря улучшению конъюнктуры мировых рынков капитала, а также заметному росту цен на нефть, наблюдавшемуся накануне. При этом активность торгов на внутреннем валютном рынке осталась в целом пониженной из-за официальных выходных дней в России.

Цены на нефть снижаются в четверг после публикации данных министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране. Коммерческие запасы нефти в Штатах на неделе, завершившейся 29 декабря, упали на 5,5 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Консенсус-прогноз экспертов предполагал менее существенное снижение - на 3,73 млн баррелей. Между тем, запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже нефть, выросли на 706 тыс. баррелей. Резервы бензина на прошлой неделе подскочили на 10,9 млн баррелей, дистиллятов - на 10,09 млн баррелей.

На этом фоне стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:20 мск составила $77,26 за баррель, что на 1,27% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена контрактов на нефть WTI на февраль в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже опустилась к этому времени на 1,24%, до $71,8 за баррель.

Накануне оба сорта нефти подорожали более чем на 3% после новостей о гибели более сотни человек при взрывах у могилы генерала Касема Сулеймани в Иране в четвертую годовщину его смерти. Сулеймани был командующим спецподразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции. В спецслужбах Ирана назвали взрывы целенаправленным терактом. Внимание трейдеров направлено также на ситуацию в Ливии, где из-за акций протеста остановлена добыча нефти на крупнейшем в стране месторождении Аш-Шарара. Кроме того, рынок продолжает следить за ситуацией в Красном море после атак йеменских хуситов на коммерческие суда.

Ситуация на мировых фондовых площадках в четверг улучшилась. Американские фондовые индексы Nasdaq, S&P 500 и Dow Jones Industrial Average растут в начале торгов 4 января на 0,1-0,6%. Трейдеры оценивают статданные по рынку труда, а также корпоративные новости. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 18 тыс. - до 202 тыс., сообщило в четверг министерство труда США. Отчет отраслевой организации ADP, также опубликованный в четверг, показал максимальный за 4 месяца рост числа рабочих мест в частном секторе США в декабре - на 164 тыс. Опубликованные данные подтверждают сохраняющуюся устойчивость американского рынка труда.

Сдерживающее влияния на рынок оказывает усиление напряженности на Ближнем Востоке, а также опасения трейдеров, что скачок котировок акций в конце 2023 года был чрезмерным. Кроме того, трейдеры пересматривают прогнозы в отношении темпов снижения базовой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) после публикации протокола декабрьского заседания американского ЦБ. Участники заседания отметили "явный прогресс" в плане замедления инфляции и выразили намерение начать смягчение денежно-кредитной политики, если этот прогресс продолжится, говорится в протоколе, обнародованном в среду. В то же время некоторые члены руководства ФРС по-прежнему видят риски резкого ухудшения условий в экономике вследствие ослабления рынка труда и допускают, что центробанк может быть вынужден удерживать ставки высокими дольше, чем ожидает рынок, отмечается в документе.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее снижения американским ЦБ на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 5,25-5,5% годовых в марте 2024 года оценивается трейдерами в 70% против 90% еще неделю назад, согласно CME FedWatch.

В свою очередь фондовые индексы большинства стран Западной Европы также умеренно поднимаются после падения накануне. Британский индикатор FTSE 100 в ходе торгов в четверг прибавляет 0,5%, французский CAC 40 - также 0,5%, германский DAX - 0,4%. Испанский индекс IBEX 35 растет на 1,3%, итальянский FTSE MIB - на 1%.

В четверг были обнародованы европейские индексы менеджеров по закупкам (PMI). Согласно окончательным данным, сводный PMI в еврозоне в декабре остался на ноябрьском уровне в 47,6 пункта. Предварительная оценка указывала на снижение показателя до 47 пунктов. Сводный PMI в еврозоне остается отметки в 50 пунктов уже семь месяцев подряд. Оценка декабрьского PMI в сфере услуг еврозоны также была повышена по сравнению с предварительными данными - до 48,8 пункта с 48,1 пункта. В ноябре показатель составлял 48,7 пункта.

Сводный PMI в Германии опустился в декабре до 47,4 пункта (предварительно - 46,7 пункта) с ноябрьских 47,8 пункта, во Франции - вырос до 44,8 пункта (предварительно - 43,7 пункта) с 44,6 пункта. В Италии индикатор увеличился до 48,6 с 48,1 пункта месяцем ранее, в Испании - до 50,4 с 49,8 пункта.

Торги по доллару США расчетами "сегодня" на Московской бирже в четверг не проводились в связи с официальным выходным днем в России. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск вырос на 6,07 копейки по отношению к 3 января и составил 91,4729 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся всего $150,894 млн.

Торги по евро расчетами "сегодня" на Московской бирже также не проводились 4 января. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 мск увеличился на 10,8 копейки по отношению к среде и составил 100,0045 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил всего EUR25,87 млн.

В силу того, что в России первые дни января (вплоть до 8 января включительно) официально объявлены выходными днями, процентные ставки RUONIA межбанковских кредитов в этот период не рассчитываются.