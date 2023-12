Dow Jones обновил максимум с января 2022г

Фондовые индексы США завершили торги понедельника в плюсе. Фондовые индексы крупнейших стран АТР растут во вторник. Цены на нефть продолжают умеренно расти во вторник утром.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник в небольшом плюсе, трейдеры заняли выжидательную позицию перед публикацией данных по инфляции в США за ноябрь и заседанием Федеральной резервной системы (ФРС).

Значение Dow Jones Industrial Average на закрытие рынка было максимальным с 5 января 2022 года, S&P 500 и Nasdaq Composite обновили максимумы соответственно с 29 марта и 4 апреля прошлого года.

Центральным событием для рынка на этой неделе является заседание ФРС, итоги которого будут подведены в среду. Трейдеры уверены, что американский ЦБ сохранит базовую процентную ставку на текущем уровне 5,25-5,5%. Если раньше инвесторы фокусировались на сигналах о том, насколько высоко ФРС планирует поднять ставку, то теперь речь идет о сроках ее сохранения на текущем уровне, отмечает Market Watch.

Федрезерв вряд ли даст понять, что готовится к смягчению денежно-кредитной политики, поскольку это может еще больше подогреть ожидания экспертов, прогнозирующих снижение ставки уже в первом полугодии 2024 года, говорят экономисты.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее снижения американским ЦБ по крайней мере на 25 базисных пунктов в первом квартале 2024 года оценивается трейдерами в 42%, по данным CME FedWatch.

До предстоящего заседания ФРС - во вторник и среду соответственно - Минтруда США обнародует данные о динамике потребительских цен и цен производителей в стране за ноябрь.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает замедление потребительской инфляции в Штатах в прошлом месяце до 3,1% в годовом выражении с 3,2% в октябре. Темпы роста цен производителей, как ожидается, сократились до 1% с 1,3%.

На текущую неделю также запланированы заседания Европейского центрального банка и Банка Англии.

"Это будет последняя загруженная неделя текущего года, после которой начнется праздничный период с низкой ликвидностью торгов", - говорит главный экономист Jefferies International Мохит Кумар.

Стоимость акций оператора американской сети универмагов Macy''s Inc. (SPB: M) подскочила на 19,4% по итогам торгов в понедельник. Ранее газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что инвесткомпании Arkhouse Management и Brigade Capital Management сделали предложение о покупке Macy''s Inc. за $5,8 млрд.

Котировки бумаг Nike Inc. (SPB: NKE), Snap Inc. (SPB: SNAP) и Pinterest Inc. (SPB: PINS) выросли на 2,3%, 4,4% и 1,3% соответственно вслед за улучшением аналитиками рекомендаций для акций компаний.

Эксперты Citi улучшили рекомендацию для бумаг Nike до "покупать" с "держать", отметив ожидания роста рентабельности операций производителя спортивных товаров. Прогнозная цена бумаг повышена Citi до $135 со $100.

Рекомендации для акций Snap и Pinterest были улучшены до "выше рынка" с "на уровне рынка" экспертами Wells Fargo (SPB: WFC) и RBC Capital Markets соответственно. Оценка бумаг владельца приложения Snapchat увеличена до $22 с $8, Pinterest - до $46 с $32.

Бумаги Occidental Petroleum (SPB: OXY) прибавили в цене 1% после объявления производителем сланцевой нефти о покупке частной компании CrownRock LP, занимающейся добычей нефти и газа в пермском бассейне, примерно за $12 млрд с учетом долга.

Капитализация Shake Shack Inc. (SPB: SHAK) поднялась на 9,6%. Оператор сети закусочных объявил о запуске процесса поиска нового CEO вместо Рэнди Гарутти, который принял решение покинуть свой пост в 2024 году.

Стоимость акций Cigna Group (SPB: CI) увеличилась на 15,7% на информации, что компания отказалась от слияния с конкурирующей Humana Inc. (SPB: HUM). Cigna объявила об увеличении программы выкупа акций на $10 млрд, до $11,3 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в понедельник поднялся на 157,06 пункта (0,43%) и составил 36404,93 пункта.

Standard & Poor''s 500 вырос на 18,07 пункта (0,39%) - до 4622,44 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 28,51 пункта (0,2%) и составил 14432,49 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) показывают положительную динамику в ходе торгов во вторник вслед за повышением рынка акций США днем ранее.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:22 МСК увеличился на 0,1%.

Ожидается, что Банк Японии по итогам последнего в этом году заседания, которое пройдет на следующей неделе, воздержится от изменения денежно-кредитной политики, пишут западные СМИ со ссылкой на источники в ЦБ.

Цены производителей в стране в ноябре выросли на 0,3% относительно того же месяца прошлого года. Это минимальные темпы подъема с февраля 2021 года. Аналитики, опрошенные Trading Economics, прогнозировали в среднем увеличение на 0,1%.

Котировки акций технологических компаний растут, в том числе Renesas Electronics - на 4,1%, Advantest - на 0,6%, Disco Corp. - на 1,5%, Sharp - на 2,3%, Keyence - на 0,1%. Также дорожают бумаги ритейлеров Seven & I Holdings Co. и Fast Retailing - на 0,4% и 0,3% соответственно.

Между тем снижаются котировки акций автопроизводителей Nissan Motor и Toyota Motor - на 0,9% и 0,7% соответственно.

Гонконгский индекс Hang Seng к 8:28 МСК увеличился на 0,7%, в то время как китайский Shanghai Composite практически не изменился относительно понедельника.

Цена акций China Literature взлетела на 10,7% на Гонконгской фондовой бирже. Компания, которая публикует в интернете написанные пользователями рассказы, объявила о покупке за 600 млн юаней ($83,6 млн) подразделения Tencent (SPB: 700), занимающегося комиксами, а также 90% Michengzi, которая также выпускает комиксы.

Лидерами повышения выступают акции девелоперов China Resources Land и Longfor, подорожавшие на 5,1% и 3,1% соответственно, фармацевтической Hansoh Pharmaceutical - на 5,1%, сети ювелирных магазинов Chow Tai Fook Jewellery - на 3,5%.

Кроме того, поднимается стоимость акций ритейлеров JD.com Inc. (SPB: JD) и Alibaba (SPB: BABA) - на 2,2% и 1,5% соответственно, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 2,3%, интернет-гиганта Tencent - на 0,5%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:24 МСК прибавил 0,5%.

Цена бумаг Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, выросла на 0,6%, сталелитейной Posco - на 0,4%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,3%, авиаперевозчика Korean Air Lines - на 1,3%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 увеличился на 0,5%.

Капитализация крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP осталась практически на уровне закрытия предыдущей сессии, бумаги конкурирующей Rio Tinto подешевели на 0,3%.

Цены на нефть продолжают умеренно расти утром во вторник, восстанавливаясь после снижения на протяжении последних семи недель.

Цена февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:07 мск составляет $76,54 за баррель, что на $0,51 (0,67%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты повысились в цене на 19 центов, до $76,03 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,54 (0,76%) и составили $71,86 за баррель. По итогам прошлой сессии они подорожали на 9 центов - до $71,32 за баррель.

До этого обе марки завершали в минусе семь недель подряд, чего не наблюдалось с 2018 года.

Накануне нефть подорожала "из-за краткосрочной перепроданности на рынке фьючерсов" после того, как котировки WTI протестировали ключевой уровень сопротивления, сказал редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи. Поддержку рынку также оказало улучшение настроений инвесторов и спрос на рисковые активы, добавил он.

В то же время негативным фактором стали данные о том, что потребительские цены в Китае в ноябре упали на 0,5% в годовом выражении, максимальными темпами за три года. Дефляция в КНР отмечена по итогам второго месяца подряд, что говорит об ослаблении спроса на сырье для промышленного сектора, отмечает Market Watch.

"Мы видим, что в Китае рост ослабляется, Европа находится в рецессии или на грани рецессии, и экономика США тоже замедлилась, хотя и не столь существенно, как другие, - сказал аналитик JonesTrading Майк О''Рурк. - Вот почему цена WTI остается около $70 за баррель".