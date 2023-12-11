"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Procter & Gamble с целью $157

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Procter & Gamble Co. с целевой ценой $157 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,16%, стоп-приказ: $140,62, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Компания отчитается о финансовых результатах за II квартал 2024 финансового года во вторник, 23 января. Предположительно, прибыль на акцию составит $1,70. Бумаги компании могут показать положительную динамику, поскольку аналитики ожидают, что данные окажутся лучше прогноза.

"С технической точки зрения котировки торгуются в диапазоне $145-157, и цена подошла близко к уровню поддержки. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $140,62 риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,62", - указывают в "Финаме".

Procter & Gamble - американская транснациональная компания, один из лидеров мирового рынка потребительских товаров.

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