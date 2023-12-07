Нефтяные цены корректируются вверх

Рынок акций США снизился в среду на статданных и корпоративных новостях. Фондовые индексы крупнейших стран АТР снижаются на торгах в четверг. Цены на нефть корректируются в четверг утром, Brent - $74,69 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили в минусе третью сессию подряд на сигналах ослабления активности на рынке труда.

Данные отраслевой организации ADP неожиданно показали замедление темпов роста числа рабочих мест в частном секторе США в ноябре - до 103 тыс. со 106 тыс. месяцем ранее. Октябрьские данные были пересмотрены с понижением, ранее сообщалось об увеличении количества рабочих мест на 113 тыс.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост на 130 тыс. в ноябре.

Официальные данные Минтруда США будут обнародованы в пятницу. Аналитики в среднем ожидают, что они укажут на рост числа рабочих мест в американской экономике на 180 тыс. и сохранение безработицы на уровне 3,9%.

В среду ведомство сообщило, что производительность труда в США в третьем квартале выросла на 5,2% относительно предыдущих трех месяцев - максимальными темпами за три года. Стоимость рабочей силы сократилась на 1,2%.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС, трейдеры уверены на 97,7% в том, что американский ЦБ сохранит ее на уровне 5,25-5,5% на декабрьском заседании. Шансы на то, что ставка будет снижена по крайней мере на 25 базисных пунктов в марте 2024 года, оцениваются рынком в 61,9% против 20,3% месяц назад, по данным CME FedWatch.

Акции Exxon Mobil (SPB: XOM) Corp. потеряли в цене 1,3%. Крупнейшая нефтегазовая компания США обнародовала обновленный план на период до 2027 года включительно, заявив о намерении наращивать добычу и сокращать расходы. В соответствии с этим планом, она направит на обратный выкуп акций по $20 млрд в 2024 году и 2025 году.

Стоимость бумаг Mastercard Inc. (SPB: MA) поднялась на 0,4%. Оператор одной из крупнейших в мире платежных систем объявил о повышении квартальных дивидендов на 16%, а также запуске новой программы обратного выкупа акций на $11 млрд.

Капитализация Nvidia Corp. (SPB: NVDA) снизилась на 2,3%. Глава компании Дженсен Хуан заявил журналистам в среду, что Nvidia по-прежнему рассчитывает поставлять высокопроизводительные чипы в Китай. Компания работает над созданием продуктов, которые удовлетворяли бы требованиям американских регуляторов для экспорта в КНР, сообщил он.

ADR китайского производителя электромобилей NIO (SPB: NIO) Inc. подорожали на 4,3% на информации СМИ о том, что компания планирует выделение операций по выпуску аккумуляторов.

Акции Toll Brothers (SPB: TOL) Inc. подорожали на 1,9%. Компания, специализирующаяся на строительстве домов класса "люкс", сократила чистую прибыль и выручку в четвертом финансовом квартале, однако оба показателя превысили прогнозы рынка.

Рыночная стоимость Campbell Soup Co. (SPB: CPB) подскочила на 7,1%, несмотря на снижение чистой прибыли и выручки производителя продуктов питания в минувшем квартале.

Цена бумаг Apple Inc. (SPB: AAPL), Microsoft Corp. (SPB: MSFT) и Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) опустилась на 0,5-1,6%, котировки акций Tesla (SPB: TSLA) прибавили 0,3%

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 70,13 пункта (0,19%) и составил 36054,43 пункта. Самое резкое снижение среди компаний, входящих в расчет индикатора, продемонстрировали акции American Express Co. (SPB: AXP), подешевевшие на 1,8%.

Standard & Poor''s 500 опустился на 17,84 пункта (0,39%) - до 4549,34 пункта.

Nasdaq Composite потерял 83,2 пункта (0,58%) и составил 14146,71 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг снижаются.

Негативным фактором для настроений инвесторов стала отрицательная динамика на рынке акций США днем ранее. Кроме того, трейдеры оценивают данные о внешней торговле Китая за ноябрь и ждут важной статистики из Японии, которая будет опубликована в пятницу.

Объем китайского экспорта в ноябре увеличился на 0,5% в годовом выражении и составил $291,93 млрд, говорится в сообщении Главного таможенного управления КНР. Повышение было зафиксировано впервые за семь месяцев.

Аналитики не ожидали изменения тенденции и прогнозировали сокращение экспорта на 1,1%, по данным Trading Economics.

Импорт в прошлом месяце снизился на 0,6% - до $223,54 млрд. Это также стало неожиданностью для экспертов, ожидавших в среднем роста на 3,3%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:32 МСК опустился на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 1,1%.

В частности, сильно снижаются котировки акций фармацевтических компаний, включая Hansoh Pharmaceutical Group - на 3,6%, CSPC Pharmaceutical Group - на 3,5%, Wuxi Biologics - на 3,4%.

Кроме того, бумаги биржевого оператора Hong Kong Exchanges & Clearing подешевели на 3,1%, нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) - на 2,8%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 2,6%, ритейлера Alibaba (SPB: BABA) - на 1,3%, интернет-гиганта Tencent (SPB: 700) - на 1,4%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:27 МСК уменьшился на 1,8%.

Наиболее значительное снижение демонстрируют котировки акций технологических компаний, в том числе Advantest - на 5%, Renesas Electronics - на 4,6%, Tokyo Electron - на 3,9%, Keyence - на 2,4%, SoftBank Group - на 1,6%, Disco Corp. - на 3%.

Цена бумаг выпускающей потребительскую электронику Sony опустилась на 2,3%, автопроизводителей Nissan Motor и Toyota Motor - на 1,7% и 1,4% соответственно, косметической Shiseido - на 3,3%, ритейлеров Seven & I Holdings Co. и Fast Retailing - на 2,4% и 2% соответственно.

Вслед за падением стоимости нефти и металлов дешевеют акции нефтяных и сталелитейных компаний Inpex Corp (-2,6%), Eneos Holdings (-2,6%), Nippon Steel (-1,8%), Kobe Steel (-1,6%) и JFE Holdings (-1,2%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:27 МСК потерял менее 0,1%.

Цена бумаг Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, уменьшилась на 0,1%, сталелитейной Posco - на 1,2%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,2%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 снизился по итогам торгов на 0,3%.

Лидерами снижения выступили акции энергетической Paladin Energy (-6,3%) и владельца казино Star Entertainment Group (-4,5%). Цена бумаг крупнейшего в стране производителя вина Treasury Wine Estates опустилась на 2,8%, банков ANZ и Macquarie - соответственно на 0,4% и 1,4%, нефтеепроизводителей Woodside Energy и Santos - на 1,9%.

В то же время капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto увеличилась на 0,1% и 1% соответственно.

Цены на нефть корректируются в четверг после падения накануне до минимумов с июля.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $74,69 за баррель, что на $0,39 (0,52%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В среду цена этих контрактов упала на $2,9 (3,8%), до $74,3 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,38 (0,55%), до $69,76 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов упала на $2,94 (4,1%), до $69,38 за баррель.

Цены как Brent, так и WTI снизились по итогам пятой сессии подряд, опустившись до минимумов с конца июня.

Давление на рынок оказали еженедельные данные министерства энергетики США, показавшие резкий рост запасов бензина в стране - на 5,42 млн баррелей. Резервы дистиллятов увеличились на 1,27 млн баррелей.

Коммерческие запасы нефти, тем временем, сократились на прошлой неделе на 4,63 млн баррелей, сообщило Минэнерго. В то же время, запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, увеличились на 1,9 млн баррелей.

Негативом для нефтяного рынка также стала информация о первом за семь месяцев снижении Саудовской Аравией цены на основной сорт нефти, поставляемый в Азию, - Arab Light. В январе этот сорт будет стоить на $3,5 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая, тогда как прежде разница составляла $4.

"Цена Brent с начала этого месяца упала более чем на 6%, и это говорит, что трейдеры опасаются снижения спроса, поскольку экономический спад набирает силу", - отмечает главный аналитик ActivTrades Рикардо Эвангелиста, слова которого приводит Market Watch.