Freedom Finance Global рекомендует покупать акции NIO с прогнозной ценой $9

Freedom Finance Global рекомендует покупать акции NIO с прогнозной стоимостью на уровне $9 за штуку, сообщается в аналитическом материале Дмитрия Позднякова.

"По итогам вышедшей отчетности эмитента за III квартал 2023 года мы пересмотрели целевой ориентир по его акциям. В сложившейся непростой ситуации с ценовым давлением в секторе производителей электромобилей, когда лидеры рынка предлагают максимально доступную цену, рост продаж NIO замедляется. Однако в следующем году мы, вероятно, увидим ускорение роста выручки. Стратегически компания по-прежнему выглядит привлекательно. NIO продолжает сокращать затраты, что, похоже, приносит первые успехи, исходя из динамики валовой маржинальности компании. Мы видим возможность роста цены бумаг эмитента в ближайшие двенадцать месяцев", - пишет эксперт.

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