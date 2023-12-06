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06 декабря 2023 года 14:11
"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги ВК с целью 700 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги МКПАО "ВК" (ранее VK Company) с целью 700 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,9%, стоп-приказ: 569 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Отчетность эмитента за III квартал 2023 года показала, что компания нарастила выручку до 33 млрд рублей, что существенно выше прогноза, отмечают аналитики. "С технической точки акции котировки перешли в боковик, возможен разворот тренда вверх. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 569 руб. риск на портфель составит 0,40%", - указывают в "Финаме". МКПАО "ВК" - российская социальная сеть со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге. Сайт доступен на 82 языках, но особенно популярен среди русскоязычных пользователей. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВК/VK-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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06 декабря 2023 года 19:54
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.06 декабря 2023 года 15:22
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