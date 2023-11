Рынки акций стран АТР движутся разнонаправленно

Фондовые индексы США снизились в понедельник на 0,1-0,2%. Фондовые индексы крупнейших стран АТР не показывают единой динамики во вторник. Нефть слабо дорожает во вторник утром.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в понедельник, инвесторы оценивали новости компаний и данные рынка недвижимости США.

Продажи новых домов в стране в октябре снизились на 5,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 679 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли. Согласно пересмотренным данным, в сентябре этого года было реализовано 719 тыс. домов, а не 759 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж в октябре до 723 тыс. с ранее объявленного уровня, по данным Trading Economics.

Рынок ждет обнародования и других важных показателей американской экономики. Так, в среду станет известна вторая оценка динамики ВВП в третьем квартале, а в четверг - октябрьское значение индекса PCE Core - ключевого индикатора, который отслеживает Федеральная резервная система (ФРС) при оценке рисков инфляции.

Внимание инвесторов также направлено на выступления ряда представителей ФРС на этой неделе.

Акции производителя продуктов питания Kraft Heinz Co. (SPB: KHC) подешевели на 0,1% по итогам торгов в понедельник, хотя его совет директоров одобрил buyback на $3 млрд.

Бумаги ритейлера спортивной одежды и обуви Foot Locker Inc. (SPB: FL) потеряли в цене 0,9%. Аналитики Citi ухудшили рекомендацию для них до "продавать" с "нейтральной", сохранив прогнозную цену на уровне $18 за акцию.

Капитализация GE HealthCare Technologies Inc. упала на 3,5% также на рейтинговых действиях аналитиков. Эксперты UBS ухудшили рекомендацию для акций работающей в сфере медицинских технологий компании до "продавать" с "нейтрального" уровня и понизили целевую цену до $66 с $86 за бумагу.

Цена акций поставщика аксессуаров и запчастей для ремонта автомобилей и других транспортных средств LKQ Corp. (SPB: LKQ) снизилась на 1,6% после новостей о намерении главного исполнительного директора и президента компании Доминика Зарконе сложить с себя полномочия 30 июня 2024 года. Преемником Зарконе станет президент североамериканского оптового сегмента Джастин Джуд. Тем не менее нынешний CEO, как ожидается, будет в числе кандидатов в совет директоров, выдвинутых на рассмотрение собрания акционеров в мае следующего года.

Рыночная стоимость iRobot Corp. (SPB: IRBT), специализирующейся на производстве роботов-пылесосов, рухнула на 17,2%. Европейская комиссия (ЕК) заявила, что поглощение компании за $1,4 млрд со стороны Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) может повредить конкуренции, в том числе из-за недопуска сторонних производителей роботов-пылесосов на площадку онлайн-ритейлера. ЕК должна одобрить или заблокировать сделку до 14 февраля.

Акции самой Amazon подорожали на 0,7% после сообщения The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние оценки компании о том, что в 2023 году она нарастит число доставленных американским получателям посылок до порядка 5,9 млрд с 5,2 млрд годом ранее и тем самым обеспечит себе лидерство среди компаний сферы доставки по этому показателю. До Дня благодарения (23 ноября) Amazon уже доставила более 4,8 млрд посылок в США.

Капитализация платформы электронной торговли Shopify Inc., на которой представлены свыше 4 млн онлайн-магазинов, увеличилась на 4,9% на данных о сильных онлайн-продажах в "черную пятницу". Мировые продажи магазинов, зарегистрированных на Shopify, выросли в тот день на 22% в годовом выражении и составили $4,1 млрд. "Это была еще одна эпичная, рекордная "черная пятница" для клиентов Shopify", - сказал президент компании Харли Филькенштейн.

Котировки бумаг Crown Castle (бывшей Crown Castle International (SPB: CCI) ), владеющей вышками беспроводной связи, повысились на 3,5%. По данным WSJ, инвесткомпания Elliott Investment Management нарастила долю в ней до более чем $2 млрд с $1 млрд в июле 2020 года и планирует обсудить с ней способы повышения стоимости ее акций. MarketWatch сообщает, что Elliott призвала эмитента в письме к серьезным изменениям, включая смену руководства.

Рыночная стоимость Affirm Holdings Inc., владеющей сервисом онлайн-покупок в рассрочку, подскочила на 12%. Adobe Analytics заявила, что ожидает рекордного использования таких сервисов в киберпонедельник. Общие продажи онлайн-ритейлеров в этот день прогнозируются на уровне $12-12,4 млрд.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,16% и достиг 35333,47 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 0,2% - до 4550,43 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 0,07% и составил 14241,02 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики во вторник, инвесторы оценивают уже вышедшие статданные и ждут новых.

Китайский индекс Shanghai Composite почти не меняется, гонконгский Hang Seng теряет 0,8%.

На торгах в Гонконге лидером падения выступают акции Meituan (SPB: 3690), дешевеющие на 3,3%. Также заметно снижается рыночная стоимость Xinyi Solar Holdings (-3,1%), China Merchants Bank (-2,9%), Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. (-2,2%), Alibaba (SPB: BABA) (-2%), Ping An Insurance (-1,8%) и Country Garden Services Holdings (-1,7%).

Вместе с тем капитализация Xiaomi (SPB: 1810) повышается на 3,4%, Semiconductor Manufacturing International Corp. - на 2,3%, Lenovo - на 1,2%, Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 0,9%, Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177) - на 0,8%.

В четверг станут известны официальные значения индексов менеджеров по закупкам (PMI) для экономики Китая за ноябрь.

Японский индекс Nikkei 225 снижается на 0,1%.

Активнее всех в составе индикатора дешевеют акции Sharp (-8,9%), Denso (-3,8%), Mazda Motor (-2,7%%) и Hino Motors (-2,3%). Также значительный спад демонстрируют котировки бумаг Shiseido (-2%) и Hitachi (-1,9%).

Между тем капитализация Sojitz растет на 8,2%, Yokohama Rubber - на 4,5%, Nippon Paper Industries - на 3,7%, Credit Saison - на 3,2%, Keio - на 2,9%, Nikon - на 1,9%, CyberAgent - на 1,7%.

В четверг министерство экономики, торговли и промышленности Японии обнародует данные о розничных продажах в стране в октябре, а в пятницу станет известна динамика безработицы в ней за тот же месяц.

Южнокорейский индекс Kospi растет на 0,7%.

Котировки акций Posco повышаются на 0,6%, Samsung Electronics Co. и Korean Air Lines - на 1,4%.

Индекс потребительского доверия в Южной Корее в ноябре снизился до минимальных с мая 97,2 пункта по сравнению с 98,1 пункта месяцем ранее, сообщил во вторник Банк Кореи. Индикатор снижается четвертый месяц подряд.

В четверг рынок ждет подведения итогов очередного заседания южнокорейского ЦБ. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагает сохранение процентной ставки регулятором на уровне 3,5%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 набрал 0,4%.

Бумаги Imugene подорожали на 9,9%, Collins Foods - на 9%, ANZ - на 1%, Macquarie - на 0,1%. При этом рыночная стоимость Rio Tinto сократилась на 0,3%, BHP - на 0,2%.

Розничные продажи в Австралии, согласно предварительным официальным данным, в прошлом месяце неожиданно снизились на 0,2% по сравнению с сентябрем, когда они выросли на 0,9%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,1% в октябре. Показатель не снижался с июня.

Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром во вторник после снижения днем ранее.

Цена январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 мск составляет $80,10 за баррель, что на 12 центов выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты снизились в цене на 60 центов (0,7%), до $79,98 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на 10 центов и составили $74,96 за баррель. По итогам прошлой сессии они упали на 68 центов (0,9%) - до $74,86 за баррель.

В центре внимания участников рынка остается встреча министров стран ОПЕК+, которая состоится 30 ноября. Она была перенесена с 26 ноября, как пишут СМИ, из-за разногласий внутри группы.

Встреча ОПЕК+ станет самым важным событием этой недели "не только потому, что любое решение будет иметь прямые последствия для цен и инфляции, но и из-за того, что заседание уже было отложено на четыре дня", отметил старший аналитик OANDA Крейг Эрлам.

Старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн предупредил, что желание Анголы и Нигерии добывать больше нефти, о котором писали в прессе, может вызвать раздражение Саудовской Аравии, и страна откажется от добровольных сокращений производства, "наводнив мировой рынок нефти".

Участники рынка видят 68%-ную вероятность того, что ОПЕК не станет менять целевые показатели добычи на ближайшем заседании и 25%-ный шанс, что она будет увеличена, по данным инструмента OPEC Watch Tool от CME Group.