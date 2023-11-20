"Финам" сохраняет прогнозную цену бумаг Alibaba на уровне $123,9 за ADS и HKD121,5 за акцию

"Финам" сохраняет прогнозную стоимость ADS Alibaba Group Holding (торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже) на уровне $123,9 за штуку и акций эмитента (торгуются на Гонконгской фондовой бирже) на уровне 121,5 гонконгского доллара (HKD) за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании Сергея Кауфмана.

"Лидер китайского e-commerce представил отчет за второй финансовый квартал 2024 года (три месяца, заканчивающиеся в сентябре 2023 года). Выручка компании увеличилась на 8,5% г/г (до 224,8 млрд юаней), скорр. EBITDA - на 13,7% (до 49,1 млрд. юаней), скорректированная чистая прибыль на акцию выросла на 21,1% г/г (до 2 юаней). При этом в квартальном выражении финансовые результаты умеренно снизились из-за сезонного фактора, - отмечает эксперт. - Сильную динамику показывает свободный денежный поток, который составил 45,2 млрд юаней (на 76,3% больше, чем год назад). Сильный свободный денежный поток вместе с отрицательным чистым долгом в 419 млрд юаней позволяют компании продолжать проводить программу buyback и впервые в истории объявить годовой дивиденд объемом $0,125 на акцию (1,3% доходности). Что касается обратного выкупа акций, то его объем за прошедший квартал составил $ 1,7 млрд, что соответствует 0,8% доходности. Годовая динамика выручки остается близкой к двузначным темпам роста, что в первую очередь связано с восстановлением относительно низкой базы прошлого года, когда китайская экономика находилась под давлением коронавирусных ограничений. Наиболее крупный рост выручки показали оптовый сегмент китайского e-commerce и розничная торговля на международных рынках".

"При этом основным негативом стала новость о том, что Alibaba больше не планирует выделять свое облачное направление в отдельную компанию, что связано с ограничениями США на экспорт необходимых для данного подразделения чипов. Ранее ожидалось, что облачное подразделение станет одним из драйвером роста выручки эмитента, однако за последний год выручка данного направления увеличилась лишь на 2,3%, - пишет Кауфман в материале. - Последние кварталы Alibaba все больше фокусируется на выплатах акционерах, постепенно превращаясь из "компании роста" в "компанию стоимости", и сложности облачного подразделения лишь усиливают данную тенденцию. При этом после коррекции стоимости акций оценка эмитента выглядит заниженной даже с учетом текущих темпов роста - EV/EBITDA 2024E равен около 6. На этом фоне мы сохраняем позитивный взгляд на акции Alibaba".

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