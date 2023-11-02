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02 ноября 2023 года 09:10

Рынок акций США резко вырос

Фондовые индексы США завершили активным ростом торги в среду. Рынки акций стран АТР преимущественно растут на торгах в четверг. Цены на нефть активно растут в четверг утром.

Фондовые индексы США завершили активным ростом торги в среду, участники рынка оценивали статданные по рынку труда и итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых по итогам завершившегося в среду заседания. Решение было принято членами FOMC единогласно и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. Ставка остается на максимальном уровне за 22 года.

ФРС уже проделала большую работу, что обуславливает осторожный подход к денежно-кредитной политике, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции.

При этом Пауэлл отметил, что путь к целевому уровню инфляции в 2% будет долгим, и у ФРС нет твердой уверенности в том, что текущий курс ДКП достаточно жесткий для возврата инфляции к этому уровню.

"Для меня главный итог заключается в том, что Федрезерв признал ужесточение финансовых и кредитных условий, но при этом видит, что экономическая активность достаточно сильна, - написал Дэвид Меррел из TBH Advisors. - Они надеются, что текущий уровень ставок окажет большее влияние, и поэтому они возьмут долгую паузу и будут ждать кумулятивного эффекта от повышения ставки".

Тем временем отчет отраслевой организации ADP показал, что число рабочих мест в частном секторе США в октябре выросло на 113 тыс. после подъема на 89 тыс. в сентябре. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения на 150 тыс.

Официальный отчет Минтруда США будет обнародован в пятницу, и аналитики в целом ожидают, что он укажет на рост числа рабочих мест в прошлом месяце на 170 тыс.

Акции Advanced Micro Devices (SPB: AMD) подскочили на 9,7%. Производитель чипов в третьем квартале нарастил чистую прибыль в 4,5 раза, однако прогноз на октябрь-декабрь разочаровал инвесторов.

Рыночная стоимость CVS Health Corp. (SPB: CVS) снизилась на 0,4%, хотя американская компания, которой принадлежат сеть аптек и страховщик Aetna Inc., в третьем квартале 2023 года получила чистую прибыль и увеличила выручку сильнее прогнозов рынка.

Другой страховщик, Humana Inc. (SPB: HUM), увеличил квартальную выручку на 16% в годовом выражении, сильнее ожиданий рынка, но его бумаги подешевели на 6,6%.

Котировки бумаг Kraft Heinz Co. (SPB: KHC) выросли на 2,4%. Один из крупнейших в мире производителей продуктов питания повысил выручку в июле-сентябре на 1%, хуже прогноза рынка, однако прибыль без учета разовых факторов оказалась лучше консенсус-прогноза аналитиков.

Капитализация WeWork Inc. рухнула на 46,5% на слухах о скором банкротстве коворкингового сервиса.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,67% и составил 33274,58 пункта. Лидерами роста в индексе стали акции Caterpillar (SPB: CAT) и Microsoft Corp. (SPB: MSFT), подорожавшие на 2,6% и 2,4% соответственно.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 1,05% - до 4237,86 пункта.

Nasdaq Composite подскочил на 1,64% и составил 13061,47 пункта.

Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимается в четверг вслед за ростом американского рынка акций накануне, инвесторы оценивают итоги завершившегося накануне заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых по итогам завершившегося в среду заседания. Решение было принято членами FOMC единогласно и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. Ставка остается на максимальном уровне за 22 года.

ФРС уже проделала большую работу, что обуславливает осторожный подход к денежно-кредитной политике, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции.

При этом Пауэлл отметил, что путь к целевому уровню инфляции в 2% будет долгим, и у ФРС нет твердой уверенности в том, что текущий курс ДКП достаточно жесткий для возврата инфляции к этому уровню.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет в ходе торгов 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,9%.

В Гонконге существенный подъем демонстрируют акции Xiaomi (SPB: 1810) Corp. (6,3%), Li Auto (SPB: LI) (5,2%), BYD Electronic (4,5%) и Li Ning (4%).

Японский фондовый индекс Nikkei 225 растет на 1,2%.

Лидерами подъема в Токио в четверг выступают бумаги Toyota Motor (4,5%), Keyence (2,1%), Tokyo Electron (2,6%), Advantest (6,8%) и Oriental Land (3,1%).

Южнокорейский фондовый индекс Kospi увеличивается на 1,7%.

Потребительские цены в Южной Корее в октябре выросли на 3,8% в годовом выражении. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 3,7% в сентябре, тогда как опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали замедления до 3,6%.

Котировки акций Samsung Electronics выросли на 1,8%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,2%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавляет 0,9%.

Профицит внешней торговли товарами Австралии в сентябре упал до 6,79 млрд австралийских долларов ($4,36 млрд), обновив минимум за два с половиной года. В августе профицит составлял 10,16 млрд австралийских долларов, аналитики ожидали снижения показателя до 9,4 млрд австралийских долларов.

Акции BHP Group подорожали на 0,4%, Rio Tinto - на 1,1%.

Нефть эталонных марок дорожает утром в четверг после снижения по итогам предыдущих трех сессий.

Цена январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:03 мск составляет $85,49 за баррель, что на $0,86 (1,02%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты снизились в цене на $0,39 (0,5%) - до $84,63 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени увеличились на $0,87 (1,08%) и составили $81,31 за баррель. По итогам прошлой сессии они потеряли $0,58 (0,7%), опустившись до минимальных с конца августа $80,44 за баррель.

Негативным фактором для рынка в среду стали данные о росте резервов нефти в США по итогам второй недели подряд. Коммерческие запасы на прошлой неделе увеличились там на 773 тыс. баррелей, сообщило министерство энергетики. Опрошенные Bloomberg эксперты прогнозировали рост на 1,8 млн баррелей.

Товарные запасы бензина выросли на 65 тыс. баррелей, дистиллятов - уменьшились на 792 тыс. баррелей. Аналитики ожидали сокращения на 133 тыс. и 1 млн баррелей соответственно.

Кроме того, накануне Федеральная резервная система (ФРС) ожидаемо сохранила ключевую процентную ставку на уровне 5,25-5,5%, но не стала исключать возможность её подъема в декабре.

"С учетом ухудшающегося долгосрочного прогноза для спроса на топливо на фоне разочаровывающих глобальных статданных усиливаются опасения, что на физическом рынке нефти образуется профицит в ближайшие месяцы или кварталы", - сказал редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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