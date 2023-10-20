Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "держать" для акций Procter & Gamble Co. и сохраняет целевую цену на уровне $160 за штуку, сообщается в материале заместителя аналитического департамента инвесткомпании Георгия Ващенко.

"The Procter & Gamble Company представила результаты за первый квартал 2024 финансового года. Выручка и прибыль корпорации в отчетном периоде оказались лучше ожиданий рынка. Мы оцениваем отчетность Procter & Gamble умеренно позитивно. Рост продаж ускорился на 1,1 п.п. по сравнению с предыдущим кварталом. Повышаются темпы реализации в ключевом сегменте товаров для дома. Благоприятная конъюнктура на американских и европейских рынках компенсировала снижение продаж в Азии", - пишет эксперт.

Компания улучшила маржинальность основных показателей, отмечает также Ващенко, но значительного потенциала для дальнейшего увеличения объема продаж и рентабельности нет. "Вероятнее всего, инвесторы будут рассматривать акции PG как долгосрочную инвестицию благодаря сильным позициям на домашнем рынке, а также возврату стоимости через дивиденды и выкуп акций за счет низкой долговой нагрузки (1,2х LTM EBITDA), - допускает аналитик. - Форвардные мультипликаторы P/B и P/E находятся близко к среднему по отрасли".

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