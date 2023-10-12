"КИТ Финанс Брокер" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Магнита" с прогнозной стоимостью на уровне 6900 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Эмитент объявил о запуске второго раунда выкупа акций у держателей-нерезидентов и готов выкупить до 7,9% от всех выпущенных и находящихся в обращении акций по цене первого раунда (за 2215 рублей за штуку). 8 ноября "Магнит" закроет сбор заявок, 15 ноября объявит итоговый размер выкупа, а к 30 ноября 2023 года планирует завершить все расчеты", - отмечают эксперты.

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