"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Old Dominion Freight Line Inc. с целевой ценой $450 за штуку, что предполагает потенциал роста 6% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Old Dominion Freight Line - один из самых эффективных грузоперевозчиков с хорошим уровнем менеджмента, - пишут аналитики. - За последние 20 лет грузовики стабильно лидируют среди других видов транспорта (водного, трубопроводного, железнодорожного) по доле на рынке грузоперевозок. Развитая транспортная сеть позволяет ставить высокую цену за услуги, что повышает доходность и дает средства для повторных инвестиций в развитие бизнеса. На фоне ускорения деглобализации мы полагаем, что компании и частные лица будут делать выбор в пользу внутренних цепочек поставок, в которых грузоперевозчики, включая Old Dominion, являются важным звеном".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.