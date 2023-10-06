Дивдоходность акций НоваБев за 2023г может составить около 12,7% - ПСБ

Акции "НоваБев Групп" сохраняют привлекательный дивидендный профиль, дивидендная доходность по итогам 2023 года может составить около 12,7%, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Компания опубликовала операционные результаты за 9М23. Сокращение объема общей отгрузки в январе-сентябре произошло на фоне рекордно высокой базы прошлого года и снижения экспортного спроса (на внутреннем рынке за 9 месяцев продажи выросли на 1,3%). В 3К23 "НоваБев Групп" увеличила поставки - общая отгрузка выросла на 7,3% г/г. Наиболее активно увеличивались поставки высокомаржинальных брендов компании премиум-сегмента. Торговая сеть компании "Винлаб" также показала значительный рост отгрузок (по итогам 9 месяцев продажи выросли на 33%, а трафик сети - на 24%). Если эмитент нарастит поставки до 5,5-5,6 млн декалитров в 4К23 (сезонно самом сильном), то сможет нивелировать негативное влияние из-за сокращения экспортных поставок, - отмечают эксперты в обзоре. - Ожидаем, что компания покажет хорошие финансовые результаты по итогам текущего года. Акции "НоваБев" сохраняют привлекательный дивидендный профиль: по итогам года ждем дивиденды на уровне 720 рублей, совокупная дивдоходность - около 12,7%. Рассчитываем на закрытие дивидендного "гэпа" до конца года".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.