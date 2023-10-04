Цены рублевых корпбондов в среду могут снизиться под давлением внутренних и внешних негативных факторов

Москва. 4 октября. Котировки рублевых корпоблигаций в среду могут слегка снизиться под давлением негативных внутренних и внешних факторов, в том числе ожиданий очередного повышения ключевой ставки ЦБ РФ на октябрьском заседании, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы во вторник существенно снизились на фоне продолжающегося повышения доходности гособлигаций, подрывающего аппетит к рискованным активам. Дневное падение Dow Jones на 1,3% стало максимальным с банковского кризиса в марте. При этом значение индекса опустилось до самого низкого уровня с 31 мая. Доходность десятилетних госбумаг США превысила 4,8% годовых впервые с августа 2007 года. Ставка тридцатилетних бондов поднялась выше отметки 4,9% годовых, что также является рекордом за 16 лет.

Заявления представителей Федеральной резервной системы, сделанные в последние дни, подтверждают намерение ЦБ удерживать процентные ставки на высоком уровне в течение длительного времени для достижения устойчивой инфляции. Так, президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер сказала, что Федрезерву может потребоваться еще одно повышение базовой ставки до конца текущего года. Затем ЦБ будет удерживать ее на высоком уровне продолжительный период для снижения инфляции до целевого показателя в 2%, отметила она.

В свою очередь член совета управляющих ФРС Мишель Боуман также полагает, что, несмотря на недавние признаки замедления инфляции, для ее возврата к целевому уровню может потребоваться еще несколько подъемов ставки. Дальнейшее повышение стоимости заимствований, вероятно, не потребуется, чтобы вернуть инфляцию в США к доковидным показателям, заявил глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик. При этом, по его словам, Федрезерву следует сохранять ставку на текущем уровне "долгое время".

Фондовые индексы крупнейших стран Азии снижаются в ходе торгов в среду, биржи материкового Китая по-прежнему закрыты в связи с государственными праздниками. Негативное влияние на инвесторов оказало падение рынка акций США днем ранее на фоне повышения доходности американских гособлигаций до рекордных отметок за 16 лет. Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов опустилось на 2,3%. Гонконгский индекс Hang Seng к 8:27 мск уменьшился на 1%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:23 мск упал на 2,2%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял с открытия рынка 0,8%.

Доходность десятилетних госбумаг Южной Кореи в среду достигла 4,244% годовых, что является максимумом за 47 недель. Между тем Резервный банк Новой Зеландии по итогам октябрьского заседания принял решение сохранить базовую ставку на уровне 5,5% годовых, что совпало с прогнозом большинства аналитиков. По мнению ЦБ, инфляция в стране остается на высоком уровне, что потребует сохранения ограничительной денежно-кредитной политики на протяжении длительного времени.

В свою очередь цены на нефть умеренно снижаются на торгах в среду перед заседанием министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC). Заседание JMMC, участники которого оценят ситуацию на нефтяном рынке, пройдет в среду в формате онлайн. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск в среду составила $90,66 за баррель, что на 0,29% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Во вторник цена этих контрактов увеличилась на 0,2%, до $90,92 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на 0,33%, до $88,94 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на 0,5%, до $89,23 за баррель.

Внимание трейдеров также направлено на еженедельный отчет министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, который будет обнародован в 17:30 мск. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 1,4 млн баррелей. Они также ждут, что резервы дистиллятов упали на 1,6 млн баррелей, а бензина - не изменились. Оценки Американского института нефти (API), обнародованные в ночь на среду, показали сокращение запасов нефти на неделе, завершившейся 29 сентября, на 4,21 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 3 октября выросла в 1,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 8,332 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,456 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник снизился всего на 0,05% и составил 106 пунктов, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,03%, опустившись до 855,3 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-03" (+0,25%), "ГК Самолет БО-ПО9" (+0,19%) и "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (+0,18%), а в лидерах снижения - облигации "Группа ЛСР БО-001P-07" (-0,52%), "АФК Система-1Р-24" (-0,44%) и "РЖД-001P-16R" (-0,36%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АФК "Система" (MOEX: AFKS) полностью разместила выпуск 4-летних облигаций серии 001P-26 объемом 15 млрд рублей. Компания установила размер спреда к RUONIA на уровне 190 базисных пунктов или 1,9% годовых. Купоны по выпуску - квартальные, переменные, определяются как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред. Сбор заявок на выпуск прошел 28 сентября. По итогам маркетинга ориентир спреда был снижен с "не выше 225" до 190 базисных пунктов, а объем займа увеличен с "не менее 10 млрд рублей" до 15 млрд рублей.

Девелопер "Джи-групп" полностью разместил выпуск 3-летних облигаций серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей. Компания установила ставку 1-го купона на уровне 15,4% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 16,31% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 28 сентября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 16% годовых, а объем размещения - не менее 1 млрд рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплаты 6-го купона будет погашено 10% от номинальной стоимости бондов, в даты выплаты 7-12-го купонов - по 15% от номинала.

ООО "Ника" полностью разместило выпуск 5-летних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 17% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 9-16-го купонов будет погашено по 7,5% от номинальной стоимости, в даты окончания 17-20-го купонов - по 10% от номинала. Предусмотрен также call-опцион в дату окончания 8-го купона. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании объемом 3 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в январе 2022 года.

МФК "МигКредит" (входит в группу Denum) полностью разместила выпуск 3-летних облигаций серии 002MC-02 с офертой через год объемом 200 млн рублей. Компания установила ставку 1-го купона на уровне 16,75% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 18,1% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная ежемесячная амортизация в последние два года обращения. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании серии 002МС объемом 5 млрд рублей.

ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) увеличило объем размещения 5-летних облигаций серии БО-П12 с изначальных "не менее 20 млрд рублей" до 30 млрд рублей. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 14,2% годовых (ключевая ставка ЦБ РФ плюс премия 1,2%). По выпуску предусмотрены переменные квартальные купоны, рассчитываемые по формуле - значение ключевой ставки Банка России, действующей на конец рабочего дня, предшествующего дате открытия книги заявок, плюс премия в размере 1,2%. Техразмещение выпуска запланировано на 11 октября.

ПАО "Якутская топливо-энергетическая компания" (ЯТЭК) 10 октября с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-03 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не выше 400 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 1,5 года. По займу предусмотрены квартальные купоны и оферта через 1,5 года.

ООО "Элемент лизинг" в октябре планирует собрать заявки на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-06 объемом не менее 1 млрд рублей. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны, а также амортизация: по 2,77% от номинальной стоимости бондов будет погашено в даты окончания 1-35-го купонов, еще 3,05% - в дату погашения облигаций. Облигации будут размещены в рамках программы бондов эмитента объемом 30 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в феврале 2018 года.

ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) установило ставку 15-го купона облигаций серии 001Р-01 на уровне 8,5% годовых. Владельцы облигаций получили право требовать от эмитента приобретения бондов. Период предъявления бумаг к выкупу - последние пять рабочих дней 15-го купонного периода (по 13 октября включительно). Дата выкупа - третий рабочий день с даты окончания периода предъявления. Десятилетний выпуск номинальным объемом 1 млрд рублей был размещен в октябре 2016 года по ставке 12% годовых. В мае и ноябре 2021 года компания частично досрочно погасила бумаги на общую сумму 999,998 млн рублей. Таким образом, в обращении осталось 2 облигации на 2 тыс. рублей.

Россельхозбанк выкупил по оферте 2 млн 115 тыс. 548 облигаций серии БО-13, или 42,3% эмиссии. Банк разместил 10-летний выпуск объемом 5 млрд рублей в октябре 2014 года. Ставка текущего купона - 11% годовых.