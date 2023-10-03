Цена золота может достигнуть $2100/унц. в 2024г - ПСБ

Цена золота может достигнуть $2100 за тройскую унцию в 2024 году, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Спотовые котировки на золото с конца сентября ощутимо упали - за семь торговых сессий на 5,5%, что достаточно много для рынка драгметаллов, - пишут аналитики. - На данный момент стоимость золота находится вблизи отметки $1820/унц. , минимального значения с 9 марта текущего года. Основная причина снижения - это сильный доллар США, а также рост доходностей американских гособлигаций. Это стало следствием опасений, связанных с затягивание периода высоких ставок в США. На этом фоне не только золото, но и цены на другие сырьевые товары находятся под давлением".

Эксперты банка ожидают, что на данном этапе котировки золота могут достигнуть отметки $1800/унц., но пока считают маловероятным, что они уйдут ниже. Они исходят из того, что ФРС больше ставку повышать не будет, и оценивают дальнейший потенциал укрепления доллара как ограниченный.

"Полагаем, что в скором времени ситуация стабилизируется, и цены на драгметалл удержатся в диапазоне $1800-1900/унц. Что касается нашего долгосрочного взгляда, по мере начала снижения ставки ФРС, ожидаем переход цен на золото в фазу устойчивого роста. Считаем, что в 2024 году стоимость одной унции золота может достигнуть $2100/унц.", - прогнозируют в ПСБ.

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