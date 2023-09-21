Рынок акций РФ обновил минимумы с июля на фоне общемировой коррекции, лидером отката выступил Polymetal

Москва. 21 сентября. Рынок акций РФ в четверг продолжил снижение четвертые торги подряд, продажи вызваны ухудшением внешней фондовой конъюнктуры после заседания Федрезерва США, который сохранил ставку неизменной, но заявил о вероятном продолжении ужесточения ДКП; сдерживающим фактором выступила высокая нефть. Индексы МосБиржи и РТС опустились к уровням июля, при этом лидерами снижения выступили бумаги Polymetal и "Магнита".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3019,22 пункта (-1,6%), индекс РТС - 988,12 пункта (-1,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 5,7%.

Доллар к 18:50 МСК стоил 96,26 рубля (+0,11 рубля), утром курс поднимался до 96,63 руб./$1.

Подешевели акции Polymetal (-5,7%), "Магнита" (-4,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-3,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-3,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-2,2%), бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,7% и -1,2% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,5% и -1,3% "префы"), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,4%), акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%).

Подорожали акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,5%).

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций РФ в четверг продолжил снижение на фоне склонности рубля к укреплению и ухудшения общерыночного сантимента. Кроме того, геополитический фон оставался напряженным.

Федрезерв США оставляет простор для нового повышения ставки в 2023 году. Итоги заседания регулятора вызвали волну снижения на западных фондовых площадках, также подешевели металлы. Вместе с тем, нефть в течение дня вышла в "плюс" и стабилизировалась в районе $94 за баррель Brent.

В ближайшее время стоит следить за уровнем 3010-3015 пунктов по индексу МосБиржи. Его пробой вниз может стать сигналом к ускорению продаж. Сдерживать покупки в конце недели может фактор пятницы, особенно актуальный в острые периоды геополитики. Прогноз по индексу МосБиржи на 22 сентября - 2985-3105 пунктов, считает Бахтин.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова также полагает, что ухудшение настроений на рынках акций вызвано заявлениями главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что о завершении курса на ужесточение монетарных условий речь пока не идет.

В лидеры роста вернулись акции ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC), видимо, в ожидании инвестиций в обновление дальневосточной энергосистемы. В числе аутсайдеров выступили бумаги "Детского мира" (MOEX: DSKY), скорректировавшиеся после активных покупок днем ранее. Прогноз для индекса МосБиржи на сессию 22 сентября - продолжение колебаний в пределах 3000-3100 пунктов, считает Мильчакова.

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, новость о вторичном размещении акций "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-2,3%) можно было бы рассматривать исключительно позитивно, если бы не планы ТМК провести допэмиссию по закрытой подписке в пользу основного акционера.

Рубль в четверг пытался укрепиться, но завершил день в небольшом "минусе". Стоит учитывать, что нефтяники с июля находятся в крайне выгодной ситуации растущих цен на нефть и слома ценового "потолка" от G7. Соответственно, продажи валюты в сентябре могут оказаться выше, чем в августе, считает аналитик.

В Европе и США индексы снизились, отражая негативный настрой инвесторов на фоне заявлений ФРС о вероятном более длительном периоде высоких ставок. Нацбанк Швейцарии и Банк Англии неожиданно отказались от повышения ставок, а регуляторы Швеции и Норвегии все же предпочли повысить ставки на 25 б.п., отмечает аналитик.

На нефтяном рынке общий сантимент позитивный. В Morgan Stanley (SPB: MS) считают, что дефицит предложения будет удерживать цены на нефть вблизи текущих уровней. При этом цены выше $100 за баррель не кажутся устойчивыми, полагает Кочетков.

По оценке портфельного управляющего УК "Первая" Софии Кирсановой, рынок акций РФ на неделе продолжает снижение на фоне риска усиления санкционного давления Запада на РФ - ЕС готовится к обсуждению очередного пакета антироссийских санкций, который может вступить в силу в октябре. Помимо этого, высокие доходности на облигационном рынке продолжают перетягивать интерес и денежные потоки инвесторов с рынка акций, полагает эксперт.

Индекс МосБиржи на текущем этапе перешел от роста к консолидации в широком боковом тренде 3000-3300 пунктов и движется вблизи его нижней границы. Однако перспективы восстановления роста индекса сохраняются. Выплаты промежуточных дивидендов российских компаний могут составить более 900 млрд рублей до конца года, и возврат даже части этих денег на рынок может поддержать котировки акций, считает эксперт.

Среди важных новостей стоит отметить объявление вторичного размещения обыкновенных акций ТМК (SPO) на Мосбирже. Размещение акций позволит укрепить позиции ТМК на фондовом рынке за счет увеличения объема акций в свободном обращении, что также благоприятно повлияет на ликвидность бумаг, полагает Кирсанова.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Александр Ковалев, негативные настроения на мировых площадках вызваны комментариями главы Федрезерва Пауэлла, который не гарантировал, что текущий уровень ставки является пиковым, а также отметил, что члены FOMC не ожидают существенного снижения ставок в течение всего 2024 года.

На данный момент вероятность повышения ставки ФРС на 25 б.п. на ноябрьском заседании, согласно рынку фьючерсов, составляет 33,6%. Медианный прогноз членов FOMC при этом указал на то, что комитет в среднем ожидает понижения ставки лишь на 25-50 б.п. в 2024 году.

Российский фондовый рынок в четверг продолжил снижение. На настроениях игроков продолжает сказываться ужесточение ДКП со стороны Банка России, слабый внешний фон, а также геополитические риски, усилившиеся после новостей начала недели о подготовке в ЕС 12-го пакета антироссийских санкций. Подешевели акции Polymetal, глава которой сообщил о вероятной продаже российских активов в течение ближайших 6-9 месяцев с "разумной скидкой" и поиске новой юрисдикции помимо Казахстана, отмечает аналитик.

Индекс МосБиржи продолжает корректироваться, оставаясь под нисходящим трендом после неудачной попытки пробития вверх 50-дневной средней. "Индекс относительной силы (RSI) также оставляет пространство для дальнейшего снижения, в связи с чем ключевым выглядит уровень поддержки на отметке 3000 пунктов", - считает Ковалев.

В США в среду индексы акций снизились на 0,2-1,5% на итогах заседания Федеральной резервной системы, которая сохранила базовую процентную ставку неизменной (5,25-5,5% годовых), но дала понять, что может поднять ее еще раз в этом году.

Медианные прогнозы руководителей Федрезерва, опубликованные по итогам заседания, предполагают, что к концу 2023 года ставка составит 5,6%, к концу 2024 года - 5,1%, к концу 2025 года - 3,9%.

Точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентных ставок, - показывает, что 12 из 19 руководителей американского ЦБ ждут еще одного повышения ставки в этом году.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции по итогам заседания, что Федрезерв готов вновь поднять ставку, если это потребуется. Пауэлл также отметил, что "мягкая посадка" экономики США не является его базовым сценарием, хотя и возможна.

В Азии в четверг также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 1,4%, австралийский ASX Australia - на 1,3%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, китайский Shanghai Composite просел на 0,8%, гонконгский Hang Seng потерял 1,3%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX просели на 0,4-1,3%, поддержку британскому индикатору оказала неизменность ставки ЦБ страны) и Штаты (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,4-1,1% во главе с Nasdaq).

Банк Англии по итогам сентябрьского заседания принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых, тогда как эксперты в целом ожидали повышения ставки на 25 базисных пунктов, до 5,5%.

Таким образом, Банк Англии прервал серию из 14 повышений ставки подряд. В сообщении регулятора говорится, что денежно-кредитная политика останется на довольно ограничительном уровне в течение "достаточно длительного" периода, и отмечается, что Центробанк может вернуться к повышению ставки в случае сохранения инфляционного давления.

В пятницу итоги своего двухдневного заседания подведет Банк Японии. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагает сохранение процентной ставки центробанка на уровне -0,1%.

На нефтяном рынке цены вечером в четверг стабилизировались, утренняя коррекция вниз была выкуплена.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $93,61 за баррель (+0,1% и -0,9% в среду), ноябрьская цена WTI - $89,94 за баррель (+0,3% и -0,9% накануне).

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2,14 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Опрошенные Bloomberg аналитики прогнозировали снижение на 1,7 млн баррелей.

Резервы нефти на терминале в Кушинге упали на 2,1 млн баррелей. Тем временем стратегический нефтяной резерв США (SPR) пополнился на 600 тыс. баррелей.

Во "втором эшелоне" на МосБирже подешевели акции "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (-12%), "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (-11,6%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-8,8%), "Сахалинэнерго" (MOEX: SLEN) (-8,7%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-8,4%), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (-7,9%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-7,6%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-7,3%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (-7,2%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (-7,2%).

ПАО "Трубная металлургическая компания" (-2,3%, до 222,7 рубля) начинает вторичное публичное размещение акций на "Московской бирже" : основной акционер ТМК - ООО "ТМК Стил Холдинг" в рамках SPO продаст 1,5% акций (15 млн штук). Ценовой диапазон предложения составит от 205 до 235 руб. за одну ценную бумагу, говорится в сообщении ТМК. Таким образом, объем сделки может составить 3,075-3,525 млрд руб. Сбор заявок на участие в SPO пройдет с 21 по 28 сентября включительно.

После завершения SPO ТМК планирует провести дополнительную эмиссию акций по закрытой подписке в пользу основного акционера "ТМК Стил Холдинг" по цене вторичного размещения. Последний намерен приобрести весь выпуск акций, за исключением бумаг, которые будут приобретены миноритарными акционерами в рамках преимущественного права.

Выросли в четверг акции ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (+4,8%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (+4,8%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (+4%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (+3,9%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (+3,9%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+2,9%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+2,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 75,86 млрд рублей (из них 13,22 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,64 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 6,93 млрд рублей на акции "Роснефти").