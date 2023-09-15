Рынок акций РФ рискует не найти драйверов для роста на следующей неделе - "Велес Капитал"

Рынок акций РФ рискует не найти драйверов для роста на следующей неделе в условиях высоких процентных ставок и более низкого уровня средней дивидендной доходности эмитентов, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Сигналом в пользу медвежьего сценария выступит закрепление индекса Мосбиржи ниже поддержки 3100 пунктов со следующими целями движения к 3050 и 3000 пунктам, - указывает эксперт. - Говорить о сломе среднесрочного восходящего тренда можно будет ниже 2890 пунктов. Индексу РТС в то же время может помочь стабилизироваться в диапазоне 1000-1050 пунктов потенциальное укрепление рубля".

Среди корпоративных событий в ближайшие дни аналитик выделяет финансовые результаты "О''Кей" за I полугодие 2023 года по МСФО, собрания акционеров "Белуга Групп", "Татнефти", "Черкизово", "РуссНефти" по дивидендам.

"Акции "Инарктики" последний день можно будет купить с дивидендами за 1П23, - напоминает Кожухова. - "Группа Позитив" проведет четвертый заключительный раунд выкупа акций в рамках SPO, а торги расписками VK на Мосбирже приостановятся перед редомициляцией. С 22 сентября в базу расчета индексов Мосбиржи и РТС войдут акции "Группы Позитив", расписки Qiwi, обыкновенные акции "Юнипро" и "Селигдара", а покинут индекс расписки Fix Price. В лист ожидания на исключение из базы расчетов войдут акции "Магнита". На макроэкономическом фронте будет опубликован индекс цен производителей России за август".

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