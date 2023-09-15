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15 сентября 2023 года 11:40

Рынок акций РФ утром просел ниже 3130п по индексу МосБиржи на укреплении рубля в ожидании решения ЦБ РФ по ставке

Москва. 15 сентября. Рынок акций РФ утром в пятницу продолжил сползание вниз в ожидании решения ЦБ РФ по ключевой ставке, индекс МосБиржи просел ниже 3130 пунктов на фоне укрепления рубля, при этом подросли бумаги "Магнита" на новостях об итогах buyback.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3126,15 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1020,59 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,7%.

Доллар просел до 96,46 рубля (-0,88 рубля).

Подешевели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1% и -1,2% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7% и -1,2% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,2%), бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%).

Подорожали расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,9%), акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%), "Магнита" (+0,3%).

Вечером в четверг "Магнит" (MOEX: MGNT) сообщил об итогах buyback для инвесторов-нерезидентов: компания выкупила 21 млн 903 тыс. 163,8 акции, или 21,5% бумаг на общую сумму 48,5 млрд рублей. Цена выкупа была установлена в соответствии с решением правкомиссии по иностранным инвестициям, которое предполагает дисконт в 50% к рыночной стоимости актива - 2215 руб. за акцию. Таким образом, компания полностью завершила расчеты с акционерами, включая тех, кто владел бумагами компании через Euroclear.

Ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков отмечает, что растущая нефть и признаки оживления в экономике КНР (растут промпроизводство и розничные продажи) предлагают позитивный сценарий дня.

Народный банк Китая снизил требования по норме резервирования для банков, что говорит о решимости продолжать стимулы. Однако внешние сигналы пока не интересуют российский рынок - до поступления новостей о решении ЦБ РФ по ставке в 13:30 МСК. Поэтому в первой половине дня может преобладать осторожность, а затем рынок отыграет мягкость или жесткость регулятора, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, с учетом сохранения слабости рубля в последний месяц нельзя исключать повышения процентной ставки ЦБ РФ как минимум на один процентный пункт, до 13% годовых.

Краткосрочно цели нисходящей коррекции по индексам МосБиржи и РТС на этой неделе были достигнуты, что может позволить индикаторам вернуться к повышению, особенно в случае сдержанного увеличения процентной ставки ЦБ РФ. Продажи в РФ в последние сессии носили в основном технический характер, что при прочих равных может привести к возвращению покупателей на рынок. Важная поддержка для индекса МосБиржи расположена у 3050 пунктов: закрепление ниже укажет на риски смены в том числе среднесрочного направления движения, считает Кожухова.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи продолжит двигаться в диапазоне 3100-3200 пунктов. "Вероятно, вплоть до момента решения ЦБ по ставке в 13:30 МСК рынок будет консолидироваться на уровне закрытия вчерашних торгов. Склонны ожидать продолжения распродаж, так как маловероятно, что итоги заседания регулятора улучшат настроения на рынке", - считает он.

Также аналитик обратил внимание, что акции нефтегазовых компаний пока никак не отыграли рост цен на нефть. На этом фоне по мере улучшения рыночного настроя бумаги нефтяного сектора будут выглядеть лучше остальных, полагает Головинов.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" также отмечают, что ключевым событием на рынке в пятницу станет решение ЦБ РФ по ключевой ставке. При этом сохранится повышенная волатильность в связи с отсутствием четкого консенсус-прогноза, и почти любое решение ЦБ РФ станет для рынка неожиданным. Поддержку индексу будет оказывать уровень 3100 пунктов по индексу МосБиржи, а сопротивление находится на отметках 3200 и 3225 пунктов. На американском рынке в пятницу не ожидается важных макроэкономических новостей, поэтому, вероятно, торги будут проходить в спокойном режиме.

В США накануне индексы акций выросли на 0,8-1% благодаря хорошим статданным; рост Dow Jones (+1%) стал максимальным с 7 августа, сообщает MarketWatch.

Розничные продажи в США в августе выросли на 0,6% относительно предыдущего месяца при прогнозах роста на 0,1-0,2%. Цены производителей (индекс PPI) в августе подскочили на 0,7% к июлю (максимальный рост с июня 2022 года) и на 1,6% в годовом выражении при прогнозах роста на 0,4% и 1,2% соответственно.

Менее волатильный индикатор без учета цен продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PPI) в прошлом месяце вырос на 2,2% в годовом выражении (минимальный подъем с января 2021 года) и на 0,2% за месяц. Оба показателя совпали с консенсус-прогнозами.

Исходя из опубликованных данных, инвесторы предполагают, что Федеральная резервная система по итогам сентябрьского заседания сохранит размер базовой процентной ставки.

Котировки фьючерсов на размер ставки указывают на 97%-ную вероятность того, что ФРС оставит ставку без изменения в сентябре. При этом шансы на ее повышение в ноябре на 25 базисных пунктов оцениваются в 32,4%, по данным CME Fed Watch Tool.

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, австралийский ASX Australia - на 1,4%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 1%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,4-1%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют 0,03-0,2%).

Поддержку Азии оказали статданные из Китая, показывающие, что принятые Пекином меры поддержки экономики приносят свои плоды. Однако для китайского рынка акций сильные статданные означают снижение вероятности новых масштабных стимулов.

Темпы роста промышленного производства и розничных продаж в Китае в августе ускорились, безработица снизилась.

Объем промпроизводства в КНР в прошлом месяце увеличился на 4,5% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Рост стал максимальными с апреля.

Розничные продажи в КНР в августе повысились на 4,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Увеличение розничных продаж отмечено по итогам восьмого месяца подряд, в августе оно было максимальным с мая.

Безработица в Китае в прошлом месяце снизилась до 5,2% с июльских 5,3%.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) влил в финансовую систему в четверг 591 млрд юаней ($81,3 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, оставлена на уровне 2,5%, говорится в сообщении НБК. Однако по 14-дневным операциям обратного РЕПО китайский ЦБ понизил ставку на 20 базисных пунктов, до 1,95%.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу также растут на статистике из Китая, обновляя максимумы с ноября.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $94,11 за баррель (+0,4% и +2% накануне), октябрьская цена WTI - $90,62 за баррель (+0,5% и +1,9% в четверг).

С начала этой недели Brent и WTI прибавили порядка 4% на фоне опасений сокращения предложения нефти в связи с продлением Саудовской Аравией добровольного ограничения добычи до конца текущего года.

Международное энергетическое агентство (МЭА), опубликовавшее в среду ежемесячный отчет, прогнозирует дефицит на нефтяном рынке в четвертом квартале текущего года. ОПЕК, отчет которой вышел днем ранее, ждет дефицита в размере более 3 млн баррелей в сутки в следующем квартале.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (-6,4% и -6,1% "префы"), ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (-3,3%), "Сахалинэнерго" (MOEX: SLEN) (-3,2%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-3,1%), ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (-2,8%).

Выросли акции "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+16,5%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+14,5%), ПАО "Генетико" (MOEX: GECO) (+8,9%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (+7,4%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+6,2%), расписки Cian (MOEX: CIAN) (+5,1%), бумаги ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+4,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 7,73 млрд рублей (из них 1,21 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), 1,13 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 792,05 млн рублей на "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF)).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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