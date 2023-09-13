Рубль подешевел в среду на фоне снижения ожиданий в отношении ужесточения ДКП Банком России

Москва. 13 сентября. Российский рубль, начавший текущую неделю с укрепления благодаря целому ряду заявлений властей РФ относительно стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке, по итогам торгов 13 сентября подешевел к основным мировым валютам на фоне смещения ожиданий от повышения ставки ЦБ РФ в сторону ее сохранения на заседании 15 сентября.

Курс доллара США составил 96,225 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,28 рубля выше уровня закрытия предыдущего дня. Евро к этому времени стоил 103,35 руб./EUR1, подорожав на 1,39 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 1,33 рубля - до 99,43 рубля. Китайский юань укрепился по итогам торгов в среду на 24,7 копейки - до 13,235 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно окреп в начале недели благодаря ряду заявлений, сделанных российскими властями в отношении ситуации на внутреннем валютном рынке. В результате позитивного влияния словесных интервенций курс рубля заметно укрепился: в начале торгов вторника доллар опускался до 92,45 руб./$1, евро уходил ниже отметки 100 рублей - до 99,41 руб./EUR1, а курс китайского юаня снижался до 12,652 рубля.

Однако уже в середине дня 12 сентября рубль стал сдавать позиции, а в среду ускорил падение к мировым валютам на фоне того, что ожидания инвесторов стали смещаться от повышения ставки ЦБ РФ в сторону ее сохранения на текущем уровне (12% годовых) на заседании 15 сентября, что также вызвало смещение кривой доходности госбумаг вниз, особенно в "коротком" сегменте рынка. Индекс цен гособлигаций RGBI по итогам торгов 12 сентября вырос почти на 0,5%, а в среду он поднялся еще на 0,55%. При этом высокие цены на нефть, обновившие максимумы с ноября прошлого года, пока не сильно помогают рублю.

Изменению ожиданий рынка способствовало как локальное укрепление рубля, так и заявления руководителей ряда крупнейших российских банков.

Совет директоров ЦБ РФ на заседании в эту пятницу, скорее всего, воздержится от нового повышения ключевой ставки: недавнее ужесточение ДКП и последовавшие ястребиные комментарии регулятора уже действуют, это видно по ситуации на валютном рынке, считает глава ВТБ (MOEX: VTBR) Костин. "Я думаю, что с учетом нынешней тенденции к стабилизации (на валютном рынке - ИФ) и снижению курса доллара... ЦБ воздержится пока от повышения ставки (на заседании 15 сентября - ИФ). Мне кажется, она останется", - заявил Костин журналистам в кулуарах Восточного экономического форума во вторник.

"Я думаю, меры, которые Центральный банк принимал, и риторика, что ЦБ, финансовые власти серьезно настроены действовать, я думаю, сказываются, и спекулянты стали аккуратнее работать", - сказал Костин в ответ на вопрос, какие факторы сейчас влияют на валютный рынок. "Вы знаете, ставка была ключевая повышена, другие меры, которые предпринимаются центральным банком, и непокупка валюты по бюджетному правилу, они сказываются. Власти справятся (с задачей поддержания финстабильности - ИФ)", - добавил глава ВТБ.

Аналогичное мнение высказал во вторник и глава Сбербанка (MOEX: SBER) Герман Греф: он также не ждет повышения ставки в пятницу с нынешних 12%. "Лично я не ожидаю повышения, потому что, мне кажется, слишком мало времени прошло с момента предыдущего повышения. Пока сложно оценить последствия тех регулятивных мер, которые были введены", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о вероятном решении по ставке.

Также, комментируя возможную продолжительность применения высокой ставки, он отметил: "На мой взгляд, это не очень длинная история, все-таки ЦБ научился работать с такого рода инфляционными всплесками. По моим ощущениям, это долго не продлится, и не кажется, что еще больше придется ужесточать, во всяком случае, серьезно дальше не пойдут. Я думаю, что в течение трех месяцев будет понятно, как будет развиваться ситуация. Полгода, может быть, горизонт такой. Если все их меры дадут результат, а я уверен, что дадут результат, я думаю, что мы приступим к циклу снижения. Не знаю, может быть, второй квартал следующего года".

Цены на нефть, хотя и сократили темпы роста после публикации Министерством энергетики США еженедельных данных о запасах в стране, остались в небольшом плюсе. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $92,1 за баррель, что на 0,04% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже поднялась к этому времени на 0,02%, до $88,86 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,96 млн баррелей - до 420,59 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе Минэнерго. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, между тем снизились на 2,4 млн баррелей. Товарные запасы бензина в Штатах на прошлой неделе выросли на 5,56 млн баррелей, дистиллятов - на 3,93 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,48 млн баррелей, бензина - на 850 тыс. баррелей, а также прогнозировали повышение резервов дистиллятов на 1,4 млн баррелей.

Трейдеры в среду также оценивают отчет Международного энергетического агентства (МЭА), прогнозирующего дефицит на нефтяном рынке в четвертом квартале. Ограничение добычи нефти странами ОПЕК+ на уровне более 2,5 млн баррелей в сутки с начала 2023 года до сих пор компенсировалось увеличением поставок от производителей, не входящих в альянс, в том числе, США и Бразилии, отмечает МЭА. Однако дальнейшее снижение добычи ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией с сентября, приведет к значительному дефициту предложения в IV квартале, полагают в МЭА.

Российская нефть марки Urals торговалась в августе в среднем около $70/барр., что на $10 выше установленного странами G7 "ценового потолка", сообщается в отчете Международного энергетического агентства. По оценке его аналитиков, в первую неделю сентября средняя стоимость Urals составляла $75/барр. По мнению агентства, на увеличение стоимости российской нефти повлияло сокращение ее экспорта относительно уровня мая, что усугубило напряжение на мировых рынках.

По оценке МЭА, цена Urals DAP West Coast India в августе выросла на $7,74, до $80,47/барр., что на $5,03 меньше цены Dubai Crude. В первую неделю сентября данный спред сократился до $4,36/барр., а стоимость Urals на базисе DAP выросла до $85,70/барр. Агентство отмечает, что котировки Urals на базисе FOB в балтийских и черноморских портах росли быстрее, чем в индийских (Urals DAP West Coast India), в связи с сокращением стоимости фрахта из портов Балтики до западного побережья Индии - до $6,8/барр.

"С конца прошлой недели российская валюта укреплялась на фоне достаточно "жестких" заявлений представителей регулятора, а доходности ОФЗ росли почти по всей кривой, особенно активно на ее "коротком" конце, сигнализируя о том, что рынок настроен на очередное повышение ключевой ставки на заседании 15 сентября. Однако после вчерашних высказываний представителей власти, а также заявлений глав крупнейших российских госбанков о том, что они не ожидают повышения ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ, на рынок снова вернулась интрига относительно результатов пятничного заседания, что в свою очередь отразилось как на динамике рубля, так и гособлигаций. При этом если последние смогли частично отыграть ценовое снижение предыдущих дней, то рубль, наоборот, стал снижаться к основным валютам. В качестве некоторой поддержки для слабеющего рубля выступает динамика нефти, в частности, ближайший контракт на Brent на бирже ICE сегодня снова обновил максимум с ноября прошлого года, в моменте поднявшись выше $92,7 за баррель", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов.

В свою очередь начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко отмечает, что "в среду доллар, евро и китайский юань отыграли значительную часть потерь, понесенных с конца прошлой недели. В частности, пара "доллар/рубль" в конце рабочего дня торговалась вблизи отметки 96,25 руб./$1 против минимума предыдущего дня в районе 92,4 руб./$1. Пара "евро/рубль" торговалась в диапазоне 103,25-103,5 руб./EUR1, хотя еще накануне опускалась на минимуме до 99,4 руб./EUR1. Судя по всему, в первой половине месяца ликвидность биржевого рынка остается крайне низкой, предложение валюты со стороны экспортеров отсутствует, и любое усиление спроса на иностранную валюту сразу же находит свое отражение в заметном ослаблении рубля. В ближайшие дни ситуация на валютном рынке будет представлять интерес прежде всего с точки зрения влияния на решение ЦБ РФ по ключевой ставке в пятницу. Ситуация на рынке относительно стабильна, однако баланс крайне неустойчив. Не исключено, что финальный выбор решения Банка России по ставке сформируется под влиянием курсовой динамики за оставшиеся до заседания дни".

"Давление на нацвалюту сегодня оказало завершение эмоциональных продаж иностранной валюты. Массовость таких сделок могла быть вызвана с заявлениями властей по поводу того, что экономически оправданный курс рубля находится выше, поэтому возможны новые меры по его повышению. Однако пока они не реализованы, а спрос на инвалюту остается стабильно высоким, поэтому рубль возобновил ослабление. Поддержку рублю способно оказать постепенное увеличение предложения валюты, которое должно происходить на фоне относительно высоких нефтяных цен. К тому же они продолжают расти, что будет увеличивать экспортную выручку, обеспечивающую приток валюты на внутренний рынок. Кроме того, с завтрашнего дня и по 22 сентября ЦБ увеличит почти в 10 раз объем ежедневных продаж иностранной валюты в связи с погашением валютного выпуска еврооблигаций РФ, которое будет осуществляться в рублях. Однако это временное улучшение ситуации с предложением валюты на внутреннем рынке, которая в целом остается непростой на фоне стабильно высокого спроса", - считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

По мнению эксперта Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгения Локтюхова, "отскок ключевых валют к рублю связан с активизацией спекулятивных покупок на фоне ослабления опасений в отношении очередного подъема ставки на пятничном заседании Банка России после того, как главы ВТБ и Сбербанка заявили, что не ждут повышения регулятором ключевой ставки. Тем не менее, четкого консенсуса в отношении дальнейших действий монетарных властей на рынке сейчас нет, текущие позиции по основным валютным парам не выглядят устойчивыми. Поэтому на рынке сохраняется повышенная волатильность".

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 14 сентября на 1,28 рубля, до 95,9794 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,54 рубля, до 103,1066 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду вырос на 1,3 рубля по отношению к вторнику и составил 95,9539 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 1,39 рубля и составил 96,0245 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 496,735 млн, из которых $438,909 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 57,826 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" 13 сентября увеличился на 1,33 рубля, до 102,9423 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос на 1,63 рубля, до 103,1681 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR505,124 млн, из которых EUR132,313 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR372,811 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка во вторник-среду демонстрируют плавный рост. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 12 сентября выросла на 6 базисных пунктов - до 12,01% годовых. При этом срочная версия RUONIA на 1 месяц увеличилась в среду относительно вторника на 12 базисных пунктов - до 11,72% годовых, на 3 месяца - прибавила 5 базисных пунктов, до 9,17% годовых, на 6 месяцев - выросла на 3 базисных пункта, до 8,31% годовых.