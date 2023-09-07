Существуют риски снижения цены золота до $1885/унц. - "Финам"

Существуют риски снижения котировок золота до уровня $1885 за тройскую унцию, говорится в комментарии ведущего аналитика "Финама" Александра Потавина.

"Активный рост индекса доллара (DXY 104,95) на текущей неделе привел к снижению цен на золото. Не сумев преодолеть сопротивление на уровне $1950 за тройскую унцию, стоимость драгметалла развернулась вниз. Если будет пробита поддержка на уровне $1915 за тройскую унцию, то далее надо ждать золото на минимумах августа - $1885 за тройскую унцию", - указывает эксперт.

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