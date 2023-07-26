"Тинькофф Инвестиции" повысили прогнозную цену бумаг РусАгро до 1250 руб

"Тинькофф Инвестиции" повысили прогнозную цену депозитарных расписок "РусАгро" до 1250 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста 12% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика Маргариты Яковлевой.

"РусАгро" - один из наших фаворитов в этом году, - пишет эксперт. - Акции крупнейшего агрохолдинга России превысили наш таргет 1100 руб./акцию. Мы проанализировали компанию еще раз и пришли к выводу, что у нее все еще есть потенциал роста. Импульс котировкам могут дать новости о продвижении компании в вопросе редомициляции".

В качестве позитивных для акций компании факторов в комментарии также отмечены:

- "РусАгро" производит и поставляет продовольствие, спрос на которое есть всегда.

- Компания является бенефициаром проблем с продлением зерной сделки. Цены реализации зерновых и масличных культур у" РусАгро" начали расти уже во втором квартале.

- Ставка на восстановление рынка масла: цены на подсолнечное масло падают и уже близки к локальным минимумам, поэтому потенциал их дальнейшего снижения ограничен. Дать импульс к восстановлению рынка в среднесрочной перспективе может как раз срыв зерновой сделки.

- "РусАгро" завершила сделку по покупке 50% в НМЖК, которая производит майонезы "Ряба" и соусы Astoria. Эта покупка позволит компании закрепить за собой лидерство в масложировом сегменте продовольственного рынка России, а также нарастить экспорт.

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