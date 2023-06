Нефть снова дорожает

Фондовые индексы США снизились в понедельник. Азиатские индексы движутся разнонаправленно на торгах во вторник. Цены на нефть поднимаются утром во вторник.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник в минусе, резко подешевели акции технологических компаний.

"Ястребиные" заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, прозвучавшие в Конгрессе на прошлой неделе, разрушили надежды инвесторов на возможность снижения базовой процентной ставки американским ЦБ в этом году.

На этом фоне трейдеры начали фиксировать прибыли по акциям IT-компаний, дорожавшим в последнее время благодаря надеждам на скорое завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики в США.

Акции Nvidia Corp. (SPB: NVDA) подешевели по итогам торгов на 3,7%, Meta (SPB: META) Platforms Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 3,6%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 3,3%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) - на 2,3%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 1,9%.

В понедельник трейдеры также оценивали ситуацию с попыткой военного мятежа в России. Этот фактор, однако, не оказал влияния на американский рынок акций, отметил автор Sevens Report Том Эссей.

"Очевидно, что события в РФ усиливают геополитическую напряженность в мире, однако до тех пор, пока они не будут вызывать скачков цен на сырьевые товары, рынки будут игнорировать их", - заявил Эссей.

Внимание инвесторов на этой неделе направлено на окончательные данные о ВВП США за первый квартал, а также на отчет о доходах и расходах американцев в мае, который включает ряд индикаторов инфляции, пишет Market Watch.

Кроме того, в среду Федеральная резервная система (ФРС) опубликует результаты стресс-тестов банков.

На текущую неделю также намечена публикация квартальных результатов ряда крупных компаний, включая Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA), Micron Technology (SPB: MU) Inc., General Mills Inc. (SPB: GIS), Nike Inc. (SPB: NKE) и Constellation Brands (SPB: STZ).

Круизный оператор Carnival Corp. (SPB: CCL), отчитавшийся за второй финквартал в понедельник, показал более сильные результаты, чем ожидал рынок, и дал позитивный прогноз. Тем не менее, акции компании упали в цене на 7,6% по итогам торгов.

Бумаги другого круизного оператора - Norwegian Cruise Line Holdings - подешевели на 4,5%.

Стоимость акций Tesla (SPB: TSLA) Inc. снизилась на 6,1% после ухудшения рекомендации для бумаг производителя электромобилей аналитиками Goldman Sachs до "нейтрально" с "покупать".

Цена акций другого производителя электромобилей - Lucid Group - поднялась на 1,5% на информации о заключении им партнерского соглашения с британским производителем спортивных автомобилей Aston Martin. В рамках соглашения Lucid получит акции Aston Martin на $100 млн.

Стоимость бумаг International Business Machines (SPB: IBM) Corp. (IBM) также выросла на 1,5%. Компания объявила о покупке разработчика облачных сервисов Apptio Inc. у фонда прямых инвестиций Vista Equity Partners за $4,6 млрд.

Цена акций PacWest Bancorp, сообщившего в понедельник о продаже портфеля кредитов на сумму $3,5 млрд фондам инвесткомпании Ares Management Corp., поднялась на 4%.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в понедельник опустился на 12,72 пункта (0,04%) и составил 33714,71 пункта.

Standard & Poor''s 500 снизился на 19,51 пункта (0,45%) - до 4328,82 пункта.

Nasdaq Composite потерял 156,74 пункта (1,16%) и составил 13335,78 пункта.

Азиатские рынки акций не показывают единой динамики во вторник, при этом индексы Шанхая и Гонконга активно растут на ожиданиях новых стимулов.

Лидером роста в Азии выступает Гонконг: индекс Hang Seng к 8:32 МСК прибавляет 1,35% и прерывает серию снижений, длившуюся пять сессий подряд.

Бумаги New World Development растут в цене на 6,3%, Country Garden Services - на 5,4%, Longfor Group - на 4,3%, Sunny Optical - на 3,9%, NetEase Inc. (SPB: NTES) - на 3,2%, Semiconductor Manufacturing - на 2,9%.

Китайский индекс Shanghai Composite повысился на 1%.

Инвесторы полагают, что власти КНР могут объявить о новых мерах поддержки экономики после заседания Политбюро ЦК Компартии Китая в июле, пишет Trading Economics.

По мнению аналитиков S&P Global, эти меры могут включать смягчение ограничений на покупку жилья и требований к первоначальному взносу при получении ипотеки, а также действия, направленные на поддержку внутреннего спроса.

В числе лидеров роста на Шанхайской бирже находятся компании промышленного и потребительского секторов, а также фирмы из сферы здравоохранения.

Котировки бумаг Jiangsu Nanfang поднимаются на 9%, CSSC Science & Technology - на 7,3%, Xi''an Catering - на 7,3%, Xi''an Qujiang - на 10%, Aier Eye Hospital - на 2,4%, Jiangsu Kanion - на 4,6%.

Тем временем капитализация высокотехнологичных компаний снижается, в том числе Zhongji Innolight (-0,9%), iFLYTEK (-1,6%) и Inspur Electronic (-0,6%).

Японский фондовый индекс Nikkei 225 снизился в ходе торгов на 0,4% вслед за отрицательной динамикой основных индексов Уолл-стрит накануне.

Акции Advantest теряют в цене 3,8%, SoftBank Group - 1,1%, Keyence - 1,5%, Recruit Holdings - 2,4%, Z Holdings - 1,6%.

Рыночная стоимость Mitsubishi Corp. опускается на 1,3%, Sony Group - на 1,4%, Mitsui & Co - на 0,8%, Nintendo - на 0,5%, Shin-Etsu Chemical - на 0,9%.

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 повысился на 0,6%.

Стоимость акций крупнейших австралийских банков, включая Commonwealth Bank, NAB, Westpac Banking, ANZ Group и Macquarie Group, растет в пределах 1%.

Бумаги горнодобывающего концерна BHP Group прибавляют в цене 1,3%, Rio Tinto - 1,7%, Fortescue Metals - 2,7%, Newcrest Mining - 1,8%.

Цены на нефть поднимаются утром во вторник после умеренного роста по итогам предыдущей сессии.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 мск составляет $74,57 за баррель, что на $0,39 (0,53%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подорожали на $0,33 (0,5%), до $74,18 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,45 (0,65%), до $69,82 за баррель. Накануне эти контракты выросли в цене на $0,21 (0,3%), до $69,37 за баррель.

Трейдеры продолжают оценивать последствия событий в России в минувшие выходные, отмечает Market Watch. В частности, рынок опасается, что дестабилизация внутриполитической обстановки может привести к сокращению экспортных поставок нефти из страны, написал аналитик CFRA Research Стюарт Гликман.

Помимо этого, участники рынка следят за макроэкономическими статданными из Китая, где экономика растет слабее ожиданий, что в свою очередь негативно влияет на цены на энергоносители, сказал старший стратег SIA Wealth Management Колин Чешински.

Во многом из-за китайского фактора, а также из-за жесткой денежно-кредитной политики Федрезерва WTI может завершить снижением второй квартал подряд, чего не случалось с 2019 года.

Южнокорейский фондовый индекс Kospi во вторник теряет 0,2%.