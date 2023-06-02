Покупки золота центробанками могут обновить рекорд 2022г - Freedom Finance Global

Объем покупок золота мировыми центробанками в текущем году может обновить рекорд 2022 года (1136 тонн), считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"По данным Всемирного совета по золоту (WGC), в ближайшие двенадцать месяцев 24% мировых центробанков планируют увеличить закупки драгметалла для пополнения ЗВР. Причем большая часть этих ЦБ представляют развивающиеся экономики (7 из 10). Увеличение доли золота в ЗВР началось в 2022 году, после заморозки российских резервов в иностранной валюте. Физическое золото может храниться в стране его владельца в отличие от валют, поэтому увеличение резервов именно в виде физического металла, полностью исключает риск заморозки или ареста этого актива. По статистике WGC, в прошлом году объем покупки золота мировыми регуляторами достиг рекордных 1136 тонн. Данная тенденция, скорее всего, продолжится и в текущем году, так как к прошлогодним рискам добавились опасения по поводу состояния финансового сектора и ожидания глобальной рецессии, - пишет эксперт в обзоре. - Пока ФРС ужесточает денежно-кредитную политику, способствуя укреплению доллара, с которым у золота обратная корреляция, мировым ценам на него будет сложно преодолеть исторические максимумы в районе $2080 за тройскую унцию. Повышение цен на драгметалл к диапазону $2100-2300 возможно после завершения цикла ужесточения монетарной политики в США. Когда Штаты перейдут к снижению ставок, доллар начнет дешеветь и цены на золото получат дополнительный драйвер роста. Спрос на этот металл также обусловлен его статусом защитного инструмента в периоды экономической и геополитической напряженности, поэтому любой форс-мажор способен привести к взлету котировок золота".

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