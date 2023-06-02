Рубль, вероятно, завершит торги пятницы около 80,5-81 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Курс пары доллар/рубль завершит торговую неделю, вероятно, около уровней 80,5-81 руб./$1, но в целом у национальной валюты сохраняется потенциал к постепенному укреплению в дальнейшей перспективе, сообщается в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

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