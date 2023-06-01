Рубль завершил торги четверга ростом к доллару и снижением к евро на фоне соответствующей динамики этих валют на глобальном рынке

Москва. 1 июня. Доллар США упал, евро, напротив, вырос на Московской бирже по итогам торгов четверга; рубль почти не изменился к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 80,95 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 15,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,63 руб./EUR1, подорожав на 12 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,9 копейки - до 83,5 рубля. Курс китайского юаня опустился на 0,9 копейки - до 11,37 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль завершил торги четверга умеренной разнонаправленной динамикой к доллару и евро на фоне повышения пары "евро-доллар" на рынке Forex. Глобальные инвесторы продолжают оценивать новости о лимите госдолга и заявления руководителей Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также данные по инфляции в еврозоне.

Палата представителей США большинством голосов одобрила законопроект по лимиту госдолга, сообщают американские СМИ. Теперь законопроект направляется в Сенат. Как сообщалось ранее, лидер демократического большинства Чак Шумер и лидер республиканцев Митч Макконнелл работают над тем, чтобы законопроект был принят к концу недели.

28 мая стало известно, что соглашение по лимиту государственного долга после длительных переговоров между Байденом и Маккарти достигнуто. Конгресс и Белый дом стараются, чтобы законопроект был одобрен в срок до 5 июня.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что ресурсы ее ведомства будут исчерпаны к 5 июня, если Конгресс не повысит лимит госзаимствований или не приостановит его действие.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер накануне сказал, что он скорее поддерживает пропуск повышения ключевой процентной ставки на предстоящем заседании. При этом он подчеркнул, что речь идет не о том, чтобы американский ЦБ сделал паузу в цикле ужесточения политики, а лишь о том, чтобы пропустить одно заседание.

Член совета управляющих ФРС Филип Джефферсон также отметил, что, если Центробанк и пропустит подъем ставки на июньском заседании, это не будет означать завершения цикла ужесточения.

Рынок теперь оценивает вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов на июньском заседании в 26% против 67% днем ранее.

Инфляция в еврозоне в мае замедлилась до минимума с февраля 2022 года. Потребительские цены в еврозоне в мае увеличились на 6,1% в годовом выражении, говорится в предварительной оценке Статистического управления Европейского союза.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 7% в апреле и опустилась до минимума с февраля прошлого года. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали более умеренное замедление, до 6,3%.

Импорт в РФ за январь-май 2023 года вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, заявил журналистам врио главы ФТС Руслан Давыдов. При этом он отметил, что в ближайшее время не стоит ожидать открытия публикации подробных данных по внешнеторговой статистике.

"Импорт в РФ за 5 месяцев 2023 года вырос на 9% по сравнению с прошлым годом", - озвучил он предварительные данные по импорту.

Комментируя вопрос, ждать ли более подробную внешнеторговую статистику, часть из которой ФТС начала публиковать в марте, но затем опять поставила на паузу, Давыдов отметил, что "закрывать/открывать (внешнеторговую статистику - ИФ) - это не наше решение".

"Мы любое решение выполним, но пока что, наверное, не стоит ожидать какого-то серьезного открытия этих данных, поскольку наши оппоненты пытаются нас экономически задушить - зачем мы будем в этом им помогать?" - заявил он.

Как сообщалось, ФТС в марте заявила о частичном возобновлении публикации данных по внешней торговле, которая была приостановлена в апреле 2022 года, но с апреля 2023 года публикации опять были поставлены на паузу.

В частности, в марте были опубликованы данные по экспорту-импорту товаров за 2022 год, а также за январь 2023 года, включая разбивку по экспорту-импорту по крупным товарным группам (без разбивки по конкретным товарам и странам). За январь-февраль ФТС уже не публиковала данные по экспорту/импорту.

Цены на нефть растут вечером в четверг, несмотря на официальное подтверждение неожиданного увеличения коммерческих запасов нефти в Соединенных Штатах.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК составляет $74,93 баррель, что на 3,22% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена июльских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 3,83%, до $70,7 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 4,49 млн баррелей - до 459,66 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,5 млн баррелей.

Накануне Американский институт нефти (API) сообщил, что коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 26 мая, выросли на 5,2 млн баррелей.

Внимание трейдеров также направлено на очередную встречу государств ОПЕК и их партнеров, которая пройдет в Вене 4 июня.

Средняя цена нефти марки Urals в январе-мае 2023 года сложилась в размере $51,5 за баррель, снизившись по сравнению с тем же периодом прошлого года ($83,48) в 1,6 раза, говорится в сообщении Минфина РФ.

В мае также наблюдалось падение цены - в 1,48 раза, до $53,34 за баррель ($78,81 годом ранее).

Средняя цена на нефть North Sea Dated (Brent), по данным Минфина, в мае составляла около $75,52 за баррель. Таким образом, дисконт Urals к бенчмарку составил порядка 29,4%. За период с 15 апреля по 14 мая он равнялся примерно 29,9%, и значит, за оставшиеся две недели мая почти не изменился.

Вступил в силу закон, вводящий применение дисконта на цену российской нефти Urals к бенчмарку Brent при расчете налога на добавленный доход (НДД), а также экспортной пошлины на нефть.

Соответствующие поправки были внесены в федеральный закон "О таможенном тарифе". Согласно тексту документа, коэффициент, определяющий дисконт в расчете НДД, устанавливается с 1 июня по декабрь 2023 года.

Для расчета экспортной пошлины на июнь будет использоваться цена Urals на уровне не меньше Brent минус $28 за баррель ($204,4 за т) в период мониторинга с 15 апреля по 14 мая 2023 года, а на июль и далее - не меньше Brent минус $25 за баррель ($182,5 за т) в период мониторинга с 15 мая по 14 июня 2023 года.

Ранее, в апреле, также были внесены поправки в Налоговый кодекс, согласно которым в расчете НДПИ и обратного акциза на нефть с 1 апреля применяется цена Brent, уменьшенная в апреле на $34 за баррель, в мае - на $31 за баррель, в июне - на $28 за баррель, в июле - на $25 за баррель.

"Рубль продолжает совершать разнонаправленные движения небольшой амплитуды. Всплеск волатильности, произошедший в начале недели, не привел к формированию устойчивого движения. Вероятно, текущий курс рубля отражает равновесие спроса на иностранную валюту и ее предложения, обеспеченное стабильностью платежного баланса. То есть текущий импорт вместе с оттоком капитала удовлетворяется его притоком и экспортной выручкой без существенного изменения курса рубля. Ключевой угрозой для рубля остается неблагоприятная конъюнктура рынка сырья, которая только ухудшается. При этом долгосрочные перспективы глобального сырьевого спроса остаются под большой угрозой экономических проблем крупнейших потребителей сырья. Дисконт Urals к Brent продолжает сокращаться, однако сама средняя цена российской марки нефти после апрельского отскока в мае просела, оставаясь существенно ниже уровней 2022 г. Эффект относительно дешевой нефти постепенно накапливает негативное влияние на экспортную выручку и платежный баланс, что в конечном счете должно усиливать давление на рубль", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"С сегодняшнего дня в России устанавливается месячный лимит в $1 млрд на покупку валюты резидентами внутри страны для проведения сделок с уходящими иностранными компаниями. Данное нововведение позволит избежать волатильности на рынке, а также предотвратить резкое ослабление национальной валюты", - говорит главный аналитик ПСБ (MOEX: PSKB) Егор Жильников.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 2 июня на 2,85 копейки, до 80,9657 руб./$1, и увеличил курс евро на 7,55 копейки, до 86,5764 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг опустился на 1,63 копейки по отношению к среде и составил 80,9819 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 11,05 копейки и составил 80,9255 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 166,148 млн, из которых $281,177 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $884,971 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 7,98 копейки, до 86,5542 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос на 7,1 копейки, до 86,6084 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR603,991 млн, из которых EUR311,068 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR292,923 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая поднялась на 2 базисных пункта - до 7,67% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на прежнем уровне - 7,5% годовых, ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились относительно среды - 7,87%, 8,33% и 8,51% годовых соответственно.