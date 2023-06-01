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01 июня 2023 года 17:12
Текущий курс рубля, вероятно, отражает баланс спроса на инвалюту и ее предложения - БКС Экспресс
Текущий курс рубля, вероятно, отражает баланс спроса на иностранную валюту и ее предложения, обеспеченный стабильностью платежного баланса, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Дмитрия Бабина. "Рубль продолжает совершать разнонаправленные движения небольшой амплитуды. Всплеск волатильности, произошедший в начале недели, не привел к формированию устойчивого движения. Вероятно, текущий курс рубля отражает баланс спроса на иностранную валюту и ее предложения, обеспеченный стабильностью платежного баланса. То есть текущий импорт вместе с оттоком капитала удовлетворяется его притоком и экспортной выручкой без существенного изменения курса рубля, - отмечает аналитик. - Ключевой угрозой для национальной валюты остается неблагоприятная конъюнктура рынка сырья, которая только ухудшается. При этом долгосрочные перспективы глобального сырьевого спроса остаются под большой угрозой экономических проблем крупнейших потребителей сырья", - пишет аналитик. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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