Текущий курс рубля, вероятно, отражает баланс спроса на инвалюту и ее предложения - БКС Экспресс

Текущий курс рубля, вероятно, отражает баланс спроса на иностранную валюту и ее предложения, обеспеченный стабильностью платежного баланса, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Дмитрия Бабина.

"Рубль продолжает совершать разнонаправленные движения небольшой амплитуды. Всплеск волатильности, произошедший в начале недели, не привел к формированию устойчивого движения. Вероятно, текущий курс рубля отражает баланс спроса на иностранную валюту и ее предложения, обеспеченный стабильностью платежного баланса. То есть текущий импорт вместе с оттоком капитала удовлетворяется его притоком и экспортной выручкой без существенного изменения курса рубля, - отмечает аналитик. - Ключевой угрозой для национальной валюты остается неблагоприятная конъюнктура рынка сырья, которая только ухудшается. При этом долгосрочные перспективы глобального сырьевого спроса остаются под большой угрозой экономических проблем крупнейших потребителей сырья", - пишет аналитик.

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