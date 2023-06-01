Рубль утром слабо колеблется относительно доллара, стабилен к юаню на фоне противоречивых факторов

Москва. 1 июня. Доллар США чуть колеблется, юань не меняется на Московской бирже на старте торгов в четверг, рубль стабилен под воздействием противоречивых факторов - дорожающей нефти, но снижающегося американского фондового рынка.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 81,03 руб./$1 (-7,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 3,58 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,3 коп. - до 11,382 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта стабильна, находясь под воздействием противоречивых факторов. С одной стороны, поддержку рублю оказывают вернувшиеся к росту нефтяные котировки, с другой - заметно снижение на фондовом рынке США.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $73,12 за баррель, что на 0,73% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена июльских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $68,53 за баррель, что на 0,66% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американский рынок акций снизился в среду на слабых статданных из Китая, а также неблагоприятных корпоративных новостях. Слабые статданные из Китая, опубликованные в среду, усилили опасения трейдеров в отношении состояния экономики страны и последствий спада активности для мировой экономики.

"Опасения замедления глобального экономического роста усилились после выхода данных о спаде промышленной активности в КНР, и это сказалось на настрое рынков", - отмечает аналитик Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер, слова которой приводит Market Watch.

Давление на американский рынок также оказывают ожидания сокращения объема ликвидности в финансовой системе. При этом некоторую поддержку фондовому рынку в среду оказали заявления двух представителей Федеральной резервной системы (ФРС), допустивших возможность того, что американский ЦБ не будет поднимать ставку в июне. Трейдеры оценивают в 33,2% вероятность подъема ставки Федрезервом на 25 базисных пунктов в июне, свидетельствуют данные CME. Утром в среду эти шансы оценивались в 70%.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в четверг почти едины в росте. Японский Nikkei 225 растет на 0,63%, китайский CSI300 - на 0,67%, гонконгский Hang Seng - на 0,92%, южнокорейский Kospi снижается на 0,31%, австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавляет 0,35%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,05%.