Рубль в последний день весны укрепился к доллару и евро, несмотря на падение цен на нефть

Москва. 31 мая. Доллар США развернулся вниз в ходе вечерних торгов и слегка подешевел, евро, в свою очередь, усилил темпы снижения на Московской бирже по итогам торгов среды; рубль укрепился к бивалютной корзине, несмотря на падение цен на нефть.

Курс доллара США составил 81,1 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 4,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,5 руб./EUR1, подешевев на 68,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 33,4 копейки - до 83,54 рубля. Курс китайского юаня опустился на 4,8 копейки - до 11,38 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повысился к доллару и евро, несмотря на падение цен на нефть. Заметная разница в динамике доллара и евро обусловлена ростом доллара США к большинству мировых валют, в том числе к евро, на рынке Forex. Участники глобального рынка отыгрывают возможность продолжения ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США после очередных соответствующих заявлений представителей регулятора.

ФРС не нужно ждать новых экономических данных и брать паузу в цикле повышения ключевой процентной ставки, полагает глава Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер. "На самом деле я не вижу веской причины для паузы, то есть для ожидания новых данных для принятия решения, - сказала она в интервью Financial Times. - Я скорее вижу аргументы в пользу повышения ставок и затем удержания их на этом уровне в течение некоторого времени, чтобы снизить неопределенность в отношении траектории экономики".

Следующее заседание Федрезерва состоится 13-14 июня. За это время будет обнародован ряд важнейших макроэкономических данных, включая данные об инфляции и безработице.

Местер допустила, что данные могут заставить её изменить свое мнение по поводу ставки, однако отметила недостаточный прогресс в деле снижения инфляции.

Как сообщалось, индекс PCE Core, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, в апреле вырос на 4,7% в годовом выражении после подъема на 4,6% месяцем ранее.

Местер в этом году не имеет права голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC).

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, по итогам торгов среды рубль укрепился к евро и юаню и относительно нейтрально завершил день к доллару США. "Цена июльского контракта на нефть Brent на бирже ICE сегодня в моменте опускалась ниже $72 за баррель, однако к вечеру снова поднялась выше этой отметки. В это воскресенье должна состояться очередная встреча министров ОПЕК+. Согласно опубликованной сегодня статистике, число открытых вакансий в США после двух месяцев перерыва в апреле снова превысило 10 млн. Хотя в своих недавних выступлениях глава ФРС Джером Пауэлл намекал на возможную паузу в ужесточении политики, рассчитываемая исходя из динамики фьючерсов вероятность повышения ставки в США еще на 25 б.п. на заседании в середине июня в среду вечером превышает 70%. В пятницу, 2 июня, в США опубликуют статистику по безработице и числу вакансий в несельскохозяйственном секторе, которая также может повлиять на решение регулятора на следующем заседании", - говорит Беспалов.

Ситуация в экономике РФ примерно соответствует той картине, которая наблюдалась накануне заседания совета директоров ЦБ в апреле, сигнал по ставке остается актуальным, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.

Последний сигнал ЦБ звучит так: "В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее".

"Можно сопоставить текущую картину основных экономических показателей, на которые мы смотрим, с той, которая была накануне прошлого заседания, на основании которой принималось решение в апреле и давался сигнал в апреле. Если коротко говорить, то ситуация сейчас в целом выглядит примерно так же, как она выглядела накануне 28 апреля", - сказал Заботкин на пресс-конференции в среду.

"Наверно, тот сигнал, который совет директоров давал в апреле, он по-прежнему в полной мере оправдан, 9 июня мы будем оценивать целесообразность повышения ставки", - отметил он.

Совет директоров ЦБ по ДКП пройдет 9 июня, значит, у регулятора есть всего два дня для того, чтобы в случае необходимости скорректировать свой сигнал: в эту пятницу начнется "неделя тишины" перед заседанием.

Цены на нефть поднялись с внутридневных минимумов, но остаются ниже итоговых значений предыдущей сессии.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевели на 0,95% - до $72,8 за баррель. Котировки опустились ниже $73 за баррель впервые с 5 мая. Котировки фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 0,69% - до $68,99 за баррель.

В течение сессии в среду цена Brent опускалась до $71,39 за баррель, WTI - до $67,03 за баррель.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая, рассчитываемый Государственным статистическим управлением КНР, опустился в мае до минимальных за пять месяцев 48,8 пункта с 49,2 пункта в апреле. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов говорит о спаде активности в промышленном секторе. Индикатор находится ниже этого уровня второй месяц подряд.

Давление на нефтяной рынок также усиливает укрепление доллара, делающее сырьевые товары менее привлекательными для держателей других валют.

Внимание трейдеров направлено на очередную встречу государств ОПЕК+, которая пройдет в Вене 4 июня.

"В среду, 31 мая, российский рубль укрепился. Российская валюта в середине недели оказалась крайне устойчивой к негативу, случившемуся в секторе нефти. Однако стоит принимать во внимание, что этот спад цен будет учтен в котировках рублевых пар через две-три недели", - подчеркивает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

"Рубль сегодня открылся вверх, но быстро подешевел, растеряв почти все достижения сессии. Однако нисходящий импульс не получил продолжения, рубль укрепился, но в середине дня вновь сдал позиции, сохраняя умеренный плюс к бивалютной корзине. Консолидационный характер динамики ключевых валютных пар у нас сохраняется. Просто теперь диапазон разнонаправленных движений переместился немного выше. Снижение цен на нефть, стартовавшее в середине апреля, медленно уменьшает экспортную выручку, что пока не приводит к резкому выходу курса рубля вниз из затяжного боковика", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Российская валюта сохранила свои позиции по отношению к доллару США, торгуясь в районе 81. Проигнорировала негативный внешний фон, а именно рост американской валюты и снижение котировок на нефть. Снижение цен на нефть, начавшееся в середине апреля, постепенно уменьшает экспортную выручку, что пока не приводит к резкому ослаблению курса рубля и выходу выше уровня 81", - говорит руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 1 июня на 30,7 копейки, до 80,9942 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,1 копейки, до 86,5009 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду поднялся на 22,97 копейки по отношению ко вторнику и составил 80,9982 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК укрепился на 23,76 копейки и составил 81,0259 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 406,843 млн, из которых $444,796 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $962,047 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 1,38 копейки, до 86,4744 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра", напротив, уменьшился на 9,03 копейки, до 86,5374 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR569,222 млн, из которых EUR169,099 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR400,123 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали в среду небольшую разнонаправленную динамику. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" укрепилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,5% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,65% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца опустились на 2 б.п. - до 7,85% и 8,31% годовых, ставка на срок 6 месяцев упала на 4 б.п. - до 8,47% годовых.