Рынок акций РФ после негативного открытия вернулся к росту во главе с "Магнитом" и золотодобытчиками

Москва. 30 мая. Рынок акций РФ после негативного открытия во вторник, вызванного эскалацией геополитической напряженности после прошедших утром в Москве атак беспилотников на жилые здания, вернулся к росту во главе с бумагами золотодобывающих компаний и "Магнита". Индекс Мосбиржи поднялся в район 2740 пунктов (новый пик с апреля 2022 года) после отката в начале торгов ниже 2700 пунктов.

К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 2737,68 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1071,64 пункта (+0,7%); динамика цен blue chips на Московской бирже смешанная в пределах 3%.

Доллар просел до 80,51 рубля (-0,33 рубля).

В Москве рано утром зафиксированы атаки БПЛА на жилые здания. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, были незначительно повреждены несколько зданий, на данный момент никто серьезно не пострадал. По его словам, после атаки беспилотников в Москве за медицинской помощью обратились два человека, госпитализация никому не потребовалась.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил во вторник, что несколько беспилотников были сбиты утром в Подмосковье.

В Минобороны России заявили, что российские военные перехватили восемь беспилотников, которыми Киев планировал атаковать объекты в Москве.

Подорожали акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+3%), "Магнита" (+2,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%, до 441,3 рубля), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1%).

Акции "Магнита" выросли на новостях, что индексный комитет "Московской биржи" рекомендовал сохранить акции ритейлера в составе базы расчета основных индексов - индекса МосБиржи и индекса РТС. Как сообщается в пресс-релизе биржи, акции "Магнита" при этом внесены в лист ожидания на исключение из индексов и будут находиться в нем до следующего пересмотра баз расчета индикаторов в сентябре.

Совет директоров "Роснефти" рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2022 год в размере 17,97 руб. на акцию (доходность 4,1% годовых).

Подешевели расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,8%), акции Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,1% и -0,7% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "Московской биржи" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник слабо негативный: нефть дешевеет на фоне общего слабого аппетита к риску, акции в Китае просели на ожиданиях слабой статистики. Впрочем, в Японии слабая иена вытащила рынок в "плюс". В США вновь растут риски провала сделки по потолку госдолга из-за несговорчивости радикальных республиканцев и демократов.

В России рубль слабеет в утренние часы, что может компенсировать слабость нефти. Впрочем, общая перекупленность рынка все же может сказаться на настроениях инвесторов. Индекс Мосбиржи забрался слишком высоко без какой-либо значимой коррекции. Главной темой на рынке остается вопрос дивидендов, полагает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, геополитические новости (сообщения об атаке дронов в Москве) вызвали локальную коррекцию на рынке акций РФ.

Нефть Brent и WTI проседают, не решаясь на преодоление района пиков прошлой недели $78,5 и $74,5 за баррель соответственно, ожидая поступления значимых макроэкономических сигналов. Основным негативным фактором для котировок остается экономическая неопределенность.

Тем не менее, индекс Мосбиржи после локальной утренней коррекции возобновил рост, закрепляясь выше сопротивления 2730 пунктов. С технической точки зрения перед индексом МосБиржи теперь открыта дорога к росту в район 2780 пунктов, но позитивной динамике может помешать геополитика, полагает Кожухова.

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка (MOEX: PSKB), рынок выглядит несколько перегретым после двух сессий роста, а также усиления консервативных настроений из-за геополитических опасений. Наиболее устойчивыми в этой ситуации могут оказаться дивидендные истории, в частности, акции "ЛУКОЙЛа" в преддверии дивидендной отсечки ("гэп" на Мосбирже ожидается 2 июня - прим. ИФ). В аутсайдерах, скорее всего, будут бумаги, которые и раньше выглядели слабо, прежде всего это акции "Газпрома", "Магнита" и "префы" "Сургутнефтегаза", считают аналитики ПСБ.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", под конец недели у "ЛУКОЙЛа" пройдет дивидендная отсечка, что спровоцирует снижение индекса МосБиржи. В дальнейшем приток ликвидности от реинвестирования дивидендов позитивно скажется на рынке. Есть вероятность, что на американском рынке основные индексы перепишут годовые максимумы на фоне достижения договоренности Белого дома и Конгресса о повышении потолка госдолга. Дальнейший тренд уже будет завить от ФРС и выходящей статистики по инфляции.

В США в понедельник биржи не работали из-за праздника (День памяти). Внимание трейдеров по-прежнему направлено на ситуацию с потолком госдолга США. Осталась всего неделя до 5 июня - даты, которую министр финансов страны Джанет Йеллен обозначила как дедлайн для повышения лимита госзаимствований, отмечает Market Watch.

Голосование в Палате представителей по проекту соглашения, достигнутого американским президентом Джо Байденом и спикером нижней палаты Конгресса республиканцем Кевином Маккарти, запланировано на среду. Далее соглашение поступит на голосование в Сенат.

Ограничение государственных расходов, предусмотренное согласованной сделкой, может дополнительно ослабить экономическую активность, которая и так сдерживается ужесточением денежно-кредитной политики, отмечают эксперты.

Во вторник в Азии отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,1%, южнокорейский Kospi прибавил 1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%), в Европе также нет единого вектора (индекс DAX подрос на 0,2%, FTSE и CAC 40 просели на 0,1-0,5%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,4% к уровню пятницы).

Безработица в Японии в апреле опустилась до 2,6% по сравнению с максимальными за четырнадцать месяцев 2,8% в марте. Эксперты в среднем ожидали снижения до 2,7%, по данным Trading Economics.

Другой важный индикатор рынка труда показал, что на 100 соискателей работы в прошлом месяце приходилось 132 открытых вакансии, как и в марте. Это самый низкий показатель с августа 2022 года.

На нефтяном рынке утром во вторник цены проседают на фоне низкой активности торгов после выходных в США и Великобритании.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК во вторник составила $76,1 за баррель (-1,3% и +0,2% в понедельник), июльская цена WTI - $71,93 за баррель (-1% к уровню пятницы).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (+13,6%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (+4,9%), бумаги "Башнефти" (MOEX: BANE) (+4,9% и +2,5% "префы"), ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (+4,3%), ПАО "МРСК Урал" (+3,8%), "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (+3,5%), "Самолета" (+3,5%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+3,1%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+2,9%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+2,7%).

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) с 16 июня включит в базы расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС обыкновенные акции ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) (+0,8%) и ПАО "Сегежа Групп", сообщается в пресс-релизе биржи.

Группа "Детский мир" (MOEX: DSKY) (+2,1%, до 69,62 рубля) в рамках добровольной оферты предложила выкупить акции у миноритариев ПАО за 71,5 рубля за бумагу, говорится в сообщении компании.

Подешевели акции ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-6,4%), ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (-5,5%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-3,2%).

Совет директоров ПАО "ТГК-1" рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение не выплачивать дивиденды за 2022 год и чистую прибыль в размере 7,13 млрд рублей не распределять, говорится в сообщении компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:05 МСК составил 23,48 млрд рублей (из них 6,06 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,66 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,99 млрд рублей на акции "Магнита").