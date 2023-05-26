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26 мая 2023 года 09:54

Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики под влиянием противоречивых факторов

Москва. 26 мая. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американский фондовый индекс Dow Jones снизился по итогам торгов в четверг на 0,1% из-за опасений дефолта США по госдолгу, тогда как Nasdaq подскочил на 1,7% благодаря сильной отчетности чипмейкера Nvidia. Давление на фондовый рынок США по-прежнему оказывают сомнения в том, что Белому дому и Конгрессу удастся вовремя достичь соглашения об увеличении лимита на госзаимствования.

Президент США Джо Байден в четверг заявил, что переговоры с конгрессменами-республиканцами о том, как избежать дефолта, проходят успешно, но еще не завершены. Байден отметил, что во время серии переговоров с лидером республиканского большинства в Палате представителей Кевином Маккарти "повторял раз за разом, что дефолта не будет". Маккарти сказал журналистам, что переговорщики работали всю прошлую ночь и "достигли определенного прогресса". "Все еще есть ряд нерешенных вопросов, и я дал указание командам работать круглые сутки", - приводит слова Маккарти MarketWatch. В свою очередь республиканец Кевин Херн, член Палаты представителей от штата Оклахома, выразил надежду, что сделка будет достигнута к вечеру пятницы.

Тем временем министерство торговли США улучшило оценку роста экономики страны в первом квартале до 1,3% в пересчете на годовые темпы с ранее объявленных 1,1%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра данных. Для сравнения: по итогам четвертого квартала 2022 года рост ВВП составил 2,6%. Индекс PCE Core, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, увеличился на 5% после роста на 4,4% кварталом ранее.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют слабый подъем в ходе торгов в пятницу вслед за скачком американского индекса Nasdaq накануне и благодаря оптимизму в отношении переговоров по госдолгу США. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite поднимается на 0,2% в пятницу, однако может завершить неделю заметным снижением. Гонконгская биржа закрыта в связи с государственным праздником. Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавил по итогам торгов 0,37%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,1%. Южнокорейский фондовый индекс KOSPI увеличился на 0,2%.

В свою очередь цены на нефть не демонстрируют утром в пятницу ярко выраженной динамики. Давление на рынок по-прежнему оказывает неопределенность в отношении потолка госдолга США, хотя президент Джо Байден накануне отметил успешный ход переговоров по этому вопросу. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $76,22 за баррель, что всего на 0,05% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подешевели на 2,7%, до $76,26 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросла к этому времени на 0,11%, до $71,91 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов снизилась на 3,4%, до $71,83 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 25 мая снизилась в 1,9 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 24,932 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 13,969 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг вырос всего на 0,02% и составил 109,75 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,04%, поднявшись до 858,41 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Роснефть-002Р-03" (+0,62%), "ВЭБ.РФ-001Р-К400" (+0,23%) и "Сбербанк-001Р-SBER24" (+0,15%), а в лидерах снижения - облигации "ТрансКонтейнер (MOEX: TRCN) ПБО-01" (-0,92%), "Роснефть БО-06" (-0,43%) и "Почта России БО-002P-03" (-0,31%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Эталон-финанс" завершило доразмещение облигаций серии 002Р-01 в объеме 2 млрд рублей по цене 101,05% от номинала. Цене соответствует доходность к оферте в феврале 2026 года на уровне 13,91% годовых. Сбор заявок на допвыпуск прошел 23 мая. Компания разместила 15-летний основной выпуск объемом 8 млрд рублей в феврале текущего года по ставке квартального купона 13,7% годовых. Дата погашения эмиссии - 3 февраля 2038 года. В феврале 2026 года по облигациям запланирована оферта.

ООО "Легенда" завершило размещение "зеленых" 4-летних облигаций серии 002Р-01 объемом 3 млрд рублей. Размещение началось 11 мая. Сбор заявок на выпуск прошел 5 мая за час по величине надбавки к ключевой ставке ЦБ. Купоны квартальные. Размер ставки будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка за 7-й день, предшествующий дате начала купона, плюс 5%, но не выше 20% годовых. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов.

ООО "О''Кей" (MOEX: OKEY) установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций с 3-летней офертой серии 001Р-05 объемом 7,5 млрд рублей в размере 11,75% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 12,28% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 25 мая. Объем размещения по итогам закрытия книги заявок был увеличен с "не менее 5 млрд рублей" до 7,5 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 29 мая.

ООО "Газпром капитал" установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-001Р-06 объемом 45 млрд рублей с офертой через 4,75 года на уровне 10% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 10,38% годовых, по выпуску предусмотрены квартальные купоны. Сбор заявок на заем прошел 24 мая. Техразмещение запланировано на 30 мая.

МФК "Быстроденьги" планирует 31 мая начать размещение выпуска облигаций объемом 300 млн рублей со сроком обращения 3,5 года. Ориентир ставки 1-го купона - 16% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 17,2% годовых. Купоны ежемесячные. Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.

АО "ПО "УОМЗ" 6 июня планирует собрать книгу заявок на выпуск 10-летних облигаций серии БО-05 объемом не более 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - ключевая ставка Банка России плюс премия 200 базисных пунктов. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны и оферта через 3 года. Техразмещение запланировано на 8 июня.

ООО "Торговый дом РКС" планирует в первой декаде июня провести сбор заявок на 3-летние облигации серии 002Р-03 объемом не более 950 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 15,00-15,25% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 15,87-16,15% годовых. Купоны квартальные.

Топливная компания "Нафтатранс плюс" установила ставку 45-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 13,5% годовых. Компания разместила выпуск в октябре 2019 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 13% годовых, купоны ежемесячные. Остальные ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 7 рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 6%, но не менее 13% и не более 15% годовых. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение: по 6,67% от номинала выплачивается в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонов и 19,96% от номинала - в дату окончания 60-го купона.

Альфа-банк приобрел в рамках оферт 555,352 тыс. облигаций серии БО-15 и 830,452 тыс. облигаций БО-20 по цене 100% от номинала. Объем каждого из выпусков составляет по 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, банк выкупил 11,1% выпуска БО-15 и 16,6% выпуска БО-20. Бонды серии БО-15 объемом 5 млрд рублей были размещены в декабре 2014 года по ставке 13,25% годовых. Облигации БО-20 объемом 5 млрд рублей банк разместил в мае 2017 года по ставке 8,7% годовых. Оба выпуска 15-летние. Ставка текущего купона выпусков - 8,85% годовых.

АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) досрочно полностью погасило выпуск облигаций серии ПБО-05 объемом 10 млрд рублей. Пятилетний выпуск был размещен в мае 2020 года по ставке полугодового купона 6,1% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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