Рубль днем укрепляется в основных парах благодаря подготовке экспортеров к перечислению в бюджет налогов за май

Москва. 24 мая. Доллар США и евро дешевеют на Московской бирже в среду днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря спросу на рублевую ликвидность в рамках подготовки к налоговым выплатам мая.

Курс доллара США составил 79,99 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 15 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,31 руб./EUR1, подешевев на 39,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 25,91 копейки - до 82,83 рубля. Курс китайского юаня опустился на 0,7 копейки - до 11,33 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль днем умеренно дорожает в основных валютных парах в рамках подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам за май. Единой датой внесения налоговых платежей является 28-е число каждого месяца, но с учетом того, что 28 мая приходится на воскресенье, в этом месяце датой перечисления единого налогового платежа станет понедельник, 29 мая.

"Пять дней подряд рубль в паре с долларом консолидировался чуть выше отметки 80 руб. Амплитуда внутридневных колебаний пары затухает, прорисовывается фигура "треугольник". Все это говорит о том, что сегодня-завтра стоит ждать начала движения пары. Скорее всего, оно будет вниз. Сейчас рубль начнет получать усиленную поддержку со стороны налогового периода и немного меньшую - от увеличения требований с 1 июня к резервам банков. Но сильного роста российской валюты ждать не стоит. Ближайшая цель снижения пары "доллар-рубль" располагается в районе 76,5 руб./$1, а при ее пробое возможен уход к 75 руб./$1", - отмечает руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Российская валюта продолжает торговаться в узком диапазоне 79,5-81 руб. за доллар. Поддержку рублю на этой неделе оказывают экспортеры, которые для уплаты НДПИ реализуют часть валютной выручки. Пик налоговых выплат придется на 29 мая. Также дополнительную поддержку рубль получит начиная со следующего месяца, от увеличения требований к резервам коммерческих банков", - полагает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова.

Цены на нефть продолжают расти днем в среду в преддверии публикации официальной недельной статистики запасов в США и на фоне лесных пожаров в Канаде. Они затронули ключевой регион добычи - провинцию Альберта. По данным CBC News, там выгорело более 945 тыс. га.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК составляет $77,89 за баррель, что на 1,39% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 1,54%, до $74,01 за баррель.

В Штатах 29 мая отметят День поминовения, который считается началом так называемого летнего автомобильного сезона - периода пикового спроса на топливо в стране.

Запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 6,8 млн баррелей, подсчитал Американский институт нефти. По данным Trading Economics, рынок ожидал снижения на 525 тыс. баррелей. Минэнерго опубликует официальную статистику в 17:30 МСК.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов выросли в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК опустились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,48% годовых, ставки MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок и на срок 1 месяц поднялись на 2 б.п. - до 7,65% и 7,87% годовых соответственно. В свою очередь, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 1 б.п. - до 8,33% годовых, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 3 б.п. - до 8,51% годовых.