ПСБ повысил прогнозную цену акций Сбербанка до 307 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) повысил прогнозную стоимость обыкновенных акций Сбербанка до 307 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 34% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в комментарии аналитиков.

"471 млрд рублей заработал Сбербанк за четыре месяца 2023 года. Это превысило результаты докризисного 2021 года на 22%. В апреле сохранились высокие темпы розничного кредитования (2% против 2,3% в марте), а ипотека по-прежнему составляет около половины всех выдач. Ожидаем прибыль банка в 2023 году в диапазоне 1,2-1,5 трлн руб. Высокая инвестиционная привлекательность бумаг эмитента, по нашему мнению, способна сдерживать откат их котировок после дивидендной "отсечки", - отмечают эксперты.

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