Рынок акций РФ утром увеличил волатильность в ожидании утверждения дивидендов Сбербанка

Москва. 21 апреля. Рынок акций РФ утром в пятницу увеличил волатильность вместе с бумагами Сбербанка в ожидании итогов годового собрания акционеров банка, где будут утверждаться дивиденды за 2022 год (25 рублей на акцию каждого типа); внешние площадки продолжают подавать негативные сигналы и дешевеет нефть из-за опасений дальнейшего ужесточения монетарной политики мировыми центробанками.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2632,74 пункта (-0,2%, в начале торгов индекс поднимался выше 2648 пунктов - новый пик за год), индекс РТС - 1015,16 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,1%.

Доллар вырос до 81,7 рубля (+0,14 рубля).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,5%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,5%), бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,1%).

Подорожали акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,2%).

Обыкновенные акции Сбербанка стоят 236 рублей (+0,1%), "префы" - 236,08 рубля (+0,3%).

С 17 марта, когда стало известно, что наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере 25 руб. на акцию, задействовав нераспределенную ранее прибыль, бумаги Сбербанка выросли на 35%, с уровня 175,45 рубля. Отсечка реестра акционеров - 11 мая.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", на российском рынке акций растущий тренд может продолжиться краткосрочно, однако на текущих уровнях чувствительность к негативным новостям может быть повышенной, провоцируя волатильность. Для российского рынка ключевое событие пятницы - ГОСА Сбербанка, где акционеры проголосуют по вопросам дивидендов.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов полагает, что индекс МосБиржи в пятницу может превысить отметку 2650 пунктов. "Мы считаем, что дивиденды останутся ключевым фактором поддержки для рынка. Главным событием станет ГОСА Сбербанка. Здесь мы не ожидаем сюрпризов, однако фактическое решение акционеров выплатить дивиденды будет позитивно воспринято рынком", - считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, цены на нефть сохраняют импульс к нисходящему движению после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. В России в пятницу решения по итоговым дивидендам за 2022 год примут акционеры Сбербанка и "НОВАТЭКа".

Цена нефти Brent продолжает движение в район минимумов с конца марта $79,89 за баррель для закрытия апрельского "гэпа", оставаясь под нисходящим давлением глобальных экономических опасений. КНР в то же время продолжает наращивать поставки российской нефти, которые по данным китайской таможни в I квартале 2023 года подскочили на 32,7% г/г (до 25,2 млн тонн), отмечает аналитик.

"Для индекса МосБиржи сопротивлением выступает 2655 пунктов, при его пробое целью станет рубеж 2700 пунктов. Индикатор РТС сохраняет курс на район пика текущего года 1029 пунктов на фоне стабильности рубля. Одобрение дивидендов за 2022 год может подтолкнуть акции Сбербанка и "НОВАТЭКа" еще выше, что поддержит весь российский рынок. Операционные результаты за I квартал 2023 года, тем временем, представят "Норникель" и "ТГК-1" (MOEX: TGKA). Инвесторы в РФ в конце недели настроены оптимистично", - полагает Кожухова.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, внешний фон утром в пятницу негативный: дешевеет нефть, снижаются азиатские рынки. Представители ФРС говорят о дальнейшем повышении ставки, хотя американская статистика все чаще указывает на спад. В Азии началась коррекция акций искусственного интеллекта на китайском рынке. Рубль незначительно слабеет в утренние часы. Российские акции также могут скорректироваться после роста предыдущего дня, полагает аналитик.

В США накануне индексы акций снизились на 0,3-0,8% во главе с Nasdaq, индекс S&P 500 (-0,6%) завершил торги рекордным падением за месяц на квартальных отчетах и статистике.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 5 тыс. - до 245 тыс. человек. Эксперты в среднем ожидали роста числа заявок до 240 тыс.

Аналитики отмечают, что в последнее время индекс S&P 500 торгуется в достаточно узком коридоре между 3800 и 4200 пунктов.

В Азии в пятницу также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 2%, гонконгский Hang Seng теряет 1,9%), слабо "минусуют" Европа (индексы CAC 40 и DAX просели на 0,1-0,3%, FTSE топчется на месте) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,02%).

Потребительские цены в Японии в марте выросли на 3,2% в годовом выражении, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с февральским значением в 3,3% и стала минимальной с сентября 2022 года.

Потребительские цены в Японии без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый центробанком страны) в марте увеличились на 3,1% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Это совпало как с февральским показателем, так и со средним прогнозом аналитиков, сообщает Trading Economics. Между тем инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей усилилась до 3,8% с 3,5%.

Тем временем розничные продажи в Великобритании в марте уменьшились на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Аналитики в среднем ожидали менее значительного снижения - на 0,5%, сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке цены отошли от локальных минимумов азиатской сессии, когда Brent опускалась ниже $80,5 за баррель.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $80,9 за баррель (-0,3% и -2,4% накануне), июньская цена WTI - $77,16 за баррель (-0,3% и -2,4% в четверг).

Котировки нефти завершают в "минусе" первую неделю из последних пяти. В числе негативных факторов - укрепление курса доллара США на фоне опасений дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой и другими крупными центробанками, что может вызвать ухудшение состояния мировой экономики и сокращение спроса на топливо, отмечает MarketWatch.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (-3,4%), ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (-2,9%), OR Group (MOEX: ORUP) (-2,9%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-2,7%), VEON (MOEX: VEON) (-2,4%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-2,4%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-2,3%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-2,1%), "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2%).

Подорожали бумаги ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (+33,3% и +31,4% "префы"), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (+13,9%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+10,1%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+4,9%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+2,6%).

Холдинг "Селигдар", по данным оперативного учета, в I квартале 2023 года увеличил производство лигатурного золота на 13%, до 777 кг (25 тыс. унций).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 17,58 млрд рублей (из них 9,49 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,5 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 931,83 млн рублей на акции "Яндекса").