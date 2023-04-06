Вероятно укрепление рубля во 2П23 - Инвестбанк Синара

Вероятно укрепление рубля во II полугодии 2023 года, считает главный экономист "Инвестиционного банка Синара" Сергей Коныгин.

Неожиданное резкое ослабление российского рубля эксперт связывает с оттоком капиталов, ускорившимся из-за выкупа активов покидающих Россию компаний. "Процесс выкупа активов у компаний, покидающих Россию, продолжается. Для продажи таких активов требуется разрешение специальной правительственной комиссии и президента, и власти, по всей видимости, готовы санкционировать такие сделки. Скорее всего, таким образом они решили пополнить бюджет, испытывающий сложности из-за сравнительно низких цен на нефть", - пишет Коныгин.

Также аналитик обращает внимание на заявление Банка России о том, что хотел бы получить дополнительную информацию о выручке, активах и обязательствах в иностранной валюте крупнейших экспортеров, чтобы эффективнее контролировать финансовые потоки. По всей видимости, регулятору необходимо их сверить и точнее сопоставить, чтобы снизить волатильность национальной валюты, допускает эксперт.

Кроме того, доля "недружественных" валют в экспорте уменьшается, подчеркивает Коныгин. Это происходит за счет увеличения долей юаня и рубля, которые на начало года составляли 16% и 34% соответственно. А это, по мнению эксперта, означает, что экспортеры сейчас получают больше рублей и меньше долларов и евро. Следовательно, снижается их активность на валютном рынке в период уплаты налогов. В то же время курс рубля сохраняет чувствительность к изменениям в потоках импорта.

"Мы все равно убеждены, что в следующие месяцы курс рубля вырастет, в том числе благодаря ожидаемому подорожанию нефти (до $95/барр. Brent), - прогнозирует аналитик инвестбанка. - Приток валютной ликвидности на рынок усилится за счет продажи выручки экспортерами. "Налоговый" дисконт Urals к Brent уменьшится на $3 в месяц - с $34 в апреле до $25 в июле. Наш оптимистичный прогноз по ценам на нефть предполагает и существенное увеличение нефтяных поступлений в бюджет. Изменение нефтяного бенчмарка для целей налогообложения (ранее использовалась марка Urals с ценой в районе $50/барр.) поспособствует росту налоговых сборов с нефтяников и усилению рубля".

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