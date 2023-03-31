Рынок акций РФ в пятницу просел к 2450п по индексу Мосбиржи, неделю и квартал завершил ростом

Москва. 31 марта. Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вниз из-за фиксации прибыли игроками в конце недели, хотя внешние площадки подавали позитивные сигналы на ожиданиях снижения рисков углубления банковского кризиса в США и Европе. Индекс Мосбиржи опустился к рубежу 2450 пунктов во главе с бумагами "Аэрофлота" (-3,8%) из-за рекомендаций менеджмента компании не выплачивать дивиденды за 2022 год; лучше рынка выглядели акции "Магнита" (+0,8%) и "Фармсинтеза" (+13,2%).

По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 2450,67 пункта (-0,6%), индекс РТС - 996,76 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,5%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 77,42 рубля (+0,34 рубля).

За неделю индексы РТС и МосБиржи выросли на 1,9-2,5%, доллар подрос на 0,35 рубля. По итогам I квартала индекс РТС прибавил 2,7%, индекс МосБиржи вырос на 13,8% на фоне роста доллара на 7,52 рубля.

Акции "Аэрофлота" в пятницу снизились до 31,48 рубля (-3,8%), объем торгов превысил 1,847 млрд рублей.

Совет директоров "Аэрофлота" на заседании 28 марта выработал подход к распределению финансового результата, согласно которому выплачивать дивиденды за 2022 год не планируется, поскольку в настоящее время в существующих внешних условиях сохранение достаточного запаса ликвидности и денежных средств на счетах компании является приоритетом и необходимым условием для обеспечения стабильности бизнеса, а значит и интересов партнеров, акционеров и сотрудников. говорится в сообщения компании. При этом отмечается, что "компания сохраняет приверженность дивидендной политике, нацелена на выплату дивидендов и планирует в будущем рассматривать данный вопрос с учётом интересов компании и ее акционеров".

Также подешевели акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,2% и -0,4% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,9% и -0,7% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,9%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,8%), OZON (MOEX: OZON) (-0,8%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%).

Подорожали акции "Магнита" (+0,8%), "АФК Система" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,2%).

Как отмечает портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами" Александр Власенко, рынок акций РФ завершил неделю в плюсе, несмотря на начавшуюся в пятницу коррекцию.

Поддержку локальному рынку в начале недели оказало правительственное совещание, в ходе которого первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов отметил необходимость постепенно возобновлять раскрытие финансовой отчетности эмитентов для увеличения привлекательности фондового рынка России, считает Власенко. А котировки металлургов и сырьевых компаний позитивно реагировали еще и на ослабление рубля.

Хорошая отчетность Globaltrans (MOEX: GLTR) (+1,2% ГДР в пятницу), несмотря на продолжающуюся вынужденную паузу в выплате дивидендов, вывела стоимость компании на максимумы с февраля 2022 года, поскольку на рынке сохраняются ожидания осуществления отложенных выплат в обозримой перспективе, отмечает эксперт.

В начале апреля активность инвесторов, по его мнению, может несколько снизиться, что выльется в консолидацию или небольшую коррекцию на фондовом рынке. Внимание инвесторов будет приковано к валютному рынку, где фактор налогового периода будет нивелирован, и волатильность может несколько увеличиться, полагает Власенко.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, умеренная фиксация прибыли в пятницу на рынке акций РФ после сильного импульса роста ранее была ожидаемой, особенно с учетом приближения выходных.

В понедельник инвесторы обратят внимание на встречу мониторингового комитета ОПЕК+. Ожидается, что альянс сохранит квоты нефтедобычи на действующем уровне. Такое решение будет нейтральным для нефтяных цен, считает Бахтин. В этот же день инвесторы обратят внимание на мартовские индексы экономической активности PMI в производственном секторе еврозоны и США.

В целом, общерыночный аппетит к риску может продолжить восстановление по мере снижения опасений, связанных с проблемами крупных западных банков. Если нефть продолжит ценовой рост, а рубль при этом не начнет сильно укрепляться, можно будет ожидать смещение фокуса внимания инвесторов на акции отечественных нефтяников. Прогноз по индексу Мосбиржи на 3 апреля - 2400-2520 пунктов, полагает Бахтин.

По словам руководителя отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгения Линчика, рынок акций РФ на неделе вырос вслед за мировыми площадками, поддержку оказали подорожавшие бумаги Сбера и нефть, а также сообщения о заключении "Роснефтью" договора с Indian Oil об увеличении поставок в Индию.

На внешних рынках инвесторы по-прежнему надеются, что проблемы в банковской сфере США не приведут к усилению кризиса, считает эксперт. В Китае индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности в марте оказались лучше прогнозов, хотя темпы роста в производстве несколько замедлились по сравнению с предыдущим месяцем, но в целом это оптимистичный сигнал для экономики страны.

Дополнительную поддержку ценам на нефть оказала приостановка поставок сырья из Курдистана в Турцию в объеме 0,4 млн б/с. Также позитивное влияние оказала вышедшая в среду статистика по запасам Минэнерго США, согласно которой суммарные запасы нефти и нефтепродуктов (исключая стратегический резерв) сократились на 10,7 млн баррелей (снижение продолжается третью неделю подряд), отмечает Линчик.

Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, на фоне общей просадки рынка в пятницу выросли акции "Фармсинтеза", которые позитивно отреагировали на данное накануне президентом РФ поручение увеличить долю российских лекарств на внутреннем рынке и добиться независимости от иностранных поставщиков. Снизились котировки "Московского кредитного банка" (-3,6%) на фоне публикации отчетности по РСБУ за 2022 год, в которой подтвердилось сокращение чистой прибыли в 3,5 раза, до 7,5 млрд руб., отразившееся ранее в релизе по МСФО.

По оценке ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, сложившаяся на рынке акций РФ техническая перекупленность предполагает потенциал снижения индекса МосБиржи вплоть до 2370-2390 пунктов. Соответственно, текущее снижение стоит рассматривать в качестве вполне здоровой коррекции. С начала года индекс МосБиржи поднялся более чем на 13%, а с начала марта - более чем на 8%. То есть март оказался более чем позитивным, констатирует аналитик.

Segezha (MOEX: SGZH) (-1,6%) отчиталась за IV квартал и 2022 год по МСФО. Чистая прибыль за год упала на 60% до 6,1 млрд руб. Также достаточно высокой, но почти неизменной, остается долговая нагрузка на уровне 101 млрд руб., отмечает Кочетков.

В Европе покупки акций активизировались после выхода статистики по инфляции (общий показатель в еврозоне замедлился до 6,9% вместо ожидавшихся 7,1%). Тем не менее, инвесторы пока относятся с осторожностью к идее завершения банковского кризиса, инфляция все еще остается высокой, которая крайне далека от целевых 2%, полагает Кочетков.

В Азии в пятницу отмечалась позитивная динамика индексов акций на фоне неплохих статданных из Японии и Китая (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 выросли на 0,2-0,8%) и США (индексы растут на 0,7-1,1% во главе с Nasdaq).

Розничные продажи в Японии в феврале увеличились на максимальные с мая 2022 года 6,6% в годовом выражении при прогнозах роста на 5,8%, сообщает Trading Economics.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая снизился в марте до 51,9 пункта при прогнозах снижения до 51,5 пункта с февральских 52,6 пункта, отмечает Trading Economics. PMI сферы услуг и строительства в марте увеличился в КНР до 58,2 пункта с 56,3 пункта в предыдущий месяц. Это самый высокий уровень с мая 2011 года.

Розничные продажи в Германии в феврале снизились на 1,3% при прогнозах роста на 0,5%.

Потребительские цены в еврозоне в марте увеличились на 6,9% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума более чем за год (с февраля 2022 года) по сравнению с 8,5% в феврале.

При этом эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем предполагали менее значительное ослабление темпов роста потребительских цен - до 7,1%.

Тем не менее, темпы роста потребительских цен в еврозоне по-прежнему существенно выше целевого показателя Европейского центрального банка в 2%.

По данным Минторга США, расходы населения в феврале выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, доходы увеличились на 0,3%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,3%, второго - на 0,2%, сообщило агентство Bloomberg.

Согласно пересмотренным данным, в январе расходы американцев выросли на 2%, а не на 1,8%, как сообщалось ранее. Подъем показателя был рекордным с марта 2021 года. Оценка увеличения доходов была сохранена на уровне 0,6%.

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в марте снизился до 62 пунктов по сравнению с 67 пунктами в предыдущий месяц. Предварительная оценка индикатора указывала на снижение до 63,4 пункта. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали ее пересмотра до 63,2 пункта.

На нефтяном рынке цены к вечеру в пятницу вернулись к росту. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $79,63 за баррель (+0,5% и +1,3% в четверг), майская цена WTI - $75,27 за баррель (+1,2% и +1,9% накануне).

Участники торгов продолжают оценивать вероятные действия центральных банков мира для борьбы с инфляцией в свете недавнего кризиса в банковской сфере, пишет Trading Economics.

Трейдеры также ждут итогов заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое пройдет в понедельник.

Фьючерсы на Brent и WTI завершают "в плюсе" вторую неделю подряд.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в пятницу снизились акции ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (-5,8%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (-4,5%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-4,1%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (-3,9%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (-2,9%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-2,6%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-2,6% и -2,5% "префы").

Выросли акции ПАО "Фармсинтез" (+13,2%), OR Group (MOEX: ORUP) (+7,8%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+7,7%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+6,9%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+5,3%), "префы" ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (+6,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 49,15 млрд рублей (из них 16,52 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,83 млрд рублей на акции "Газпрома" и 2,807 млрд рублей на акции "Магнита").