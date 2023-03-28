Рубль может укрепиться до 76 руб./$1 на торгах во вторник - SberCIB

Российская валюта может укрепиться до уровня 76 руб./$1 на торгах во вторник, считают аналитики SberCIB Investment Research.

Во вторник будут объявлены аукционы Минфина РФ по размещению ОФЗ , и доходности гособлигаций могут вырасти на несколько базисных пунктов, полагают в инвестбанке.

Котировки нефти марки Brent, по мнению экспертов SberCIB, будут держаться на уровне $78 за баррель во вторник, а после объявления сроков возобновления поставок курдистанской нефти в Турцию и восстановления работы французских НПЗ, остановленных из-за протестов, возможно снижение нефтяных цен.

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