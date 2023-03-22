Рубль подешевел к доллару и евро по итогам среды на фоне снижения активности на мировых рынках перед заседанием ФРС США

Москва. 22 марта. Доллар США и евро укрепились на Московской бирже по итогам торгов среды, рубль подешевел к бивалютной корзине на фоне сниженной активности на мировых рынках перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Курс доллара США составил 77,06 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 39,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,19 руб./EUR1, подорожав на 59,5 копейки. Евро поднялся выше 83 руб. впервые с 21 апреля 2022 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 48,6 копейки - до 79,82 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 3 копейки - до 11,18 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подешевел к доллару и евро по итогам среды в ожидании ключевого события недели для всех мировых рынков - решения Федеральной резервной системы по ставке. Мартовское заседание американского центробанка проходит в условиях повышенной неопределенности, поскольку к высокой инфляции и низкой безработице прибавились еще и банковские проблемы.

Консенсус-прогноз предусматривает подъем базовой ставки на 25 базисных пунктов. Котировки фьючерсов на уровень ставки говорят о том, что трейдеры видят примерно 83%-ную вероятность такого шага. При этом многие экономисты, включая представителей ведущих банков Уолл-стрит, отозвали прогнозы на подъем ставки и теперь полагают, что Федрезерв возьмет паузу и не станет менять стоимость заимствований.

Решение ФРС будет объявлено в среду в 21:00 МСК вместе с обновленными макроэкономическими прогнозами. В 21:30 МСК начнется традиционная пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла.

Тем временем, президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард не видит признаков замедления базовой инфляции в еврозоне, а темпы роста потребительских цен в целом остаются высокими. "С июля прошлого года мы повысили процентные ставки на 350 базисных пунктов. Тем не менее, инфляция по-прежнему высока, и неопределенность в отношении ее дальнейшего развития усилилась", - заявила она, выступая во Франкфурте в среду.

Лагард также отметила, что в ситуации высокой неопределенности еще более важно, чтобы решение об изменении ставки принималось на основе поступающих данных. Поэтому сейчас она не будет зарекаться ни от дальнейшего повышения ставки, ни от паузы в ее подъеме.

На прошлой неделе ЕЦБ повысил процентные ставки на 50 б.п. По словам Лагард, этот шаг был необходим для того, чтобы "ослабить спрос" и "сохранить сильный контроль над инфляционными ожиданиями", сообщает MarketWatch.

Цены на нефть перешли к небольшому росту вечером в среду на данных о резком сокращении запасов продуктов нефтепереработки в США по итогам прошлой недели.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 0,58% - до $75,76 за баррель. Котировки майских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,55% - до $70,05 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,12 млн баррелей - до 481,18 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Между тем товарные запасы бензина упали на 6,4 млн баррелей, дистиллятов - на 3,31 млн баррелей. Опрошенные агентством Bloomberg аналитики ожидали снижения запасов нефти на 1,8 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 2,36 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,5 млн баррелей.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах в среду рубль в итоге подешевел к доллару и евро. "Сегодняшний объем размещения ОФЗ Минфином оказался достаточно скромным - ведомство разместило 15,3 млрд руб. по номиналу в рамках одного аукциона, где рынку были предложены ОФЗ-ПД с погашением в 2029 году. Второй аукцион, где предлагались ОФЗ-ИН, признан несостоявшимся. Если говорить о зарубежных новостях, то в среду внимание рынка будет приковано к результатам заседания ФРС и пресс-конференции Джерома Пауэлла, запланированной на сегодняшний вечер. Проблемы банков США сокращают уровень гибкости ФРС в использовании регулятором инструментов для борьбы с инфляцией. На фоне предоставления ликвидности банкам баланс ФРС с 8 по 15 марта вырос на $297 млрд, показав максимальный рост с весны 2020 года. Рассчитываемая исходя из динамики фьючерсов вероятность роста ставки ФРС на 25 б.п. по итогам сегодняшнего заседания, по данным CME FedWatch Tool, составляет более 85%. Полагаем, что регулятор будет действовать в соответствии с консенсусом, однако на фоне рыночного беспокойства в связи с проблемами в банковском секторе риторика относительно дальнейших действий может быть смягчена", - говорит Беспалов.

"Рубль в начале торгов резко подешевел, после чего быстро отыграл почти все потери. Однако на старте основной сессии российская валюта вновь просела, переписав дневные минимумы. Этот импульс также не получил развития, рубль отыграл часть минуса. Внешний фон утром ухудшался, правда, нефтяные цены в начале наших торгов перешли к умеренному восстановлению. Ситуация на мировых рынках днем также улучшилась. Повлиять на динамику всех активов способны итоги заседания ФРС (21:00 МСК), а также последующая пресс-конференция главы американского регулятора (21:30 МСК). Как само решение об уровне процентных ставок, так и реакция на него рынков может оказаться непредсказуемой из-за недавней угрозы масштабного кризиса мировой банковской системы. Это создает большую неопределенность, учитывая по-прежнему высокую инфляцию, что требует жестких денежно-кредитных условий, которые и привели к серьезным проблемам у многих банков", - отмечает эксперт по фондовому рынку "компании БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 23 марта на 11,88 копейки, до 76,9561 руб./$1, и увеличил курс евро на 42,42 копейки, до 82,967 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду поднялся на 9,16 копейки по отношению ко вторнику и составил 76,9458 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 13,49 копейки и составил 76,956 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 478,007 млн, из которых $388,163 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 089,844 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" укрепился на 38,65 копейки, до 82,877 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 42,29 копейки, до 82,9792 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR686,971 млн, из которых EUR109,022 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR577,949 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов повысились в среду относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,71% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 5 б.п. - до 7,57% годовых, ставка на срок 1 месяц поднялась на 3 б.п. - до 7,86% годовых. Ставки на срок 3 и 6 месяцев увеличились на 1 б.п. каждая - до 8,32% и 8,48% годовых соответственно.