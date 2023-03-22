Рынок акций РФ в среду умеренно скорректировался вниз в преддверии вердикта ФРС по ставке

Москва. 22 марта. Рынок акций РФ в среду умеренно скорректировался вниз по индексам в ожидании решений Федрезерва США по монетарной политике (21:00 МСК); индекс МосБиржи просел в район 2390 пунктов во главе с бумагами "Газпрома" (-1,4%), в целом динамика blue chips оказалась смешанной.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2393,88 пункта (-0,2%), индекс РТС - 980,02 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 2,1%.

Доллар к 18:50 МСК подрос до 76,95 рубля (+0,29 рубля).

Кроме "Газпрома" подешевели в среду акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7% и -1,1% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,6%), бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2% и -0,8% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%).

Подорожали акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%).

По словам инвестиционного стратега компании "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций РФ в середине недели торговался преимущественно в формате вялотекущей нисходящей коррекции. Ценовая неуверенность нефти, сложный геополитический фон и признаки технической перегретости после мощного импульса роста пока не дают индексу МосБиржи уверенно преодолеть отметку 2400 пунктов и закрепиться выше нее, считает он.

В четверг мировые площадки будут отыгрывать решение ФРС США по ставке и тезисы сопроводительного пресс-релиза регулятора. Действия и сигналы Федрезерва в рамках консенсуса рыночных ожиданий могут вызвать позитивную реакцию инвесторов. Рисковые активы, в том числе нефть, могут получить умеренную поддержку, полагает эксперт.

"Впрочем, даже при общем улучшении внешнего фона российский рынок до конца недели может показывать преимущественно боковую динамику. Во-первых, из-за геополитики - в четверг стартует саммит лидеров ЕС, на котором будут обсуждаться энергетическая политика и конфликт на Украине. Во-вторых, рубль может перейти к укреплению на фоне приближения пика налогового периода, что может сдерживать динамику бумаг экспортеров", - считает Бахтин.

В четверг "Мечел" (MOEX: MTLR) опубликует операционные результаты за 2022 год, "Распадская" (MOEX: RASP) проведет конференц-колл для инвесторов и аналитиков по итогам годового отчета. Прогноз по индексу МосБиржи на 23 марта - 2320-2420 пунктов, полагает представитель "БКС МИ".

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, рынок акций РФ просел после бурного повышения за последние дни, коррекционная волна зародилась еще накануне после подробностей соглашений между РФ и Китаем.

"Приезд главы Китая в Россию отыгран, а впереди просматриваются лишь геополитические риски. Плюс к этому излишний акцент властей РФ на роли юаня говорит о повышении зависимости РФ от очередной иностранной валюты, хотя торговый баланс РФ и КНР пока складывается в пользу российского экспорта", - полагает аналитик.

Главной стратегией для российских инвесторов в последние месяцы, по мнению эксперта, является фиксация прибыли после ее появления, тем более если рост рынка проходит несколько дней подряд. Снизились бумаги "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-1,6%), хотя член совета директоров трубопроводной компании Геннадий Шмаль сообщил о возможности выплаты дивидендов. Однако их размер пока не установлен, а совет директоров обсудит этот вопрос лишь на июньском заседании, отмечает аналитик.

Подросли бумаги золотодобывающих компаний, реагируя на позитивную динамику котировок золота. В случае если ФРС примет достаточно мягкое решение по ставке, золото может заметно подорожать. Любое отступление в борьбе с инфляцией будет стимулировать интерес к драгоценным металлам, полагает эксперт.

Сигналы из ОПЕК+ говорят о том, что альянс производителей может воздержаться от каких-либо действий на фоне падения цены нефти. Накануне вице-премьер правительства РФ Александр Новак сообщил, что добровольное сокращение добычи со стороны РФ почти полностью реализовано и продлится до конца июня. Агентство Reuters, ссылаясь на трех делегатов нефтедобывающих стран, сообщило об отсутствии планов сокращения производства в других странах. Многие в ОПЕК+ относятся к текущему падению цен как к спекулятивному, а не фундаментальному событию. Соответственно, дальнейшая динамика котировок будет определяться статистикой экономического роста в Индии и Китае, а также масштабом проблем в Европе и США, считает Кочетков.

На мировых рынках основные опасения связаны с тем, что купирование банковского кризиса все же станет основанием для дальнейшего повышения ставки ФРС. Рынок оценивает вероятность ее повышения на 25 б.п. на уровне 89%. Однако более важным будет проекция изменения ставки - регулятор может повысить ставку на 25 б.п., но продлить цикл повышения на более длительный период, отмечает аналитик.

Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, рынок акций РФ в среду просел в рамках коррекции на фоне фиксации прибыли трейдерами после того, как рынок вырос на 5% в преддверии приезда в РФ делегации из Китая.

Компания Globaltrans (MOEX: GLTR) (+1,8%), по его мнению, стала одним из главных бенефициаров увеличения товарооборота между РФ и Китаем. На прошедшей встрече главы государств обсуждали возможность расширения логистических коридоров и увеличения товарооборота по итогам текущего года до $200 млрд. Котировки акций ВТБ подросли на сообщениях Frank Media о том, что банк нашел группу инвесторов для всего пакета акций, который готовится для вторичного размещения во втором квартале 2023 года. "Префы" "Транснефти" в среду просели на фоне новостей, что размер дивидендов компании пока не обсуждался, хотя ранее инвесторы ожидали от компании крупных выплат за 2022 год.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова отметила рост акций банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+10,9%) без очевидных фундаментальных новостей - бумаги обновили максимум с июля 2011 года, отвоевав все утерянные позиции после внесения эмитента в санкционные списки. Акции "Роснефти" выросли после заявлений президента РФ Владимира Путина о готовности России наращивать поставки нефти в Китай. Глава "Роснефти" Игорь Сечин при этом сообщил, что компания рассчитывает на развитие сотрудничества с китайской CNPC и увеличение числа совместных проектов. "Роснефть" пока не дала рекомендаций по финальным дивидендам за 2022 год, но ранее руководство компании говорило о наличии фундамента для выплат, исходя из финансовых результатов за прошлый год.

Давление на акции "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-2,5%), судя по всему, оказывает отсутствие конкретики по дивидендам за 2022 год, несмотря на прошедший ранее в марте совет директоров компании по вопросам итоговых выплат, полагает Кожухова.

В конце дня ФРС примет решение по процентным ставкам, которое повлияет на среднесрочное направление движения американского фондового рынка. Индексы МосБиржи и РТС в середине недели воздержались от обновления локальных пиков и показывают сдержанную динамику, снимая краткосрочную перекупленность. Рынок оценивает перспективы расширения сотрудничества России с Китаем, а краткосрочные инвесторы фиксируют прибыль по ранее выросшим эмитентам, полагает Кожухова.

В среду на рынках Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,9%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,7%), подросла Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE прибавили 0,2-0,4%), в США динамика смешанная (Dow просел на 0,2%, S&P 500 и Nasdaq растут на 0,1-0,2%).

США окажут дополнительную поддержку вкладчикам мелких банков, если в этом возникнет необходимость, заявила министр финансов страны Джанет Йеллен. При этом она считает, что в банковской отрасли "ситуация стабилизируется" после недавних действий властей, сообщает The Wall Street Journal.

Инвесторы надеются на то, что худший этап банковского кризиса остался позади, пишет Trading Economics. Кроме того, все внимание сосредоточено на заседании Федеральной резервной системы США.

Консенсус-прогноз предусматривает подъем базовой ставки на 25 базисных пунктов по итогам мартовской встречи руководства американского ЦБ. Котировки фьючерсов на уровень ставки говорят о том, что трейдеры видят примерно 83%-ную вероятность такого шага. Однако многие экономисты, включая представителей ведущих банков Уолл-стрит, отозвали прогнозы на подъем ставки и теперь полагают, что Федрезерв возьмет паузу и не станет менять стоимость заимствований.

На нефтяном рынке вечером цены вернулись к росту после дневной коррекции, поддержку оказала статистика о запасах сырья в США.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $75,89 за баррель (+0,8% и +2,1% накануне), майская цена WTI - $70,19 за баррель (+0,8% и +2,7% во вторник).

Вице-премьер РФ Александр Новак во вторник заявил, что Россия продлит действие решения о сокращении добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до июня 2023 года. В начале февраля было объявлено, что в ответ на введение потолка цен на нефть с марта её производство будет снижено.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 1,12 млн баррелей (ожидалось снижение не 1,8 млн), запасы бензина снизились на 6,4 млн баррелей (ожидалось сокращение на 2,36 млн), резервы дистиллятов сократились на 3,31 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,5 млн).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (-7,5%), ПАО "Инград" (MOEX: OPIN) (-4,9%), "Совкомфлота" (-2,5%), ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (-2,4%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-2,3%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-1,6%), "Транснефти" (-1,6%).

"Транснефть" намерена выплатить дивиденды за 2022 год, сообщил "Интерфаксу" член совета директоров трубопроводной монополии Геннадий Шмаль. По его словам, заседание СД "Транснефти" по этому вопросу, вероятнее всего, пройдет в июне. По итогам 2021 года компания выплатила по 10 тыс. 497,36 руб. на бумагу каждого типа.

Продолжили обновлять максимумы бумаги ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+19,9%, до 101,18 рубля; максимум дня и новый пик - 107 рублей) без новостей, объем торгов превысил 2,72 млрд рублей.

Выросли акции "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+32,9%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+17,2%), "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (+11,1%), банка "Санкт-Петербург" (+10,9%), ПАО "Уралкуз" (MOEX: URKZ) (+8,5%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+7,7%).

ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+0,6%) в 2022 году получило чистый убыток по РСБУ в размере 559,3 млн рублей против чистой прибыли в размере 2,068 млрд рублей годом ранее, говорится в отчетности компании. В то же время по стандартам МСФО компания в 2022 году получила чистую прибыль в размере 338,6 млн рублей против чистого убытка в 3,733 млрд рублей в 2021 году.

ОАО "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+0,5%) (входит в "Россети" (MOEX: FEES) ) в 2022 году увеличило чистую прибыль по МСФО на 11,4% по сравнению с показателем 2021 года - до 4,28 млрд рублей, говорится в отчетности компании. По стандартам РСБУ "МРСК Урала" в 2022 году снизила чистую прибыль в 1,6 раза по сравнению с показателем 2021 года - до 3,27 млрд рублей.

ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (+0,5%) в 2022 году получило 471,5 млн рублей чистого убытка против чистой прибыли в размере 983 млн рублей в 2021 году, говорится в отчетности компании по МСФО.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 34,29 млрд рублей (из них 10,02 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,88 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,76 млрд рублей на акции Московского кредитного банка (MOEX: CBOM)).