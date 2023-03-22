"Открытие Инвестиции" открыл торговую идею: покупать бумаги Сбербанка

"Открытие Инвестиции" открыл торговую идею "покупать обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка с целями по 245 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 год. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21,2%, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Вопреки первоначальным опасениям, макроэкономическая ситуация в стране складывается значительно лучше. Уже во второй половине 2023 года ВВП России может вернуться на траекторию роста, а банковский сектор, традиционно чувствительный к цикличности, может стать одним из главных бенефициаров такого развития событий. Сильные результаты Сбербанка в IV квартале 2022 года позволяют рассчитывать на то, что банк решил основные проблемы и вернулся на траекторию роста. Это подтверждается решением Наблюдательного совета эмитента рекомендовать выплату дивидендов по итогам прошедшего года в размере 565 млрд руб. или 25 руб. на акцию", - указывают эксперты "Открытие Research".

Обращают внимание аналитики и на возможные риски:

- усугубление геополитических рисков и затягивание сроков проведения СВО в перспективе может оказать негативное воздействие на российский фондовый рынок в целом и акции Сбербанка в частности;

- снижение платежеспособного спроса населения на фоне затяжной рецессии с последующим сокращением реальных доходов может негативно сказаться на темпах роста и качестве кредитного портфеля Сбербанка, что негативно отразится на его прибыли и, как следствие, дивидендах.

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