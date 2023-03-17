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17 марта 2023 года 20:00

Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом за счет ралли Сбербанка, несмотря на внешний пессимизм

Москва. 17 марта. Рынок акций РФ в пятницу вырос за счет ралли бумаг Сбербанка (+9,2%) на новостях о высоких годовых дивидендах, индекс Мосбиржи превысил 2320 пунктов, обновив максимум с сентября на фоне ослабления рубля, в то время как настроения на внешних площадках вновь ухудшились. Реакция на ожидаемое решение Банка России оставить ключевую ставку без изменений оказалась нейтральной.

По итогам основных торгов в пятницу индекс Мосбиржи составил 2322,78 пункта (+2,9%), индекс РТС - 948,97 пункта (+2,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3,7%.

Доллар к 18:50 МСК поднялся до 77,13 рубля (+0,73 рубля).

За неделю индексы РТС и Мосбиржи выросли на 0,7-2%, доллар подорожал на 1,03 рубля.

Обыкновенные акции Сбербанка в пятницу выросли до 191,4 рубля (+9,2%), "префы" - до 190,99 рубля (+10%). Акции обоих видов обновили ценовые максимумы и объемы торгов с 24 февраля 2022 года.

Набсовет Сбербанка рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере 25 рублей на каждую акцию, что намного выше ожиданий рынка, поскольку банк намерен задействовать нераспределенную прибыль. По словам главы Сбербанка Германа Грефа, банк может направить на выплату дивидендов за 2022 год рекордные 565 млрд руб. Дата отсечки реестра акционеров под выплаты - 11 мая.

На дивидендных новостях также выросли акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,7%, до 1078,8 рубля) - совет директоров рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2022 год в размере 60,58 руб. на акцию, закрытие реестра 3 мая, сообщила в пятницу компания.

Также подорожали в пятницу акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+3,7%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+3,2%), OZON (MOEX: OZON) (+2,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+2,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,1% и +2,5% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%).

Подешевели акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,9%).

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых (ЦБ сохраняет ставку в четвертый раз подряд после снижения ее с 8% годовых 16 сентября 2022 года) и прогноз по инфляции на 2023 год на уровне 5-7%, отметив, что ждет возвращения инфляции к цели в 4% в 2024 году.

По оценке регулятора, текущие темпы прироста цен остаются умеренными, в том числе в части устойчивых компонентов. ЦБ РФ не стал смягчать сигнал по ДКП, повторив февральский. Кроме того, ЦБ отметил, что оперативные данные в I квартале 2023 года указывают на продолжающееся восстановление экономической активности в РФ.

Проинфляционные риски в экономике РФ продолжают преобладать, поэтому вероятность повышения ключевой ставки в 2023 году по-прежнему превышает вероятность ее снижения, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ.

"Сегодня приняли решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%. Экономическая активность продолжает возрастать, динамика инфляции остается сдержанной, инфляционные ожидания населения заметно снизились, но остаются повышенными. Внешние условия несколько ухудшились", - описала она текущую ситуацию в экономике.

Кроме того, глава ЦБ РФ считает, что либерализация выплаты дивидендов нерезидентам по инвестициям в РФ, которые они проводили после марта 2022 года, не несет рисков для инфляции и повысит инвестиционную привлекательность российской экономики.

Скорректированная чистая прибыль "Русала" за II полугодие 2022 г. упала на 96% (до $36 млн), за год - на 53% (до $1,536 млрд). Чистый долг "Русала" к концу прошедшего года достиг $6,26 млрд, превысив уровень годичной давности на 32% (по итогам полугодия был на уровне $5,74 млрд).

Как отмечает портфельный управляющий компании "РСХБ Управление активами" Александр Власенко, торговая неделя на российском рынке акций завершилась в позитивном ключе. Банк России оставил ключевую ставку на прежнем уровне 7,5%, а набсовет Сбера рекомендовал акционерам принять решение о выплате рекордных в истории компании дивидендов с доходностью около 15%. Эта новость подогрела рост всего рынка. "Самые смелые ожидания экспертов по дивидендам Сбера находились в районе 270 млрд руб., или 12 руб. на акцию, рекомендация наблюдательного совета оказалась в два раза выше", - констатирует эксперт.

После волны ярких позитивных событий в отечественном финансовом секторе на следующей неделе на рынке акций РФ возможно начало коррекционной динамики на фоне проблем в мировом банковском секторе. Возможно усиление волатильности товарных рынков после публикации решения по ставке ФРС США, полагает аналитик. Внимание экспертов будет приковано к комментариям председателя Комитета по открытым рынкам ФРС США Пауэлла, который может озвучить прогнозы по динамике учетной ставки до конца 2023 года, учитывая сложившуюся ситуацию в финансовом секторе США.

По словам инвестиционного стратега компании "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций РФ завершил неделю позитивно, несмотря на сохранение ценовой слабости в нефти и фактор пятницы. Приятные новости от Сбера по дивидендам подстегнули спрос на тяжеловесные бумаги компании, что помогло индексу МосБиржи без труда превысить психологическую отметку 2300 пунктов.

Внешний фон оставался слабым и неустойчивым. Финансовые власти США предприняли срочные меры, чтобы не допустить паники и "эффекта домино", но часть инвесторов считает, что угроза глобального финансового кризиса не миновала, а была лишь отсрочена. Снижение глобального риск-аппетита сохраняло давление на нефтяные котировки, отмечает эксперт.

Банк России ожидаемо оставил ставку без изменений, поэтому никакой выраженной реакции в рублевых активах не наблюдалось, отмечает эксперт. Монетарные сигналы останутся в центе внимания в начале будущей недели - ФРС США проведет заседание по ставке 22 марта. До событий вокруг SVB, Signature и других мало кто сомневался в том, что Федрезерв повысит ставку на 50 б.п. Теперь же на первый план вышли ожидания более осторожного шага со стороны регулятора - +25 б.п. Отказ ФРС от жестких темпов роста ставок может локально поддержать спрос на риск-активы, полагает эксперт.

При позитивном сценарии индекс МосБиржи на будущей неделе сможет закрепиться на позициях выше 2300 пунктов; прогноз по индексу МосБиржи на 20 марта - 2250-2350 пунктов, считает Бахтин.

Как полагает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, новости о дивидендах Сбербанка помогли индексу МосБиржи обновить максимум текущего года. ЦБ РФ, как и ожидалось, не стал менять ставку, но неожиданностью стало сохранение достаточно жесткой риторики.

"В случае со Сбербанком сюрпризом стало то, что дивиденды организации превышают ее прибыль за 2022 год. Однако, по сути, это завуалированное участие в добровольных взносах в бюджет РФ. В любом случае государство, как главный акционер финансовой организации, получит большую часть этих выплат", - полагает аналитик.

С начала года и до середины марта инфляция в России демонстрирует склонность к замедлению: к 13 марта годовые темпы прироста цен уже составили 7,65%, хотя в начале года превышали 11%. Поэтому решение ЦБ РФ по ставке не стало большим сюрпризом, отмечает Кочетков.

Спасение Credit Suisse в Швейцарии и First Republic Bank в США временно успокоило инвесторов. Также растут ожидания того, что регуляторы начнут осторожней подходить к вопросу повышения ставки, так как дальнейшее ужесточение денежной политики может не только затормозить инфляцию, но и спровоцировать реальный масштабный банковский кризис, полагает Кочетков.

На внешних фондовых площадках в пятницу настроения вновь испортились на фоне просадки акций банков, которые помогли американскому First Republic Bank. Усиливаются ожидания, что ЕЦБ замедлит темпы ужесточения денежной политики. В Goldman Sachs полагают, что на заседании в мае ставка ЕЦБ будет повышена лишь на 25 б.п.

Некоторую тревожность на рынках вызвало сообщение ФРС о том, что банки заняли до $165 млрд преимущественно через "дисконтное окно". То есть определенные проблемы с ликвидностью все же сохраняются. Сам же пострадавший First Republic Bank (FRC) объявил о приостановке выплат дивидендов, отмечает Кочетков.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова также полагает, что решение совета директоров Банка России о сохранении ключевой ставки обеспечило фондовому рынку определенный оптимизм. Если бы ставка была повышена, это было бы воспринято как сигнал о том, что разогнавшуюся инфляцию пока сдержать не удается.

Дивиденды Сбербанка в размере 25 руб. на бумагу на 34% превысят выплаты по итогам 2020 года (за 2021 год дивиденды Сбера не распределялись) и даже после пятничного роста акций соответствует доходности в 13%. Подорожали также привилегированные акции "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+3,3%), вероятно, в ожидании публикации сильных финансовых результатов за 2022 год, отмечает аналитик.

В понедельник индекс МосБиржи будет двигаться в коридоре 2250-2350 пунктов, полагает Мильчакова.

В Азии в пятницу преобладал рост индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,6%), однако к вечеру развернулась вниз Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 снижаются на 1-1,5%), "минусуют" США (индексы теряют 1,1-1,3%).

Промпроизводство в США в феврале не изменилось к уровню января, тогда как ожидалось увеличение на 0,2%. При этом промпроизводство в годовом выражении в феврале снизилось на 0,2%.

На нефтяном рынке цены в пятницу вечером также вернулись к снижению, неделя завершается падением более чем на 10% из-за общего сокращения аппетита к риску на мировых рынках в связи с ситуацией в банковском секторе США.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $71,89 за баррель (-3,8% и +1,4% в четверг), апрельская цена WTI - $65,69 за баррель (-3,9% и +1,1% накануне).

Трейдеры внимательно следят за ОПЕК+, полагая, что страны картеля могут принять меры в ответ на падение рынка, отмечает агентство Bloomberg.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман и вице-премьер РФ Александр Новак в четверг подтвердили приверженность своих стран решению, принятому ОПЕК+ в октябре 2022 года, о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки до конца 2023 года.

Днем ранее саудовский принц сказал в интервью Energy Intelligence, что нефтяной рынок подвержен очень большой неопределенности, поэтому ОПЕК+ не намерена менять параметры сделки, принятые в октябре прошлого года.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в пятницу выросли расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (+6,9%), акции ПАО "Инград" (MOEX: OPIN) (+4,7%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+3,8%), "префы" "Транснефти" (+3,3%), бумаги банка "Авангард" (MOEX: AVAN) (+3,3%), расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (+3,3%), Qiwi (MOEX: QIWI) (+2,6%), бумаги "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+2,6%).

Скорректированная EBITDA X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (+1%) в IV квартале 2022 года снизилась на 9,7% - до 36,6 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль уменьшилась на 38,8%, составив 5,85 млрд рублей. Показатели оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные аналитики ожидали скорр. EBITDA X5 в отчетном периоде на уровне 36,07 млрд рублей, чистую прибыль - в размере 5,76 млрд рублей.

Между тем, негативным фактором для расписок X5 Retail стало заявление компании, что набсовет будет рекомендовать акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года.

Подешевели в пятницу акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-4,2%, объем торгов превысил 1,763 млрд рублей), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-2,5%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-2,3%), ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (-2,3%), ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (-2,3%).

Чистая прибыль ПАО "Совкомфлот" (MOEX: FLOT) (-0,5%) по РСБУ за 2022 год выросла в 2,3 раза, до 13,9 млрд руб., следует из отчетности компании. Выручка СКФ увеличилась в 1,7 раза, до 15 млрд руб. Инвесторы ожидают решения совета директоров по предварительным рекомендациям по размеру дивидендов за 2022 год.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 108,09 млрд рублей (из них 67,92 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,42 млрд рублей на "префы" Сбербанка и 6,21 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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