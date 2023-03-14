"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Норникеля с целью 15380 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ГМК "Норильский никель" с целевой ценой 15380 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5%, стоп-приказ: 14100 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

На взгляд экспертов, акции "Норникеля" недооценены на 17,9% по отношению к бумагам сопоставимых компаний отрасли по прогнозным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA на 2023 и 2024 годы даже с учетом повышенного странового дисконта.

"С точки зрения технического анализа акции находятся около ключевого уровня поддержки. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 14100 руб. риск на портфель составит 0,17%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,8", - указывают аналитики "Финама".

ПАО "ГМК "Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель меди, платины, кобальта и родия.

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