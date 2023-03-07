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07 марта 2023 года 19:42

Рубль во вторник ускорил снижение к доллару и умеренно подешевел к евро на фоне общемирового выхода инвесторов из рисковых активов

Москва. 7 марта. Доллар США уверенно вырос, евро особо не изменил темпы укрепления на Московской бирже по итогам торгов вторника; рубль снизился к бивалютной корзине на фоне общемирового снижения интереса инвесторов к рисковым активам после более "ястребиного", чем ожидалось, выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената.

Курс доллара США составил 76,02 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 57,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,59 руб./EUR1, подорожав на 12,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 37,28 копейки - до 78,08 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 1,6 копейки - до 10,86 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно ускорил падение к доллару незадолго до завершения торговой сессии вторника на фоне активного роста доллара США к большинству основных мировых валют на глобальном рынке после выступления Пауэлла. Глава ФРС неожиданно для рынков заявил, что регулятор готов сделать все, что нужно для борьбы с инфляцией, включая ускорение темпов повышения ключевой процентной ставки. "Если вся совокупность поступающих данных будет указывать на необходимость более быстрого ужесточения, мы будем готовы ускорить темпы повышения ставок", - цитирует Пауэлла MarketWatch.

На предыдущем заседании ФРС повысила ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,5-4,75%, после подъемов на 75 б.п. на нескольких заседаниях подряд. Заявления Пауэлла повышают вероятность, что на следующем заседании, которое завершится 22 марта, ставка будет увеличена на 50 б.п.

Глава Федрезерва отметил, что тренд на замедление инфляции сошел на нет в январе, и в ряде ключевых отраслей, включая сектор услуг, признаков снижения цен не наблюдается. Это "говорит о том, что инфляционное давление сейчас сильнее, чем мы предполагали на прошлом заседании". "Более сильные, чем ожидалось, макроэкономические данные позволяют предположить, что финальный уровень процентных ставок будет выше, чем предполагалась ранее", - отметил Пауэлл.

Текущий прогноз Федрезерва предусматривает, что ставка достигнет 5-5,25%. Новый прогноз будет озвучен по итогам мартовского заседания, и есть вероятность, что он будет повышен. Рынок сейчас ожидает, что ставка к сентябрю составит 5,5-5,75%, то есть прогнозирует четыре повышения на 25 б.п. подряд.

После того, как ФРС закончит повышать ставку, она будет сохранена на пиковом уровне в течение некоторого времени, добавил Пауэлл. "История свидетельствует об опасности слишком раннего смягчения политики. Мы будем придерживаться нашего прежнего курса до тех пор, пока не достигнем своей цели", - сказал глава ФРС, имея в виду возвращение инфляции к целевому уровню в 2%.

В среду Пауэлл выступит в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. Скорее всего, это будет последнее публичное выступление главы Федрезерва перед мартовским заседанием, которое состоится 21-22 марта, отмечает Bloomberg.

В пятницу будут опубликованы данные о безработице в Штатах за февраль, которые могут повлиять на решения Федрезерва в ходе мартовского заседания.

"В 18:00 МСК началось выступление главы ФРС. Джером Пауэлл появился в банковском комитете Сената. Риторика не столь голубиная, как предполагалась ранее. Пауэлл отметил, что инфляционное давление в Штатах сейчас выше, чем месяц назад. ФРС готова ускорить подъем процентных ставок, если будет необходимо. Окончательный уровень fed funds rate может оказаться выше, чем ожидалось. Сейчас речь идет о последнем подъеме ставки в июне-июне (в совокупности на 1 п.п. - до 5,5-5,75%). В 22:00 МСК будет представлен региональный обзор по экономике Бежевая книга. На среду запланирована аналогичная речь Пауэлла в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса", - отмечает начальник отдела аналитики и продвижения "БКС Мир инвестиций" Оксана Холоденко.

Цены на нефть усилили снижение вечером во вторник на фоне роста курса доллара после "ястребиного" выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевели на 2,03% - до $84,43 за баррель. Котировки апрельских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 2,35% - до $78,57 за баррель.

ФРС готова сделать все, что нужно, для борьбы с инфляцией, включая ускорение темпов повышения ключевой процентной ставки, заявил Пауэлл. Он также добавил, что финальный уровень процентных ставок, вероятно, будет выше, чем прогнозировалось ранее.

На таких заявлениях рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), подскочил на 0,75%. Укрепление доллара снижает привлекательность сырьевых товаров, включая нефть, для держателей других валют.

"Потолок цен" на российскую нефть был введен достаточно вольготно, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Потолок был достаточно вольготно установлен с их точки зрения. С одной стороны, они установили потолок, а с другой стороны, вроде как, и потолка нет, исходя из существующего уровня цен, существующего уровня практики", - сказал он журналистам.

Так Песков прокомментировал заявление представителя США по энергетике о том, что "потолок цен на нефть работает хорошо". "Мы приняли свои собственные меры. Естественно, никакого потолка мы не признаем и не признаем. Работаем так, чтобы эта система не наносила ущерб нашим собственным интересам", - подчеркнул Песков.

Страны G7 и Евросоюза, планируя сохранить предложение нефти и нефтепродуктов на мировом рынке, но при этом ограничить доходы бюджета России, запретили своим компаниям участвовать в оказании услуг по морской транспортировке, ее финансированию и страхованию. Исключение из правила может быть сделано, если нефть и нефтепродукты продаются по цене не выше установленного потолка. Эмбарго по нефти вступило в силу с 5 декабря 2022 года, по нефтепродуктам - с 5 февраля 2023 года. Потолок по нефти пока установлен на уровне $60 за баррель, по легким нефтепродуктам - $100 за баррель, по тяжелым - $45 за баррель.

Россия называет такие ограничения нерыночными и запрещает своим компаниям использовать в договорах положения о price cap. По нефти такие распоряжения и рекомендации по выявлению нарушений выпущены, по нефтепродуктам - пока нет.

"Пара "доллар-рубль" на торгах вторника двигалась разнонаправленно в диапазоне 75,2-75,6 руб./$1. Локальный спад нефтяных цен и данные о дефиците госбюджета в начале года, озвученные накануне Минфином РФ, могли сегодня ослабить позиции российской валюты. Согласно предварительной оценке министерства, в январе-феврале текущего год дефицит бюджета составил 2,6 трлн рублей, что близко к годовому плану. В свою очередь, некоторую поддержку российской валюте оказывала положительная картина на рынке рублевого долга. Полагаем, что краткосрочно доллар может сохранить позиции в зоне 75-76 рублей", - рассказал "Интерфаксу" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 8 марта на 1,51 копейки, до 75,4577 руб./$1, и увеличил курс евро на 31,43 копейки, до 80,5496 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник поднялся на 0,45 копейки по отношению к понедельнику и составил 75,496 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК укрепился на 6,24 копейки и составил 75,5273 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 293,76 млн, из которых $489,349 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $804,411 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 26,71 копейки, до 80,537 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 29,95 копейки, увеличившись до 80,5506 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR705,69 млн, из которых EUR151,089 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR554,601 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 28 февраля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 3 трлн 50,8 млрд рублей (при лимите 3,52 трлн рублей и спросе 3 трлн 50,8 млрд рублей) в среднем по ставке 7,46% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 28 февраля, банки разместили 3 трлн 331,2 млрд рублей (при лимите 3,8 трлн рублей и спросе 3 трлн 331,2 млрд рублей) в среднем по ставке 7,45% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая подросла на 3 базисных пункта - до 7,71% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок и на срок 1 месяц остались на отметках 7,74% и 7,9% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев также не изменились относительно понедельника - 8,3% и 8,53% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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